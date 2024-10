Horóscopo, 17/10: A Lua entra na fase Cheia, elevando sua vitalidade e seu carisma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A Lua entra na fase Cheia, elevando sua vitalidade e seu carisma, só que também vai intensificar seu jeito impulsivo e reativo. Não vai faltar disposição para defender suas ambições, mas cuidado para não se estranhar com pessoas próximas. Ótimas vibes estarão no comando do amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 47, 52, 25

TOURO

Você pode aguardar muitas mudanças, algumas bem positivas, e outras nem tanto. Então, a dica é dobrar a paciência e filtrar as palavras! Também será preciso cuidar com mais carinho da saúde porque sua energia vai oscilar. Vênus promete emoções intensas no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 41, 50, 58

GÊMEOS

Se não quer dores de cabeça, o conselho é fechar a carteira, já que há risco de gastar sem pensar no amanhã. Por outro lado, seus dons criativos vão fazer a diferença, e você pode realizar um objetivo que persegue há tempos. O amor promete surpresinhas deliciosas. Cor: ROSA Palpites: 09, 02, 36

CÂNCER

Exigências e adversários podem zerar sua paciência, e será preciso mostrar mais diplomacia, sobretudo com pessoas de autoridade. A boa notícia é que o clima muda geral ainda pela manhã e os caminhos vão se abrir para você consagrar conquistas. O amor vai ficar blindado. Cor: PRETO Palpites: 27, 47, 09

LEÃO

Você pode quintar com a ansiedade lá em cima, e convém pegar leve para não afetar seu bem estar, beleza? Se tiver disciplina, vai dar conta de tudo e ainda sair no lucro. Fofocas vão rondar as relações, mas Vênus promete as melhores energias, principalmente no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 14, 31, 05

VIRGEM

Seu signo tem um jeito realista, mas hoje vale a pena seguir os recados do seu sexto sentido. Convém se ligar, especialmente ao tratar de assuntos que dizem respeito a seguro, financiamento, juros e taxas. As estrelas revelam que o sucesso tá garantido no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 52, 27, 36

LIBRA

Altos e baixos vão marcar presença, viu bebê? Se quer quintar sem tretas, a dica é explorar a diplomacia que herdou do seu signo. Diferenças podem ficar mais evidentes, mas se chutar o balde, vai ter que buscar depois. O diálogo será o maior aliado da sua vida amorosa. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 53, 51, 44

ESCORPIÃO

Os deveres vão pesar bem mais e não tem como escapar, mas é o trabalho que paga as contas, então, bora encontrar boa vontade! Ao longo do dia, as coisas vão melhorar e seu astral vai ficar nas alturas com as boas novas que devem surgir, ainda mais nas finanças e no amor! Cor: CINZA Palpites: 04, 59, 14

SAGITÁRIO

Perrengues não estão descartados, viu? Convém pegar mais leve e evitar extravagâncias para não afetar seu pique e seu bem estar. Em compensação, há chance de incrementar seus ganhos. Agora, a melhor notícia chega à tarde, quando Vênus traz energias espetaculares para o amor! Cor: CEREJA Palpites: 25, 10, 09

CAPRICÓRNIO

Quintou com vibes treteiras, e os astros aconselham a reforçar a sintonia com as pessoas do seu convívio. Para seu alívio, o clima melhora bastante, e seus planos devem decolar. Incertezas podem até pintar no amor, mas seu charme te ajuda você a vencer qualquer bagacinha! Cor: AMARELO Palpites: 36, 27, 21

AQUÁRIO

Se depender das vibes astrais, suas ideias vão fervilhar e você pode ter mil planos em mente, mas convém pegar leve, ok? Tem atrito no céu e isso deve afetar sua comunicação, então é melhor ter mais diplomacia para não atrair tretinhas. Os astros prometem alegrias no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 34, 46, 10

PEIXES

As estrelas avisam que bagaças podem dar as caras, então abre o olhão, sobretudo nos assuntos relacionados ao bolso e coração. A dica é maneirar nas exigências no amor, e controlar as contas pra não se enrolar. Mas seus projetos devem ganhar impulso e boas negociações podem rolar! Cor: ROXO Palpites: 09, 45, 03