Duda Beat já trabalha em próximo disco: 'Quero fazer o que as pessoas não imaginam'

'Vão vir cada vez mais ritmos e fusões inesperadas', adiantou cantora, que fez show no Festival MADA, em Natal (RN), no último final semana

A cantora pernambucana Duda Beat irá lançar uma versão "deluxe" do "Tara e Tal" (2024), seu mais recente disco de estúdio, e já trabalha em um sucessor.

"Estou com um projeto que comecei a fazer antes do próximo álbum, mas também já fiz músicas do próximo para mexer depois. Estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo para otimizar as coisas que estão vindo", disse Duda, ao JC, em coletiva antes do seu show no Festival MADA, realizado na Arena das Dunas, em Natal (RN), no último final de semana.

Duda Beat apresenta a 'Tara e Tal Tour' no Festival MADA, em Natal (RN) - @BIAZVEDO/DIVULGAÇÃO

"Tendo cada vez mais me superar. Acho que a competição é válida quando é com a gente mesmo. A cada álbum, tento incorporar ritmos que gosto de ouvir e que me representam de alguma forma, mas de uma maneira diferente", continua.

"'O 'Tara e Tal' foi mais uma camada do que eu gosto e curto ouvir. Nos próximos, virão cada vez mais ritmos e fusões inesperadas. O que me dá tesão de fazer música é isso: fazer coisas que as pessoas não imaginem que eu quero fazer."

'O tempero do Nordeste'

Após o lançamento de "Sinto Muito" (2018) e "Te Amo Lá Fora" (2020), discos que apresentaram uma sonoridade pop brasileira autêntica, "Tara e Tal" revelou uma Duda Beat mais eletrônica e dançante, mas sem deixar de lado suas raízes nordestinas, como fica evidente na faixa "Drama", que conta com a guitarra de Lúcio Maia, ex-integrante da Nação Zumbi, uma referência ao manguebeat.

"É incrível ver como as pessoas estão ouvindo mais música eletrônica, especialmente quando ela se mistura com ritmos nordestinos. Tem tudo a ver. Fiz algo assim em 'Meu Piseiro', do Te Amo Lá Fora. Esse movimento fortalece a cena do pop alternativo e do underground, permitindo que mais artistas sonhem e criem de maneira autêntica."

“Eu coloco o Nordeste no meu tempero musical. A região faz parte de quem eu sou, e não poderia ser diferente. Tenho muito orgulho da minha discografia, da minha obra e do que construí até aqui. Olho para trás e me sinto realizada. Espero estar representando um pouco do que o Nordeste é, porque o Nordeste é gigante.”

Show

No Festival MADA, a cantora apresentou um show energético da "Tara e Tal Tour", repleta de coreografias e um figurino mais despojado - talvez até meio grunge, movimento quase contemporâneo ao mangue.

O show começou com "Teu Beijo", uma faixa que não é single, mas que ilustra bem a liberdade que Duda tem em explorar seu repertório sem se prender ao sucesso imediato nas plataformas de streaming ou nas rádios. Seu público responde de forma calorosa a essas escolhas, o que reforça a conexão sólida que construiu com seus fãs.

No setlist, também não faltaram hits como "Tangerina" (parceria com Tiago Iorc), "Bixinho", "Meu Jeito de Amar" e o single principal do novo álbum, "Saudade de Você". Duda deixou um gostinho de saudade em Natal, mas certamente voltará com novas experimentações em breve.