Resumo das novelas, 22/10: Labão tenta se entender com Salma, em Gênesis

SBT/TV JORNAL

(15h) Contigo Sim

Nancy sofre um ataque e seu estado de saúde é grave. Alma descobre que foi enganada por Iñaki e ficou sem dinheiro… Álvaro quer mudar sua imagem diante de Ángela para voltar a confiar nele. Mirta seduz o advogado de Samanta e revela todos os seus crimes. Ángela confessa a Leonardo tudo o que Samanta revelou. Ángela fica preocupada com os sentimentos de Leonardo ao saber dos problemas de Mirta. Samanta ataca Ángela, mas ela a impede e pede explicações sobre tudo o que disse sobre Mirta. Félix fica desesperado e busca a ajuda de Mirta para ajudá-lo a escapar. Angela fica preocupada com o futuro da fundação e recebe um ultimato. Apesar do quanto isso o machuca, Leonardo vai às autoridades denunciar sua mãe.

(20h45) A Caverna Encantada

César chega no colégio e vê Pilar dançando coladinha com Gabriel. MC Normaliza e DJ Elok fazem suas apresentações. César fica bravo com Gabriel e desafia-o para uma luta. Pilar chama César e Gabriel para conversar e afirma não gostar que eles estejam lutando. Manu cria laços com Flora, mas Lavínia revela que ela mandou Flora se aproximar de propósito por interesse. Pilar diz a César que ele levou as coisas longe demais e que deseja ser apenas amiga dele. Shirley e Wanda dizem a Goma que a lua está favorável para o lobisomem. Norma fica feliz com o resultado de seu show. A diretora escuta as alunas elogiando sua performance, mas os meninos tiram sarro.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Labão tenta se entender com Salma. Raquel sente ciúmes do tratamento que Jacó está dando à Lia. Raquel fica chocada ao reconhecer Bila. Jacó encontra Nanum. Ele se explica para o amigo de Isaque. Esaú descobre notícias sobre o irmão. Labão não gosta da reação das pessoas ao anunciar a gravidez de Lia.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Deodora tenta convencer Jordão Nicácio a tirar a vida de Primo Cícero. Artur afirma a Marcelo Gouveia que Quinota nunca o amou. Ariosto questiona Deodora sobre sua arma. Jordão Nicácio aponta o revólver para Primo Cícero, que não o vê. Zefa Leonel descobre uma mensagem secreta no bilhete de Fubá Mimoso. Marcelo Gouveia revela a Artur que foi Ariosto o mandante de seu sequestro. A família Leonel decide confrontar Deodora, mas Zefa Leonel os impede. Jordão Nicácio implora para que Esperança fuja com ele. Artur rompe relações com Ariosto. Jordão Nicácio aceita a proposta de Deodora, que lhe dá a arma de Ariosto com as digitais de Seu Tico Leonel. Jordão Nicácio atira contra Primo Cícero.



(19h50) Volta Por Cima

Jão fica constrangido com a reação de Madalena a seu namoro. Violeta tenta ser simpática com Tati. Roxelle e Sebastian ficam juntos no forró. Osmar afirma a Tati que pagará a dívida de seu imóvel. Rique se preocupa quando Rosana decide usar roupas diferentes das que foram aprovadas por Edson para a campanha. Doralice e Madalena afirmam que não usarão o dinheiro de Osmar. Jin começa a trabalhar na lanchonete de Neuza. Jayme suspeita que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar. Chico tira satisfações com Jão pelo fim de seu noivado.



(21h30) Mania de Você

Mércia está decidida a não deixar Mavi se casar com Viola. Rudá diz a Moema que, se Mavi apagou as gravações do dia da morte de Molina, não terá como provar sua inocência. Viola revela a Luma que está em dúvida sobre o seu casamento. Mavi recebe Nahum no resort no dia de seu casamento. Leidi ameaça contar que Tomás não é neto de Berta, se Ísis não apoiar o namoro do filho com Evelyn. Moema incentiva Rudá a reagir contra o casamento de Viola. Mércia ameaça divulgar as imagens da noite da morte de Molina, se o filho se casar com Viola.