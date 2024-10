Agenda cultural do Recife: Caetano e Bethânia, Léo Santana, Nando Reis e mais; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Outro destaque é a cantora portuguesa Maro, que se apresenta no Teatro RioMar, e o encerramento do Festival Internacional de Dança do Recife

A agenda cultural desta semana promete bons momentos para os fãs de música e teatro no Recife. O grande destaque vai para o show "Caetano e Bethânia", que reúne os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso no palco do Classic Hall, em um encontro que já está com ingressos esgotados.

Já Léo Santana traz o "PaGGodin" ao Parador, no sábado, com muita energia e suingue. Outro destaque musical da semana é a cantora portuguesa Maro, que se apresenta no Teatro RioMar no sábado.

Teatro

No teatro, a última semana do Festival Internacional de Dança do Recife oferece espetáculos imperdíveis, como "Debandada", que ocupa a Avenida Boa Viagem no domingo, e "Reino dos Bichos e dos Animais", do Coletivo CIDA, no Teatro de Santa Isabel.

O encerramento será marcado por um evento vibrante no domingo: a Batalha da Escadaria, junto com a Batalha de Danças Urbanas e a Festa Baile Charme, que vão tomar conta da Praça do Arsenal a partir das 15h.

Com uma programação diversificada, há opções para todos os gostos, desde shows intimistas a eventos de Halloween. Confira a agenda completa:

Música

Quinta-feira (24)

Nando Reis com a turnê "Uma Estrela Misteriosa"

Horário: 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho)

Quanto: R$ 200 (plateia) e R$ 160 (balcão), à venda no Cecon Tickets

Sexta-feira (25)

Caetano e Bethânia

Horário: 21h

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda)

Quanto: Esgotado

Show "ELO", com Edún Àrá Sangô

Horário: 19h

Onde: O Poste Soluções Luminosas (R. do Riachuelo, 641 - Boa Vista)

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia)

Halloween + 18

Horário: 22h

Onde: Clube Metrópole (Rua das Ninfas, 125 Soledade)

Quanto: R$ 30, R$ 15 (meia), R$ 35 (casadinha), à venda no Sympla

Halloween no Mundo Invertido

Horário: 22h

Onde: Estelita (Saturnino de Brito, 385 Cabanga)

Quanto: Esgotado

Dunas do Barato

Horário: 21h

Onde: Terra Café I Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista)

Quanto: R$ 20, à venda no Sympla

Sonora Band

Horário: 23h

Onde: Beerdock Madalena (Rua Des. Luís Salazar, 98, Madalena)

Quanto: r$ 20 (couvert)

Sábado (26)

'PaGGodin', de Léo Santana

Léo Santana no show 'PaGGodin' - DIVULGAÇÃO

Horário: 15h

Onde: Camarote Parador (Av. Alfredo Lisboa, 5)

Quanto: R$ 131 (área única), à venda no Ingresse.

Cantora portuguesa Maro

Horário: 20h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4 do RioMar Recife)

Quanto: a partir de R$ 70, no site do Teatro RioMar (www.teatroriomarrecife.com.br)

Sábado no Paço, com Som na Rural e Isaar

Horário: 19h

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Quanto: Gratuito

Teatro

Sexta-feira

"Passo", da Compassos Cia. de Dança (PE)

Horário: 16h

Onde: Praça da Várzea

Quanto: Gratuito

"Target", de Rafael FX (PE)

Horário: 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

Quanto: Gratuito

"ECO, OCO PRESO NO PEITO", de Maria Emília da Cruz (SP)

Horário: 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

Quanto: Gratuito

"Reino dos Bichos e dos Animais, esse é o meu nome", do Coletivo CIDA (RN)

Horário: 20h30

Onde: Teatro de Santa Isabel

Quanto: Gratuito

Sábado (26)

Espetáculo "Ombela", do O Poste Soluções Luminosas

Espetáculo "Ombela", do O Poste Soluções Luminosas - LUCAS EMANUEL/DIVULGAÇÃO Horário: 19h

Onde: O Poste Soluções Luminosas (R. do Riachuelo, 641 - Boa Vista)

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia)

"Kdeiraz" (Brasil/Portugal), do Festival Internacional de Dança

Horário: 16h

Onde: Parque Dona Lindu

Quanto: gratuito

"Campo Minado" (work in progress), de Daniel Sembrenome e do Grupo Experimental (PE), do Festival Internacional de Dança

Horário: 16h

Onde: Campo Nacional (UR-1 Ibura)

Quanto: Gratuito

"Ainda Não", de Marcelo Evelin (PI), do Festival Internacional de Dança

Horário: 20h

Onde: Teatro do Parque

Quanto: Gratuito

Domingo (27)

Musical "Cabelos Arrepiados"

Musical "Cabelos Arrepiados" - RENATO MANGOLIN/DIVULGAÇÃO

Horário: 17h

Onde: CAIXA Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda no site CAIXA Cultural

"Debandada" (RJ), do Festival Internacional de Dança

Horário: 12h

Onde: Avenida Boa Viagem (em gente ao Edf. Acaiaca)

Quanto: Gratuito

Batalha da Escadaria + Batalha de Danças Urbanas + Festa Baile Charme, do Festival Internacional de Dança

Horário: 15h

Onde: Praça do Arsenal

Quanto: Gratuito