Caetano e Bethânia emocionam o Recife com clássicos e música de Gonzaguinha como surpresa

Primeira noite do show da turnê "Caetano & Bethânia" ocorreu no Classic Hall, em Olinda, na noite desta sexta-feira (25)

"Belo é o Recife pegando fogo, na pisada do maracatu" cantaram Caetano Veloso e Maria Bethânia nos momentos finais do show da turnê "Caetano & Bethânia", que passou pelo Classic Hall, em Olinda, na noite desta sexta-feira (25). O segundo show ocorre neste sábado (26), com ingressos esgotados.

A canção "Festa" de Gonzaguinha, foi a escolhida para a homenagear Pernambuco, antes do final apoteótico com "Odara". Em cada Estado onde têm passado, a dupla tem variado o repertório na penúltima música - em Belém (PA), a escolhida foi "Voando para o Pará", de Joelma.

O repertório passeou pelos 50 anos de carreira dos artistas, "filhos de Dona Canô". A turnê Caetano & Bethânia tem tido um significado especial para a música popular brasileira.

Caetano e Bethânia escolheram a canção "Festa" de Gonzaguinha, para a homenagear Pernambuco

Os irmãos são artistas essenciais à formação cultural de várias gerações e esse encontro permitiu uma visão ainda mais clara da força de ambos. A direção musical foi do baixista Jorge Helder e do guitarrista Lucas Nunes (que integra o grupo Bala Desejo).

Repertório

"Caetano & Bethânia" é um show sem tanta conversa, mais focado nas músicas - afinal, são quase 40 músicas em cerca de duas horas de show. O carinho pelo Recife, contudo, estava nos detalhes. "Boa noite, cidade amada!", saudou Caetano.

Eles abriram o show o clássico trocalista "Alegria, Alegria", seguida por "Os Mais Doces Bárbaros", levando o público a uma verdadeira viagem pela história da MPB. A sequência contou com "A Tua Presença" e "Tropicália".

Caetano canta música gospel

Em um momento solo, Caetano assumiu o palco com delicadeza. A plateia silenciou para ouvir o sucesso "Sozinho" e a pueril canção "O Leãozinho".

Em "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", ele fez questão de citar todos envolvidos na história da canção. "Agradeço ao Peninha pela composição dessa música que aprendi nas vozes de Sandra de Sá e Tim Maia. Obrigado também a Fernando Mendes e ao filme "Lisbela e o Prisioneiro", de Guel Arraes".

Esse trecho do show ganhou contornos contou com a música gospel "Deus Cuida de Mim", numa interpretação que surpreendeu o público, embora já fosse esperada. "Agradeço a Kleber Lucas pela música que vou cantar agora. Representa um interesse no crescimento das igrejas evangélicas no Brasil."

Com delicadeza, Caetano foi do sucesso "Sozinho" ao gospel "Deus Cuida de Mim"

Bethânia 'explode corações'

Logo, Bethânia tomou o palco sozinha, imprimindo sua intensidade particular em "Explode Coração" (um dos momentos mais bonitos do show) e "As Canções Que Você Fez Pra Mim". Em "Negue" e "Vida", a baiana foi pura entrega, com a voz carregada de emoção e dramaticidade, reafirmando seu lugar único na música brasileira.

Bethânia imprimiu sua intensidade particular e entregou emoção e dramaticidade durante apresentação

Gal Costa

Quando os dois se reuniram novamente, a noite ganhou um momento de homenagem emocionante à saudosa Gal Costa. "Baby" e "Vaca Profana" foram interpretadas com tanta reverência e afeto, um tributo digno da musa tropicalista.

O encerramento trouxe um espetáculo à parte: "Fé", da cantora Iza, uniu modernidade e respeito às novas vozes da música brasileira. "Reconvexo" trouxe energia renovada ao palco, seguida por "Festa" e o grand finale com "Odara", que deixou o público em êxtase, encerrando a noite com uma celebração calorosa, cheia de música e memórias.