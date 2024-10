Horóscopo, 28/10: Segundou com a Lua ao seu lado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A segundona vai reservar de tudo um pouco e convém você se preparar, pois pode enfrentar tretinhas nos contatos de trabalho. A boa notícia é que o clima melhora e você conseguirá driblar as bagaças se tirar proveito do seu poder de persuasão. No amor, resolva as diferenças sem brigar. Cor: CINZA Palpites: 59, 23, 22

TOURO

A Lua segue em seu paraíso, mas liga o alerta de treta, e recomenda a ter mais paciência para evitar atritos. Ainda bem que Marte e Netuno te incentivam a reforçar o diálogo e exercitar a empatia! No amor, talvez tenha que superar conflitos. Cor: VERDE Palpites: 42, 51, 59

GÊMEOS

A última semana de outubro começa quente entre os astros, e há sinal de altos e baixos em vários assuntos. Controle a franqueza e não se precipite para resolver as coisas. A boa notícia é que as finanças estarão estimuladas! No amor, ligue seu radar. Cor: DOURADO Palpites: 01, 57, 46

CÂNCER

Sua inteligência e energia mental estarão de plantão, mas convém abrir o olhão nos contatos pessoais, pois tretinhas podem afetar seu astral. A boa notícia é que Marte fecha parceria com Netuno e manda incentivos para superar os desafios. Mostre mais jogo de cintura no amor. Cor: LARANJA Palpites: 57, 01, 30

LEÃO

Em vez de sonhar com o que está fora do seu alcance, convém ajustar seus planos à realidade e focar no que pode ser feito agora. Ainda bem que aos poucos o clima melhora, mas mantenha a antena ligada com cobranças e perrengues. No amor, invista no diálogo e na cumplicidade. Cor: GOIABA Palpites: 10, 37, 57

VIRGEM

Segundou com a Lua ao seu lado, só que hoje ela entra numa vibe temperamental e tanto pode trazer good news quanto bagacinhas, viu? É melhor ficar de olho aberto para não se estranhar com quem convive ou trabalha. Só não deixe discussões e diferenças minarem o astral, ou pode sobrar até pro amor! Cor: VERMELHO Palpites: 55, 28, 46

LIBRA

A Lua segue em seu inferno astral e abre o dia em atrito com Júpiter, sinal de que é melhor não inventar muita moda e ficar na rotina. Por outro lado, Marte e Netuno enviam boas vibes pro trabalho. Só cuidado para não levar questões amorosas para o serviço. A saúde pode exigir cuidados. Cor: VIOLETA Palpites: 36, 30, 18

ESCORPIÃO

Os astros revelam que há risco de se deparar com perrengues em questões de dinheiro. Tenha mais juízo, e dobre a cautela! A boa notícia é que o cenário deve ficar mais favorável, e novidades positivas devem marcar presença. Com paciência e diplomacia, vai melhorar a sintonia no amor. Cor: AZUL Palpites: 45, 54, 12

SAGITÁRIO

A Lua se estranha com Júpiter ao raiar do dia, e avisa que divergências vão rondar suas relações, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Evite dar importância excessiva para o mimimi alheio, mostre uma postura mais conciliadora e mantenha o bom humor. No amor, deixe problemas para trás. Cor: PRETO Palpites: 15, 24, 33

CAPRICÓRNIO

A última semana de outubro começa com ziquizira e convém ir devagar com o andor para não se estressar, viu? Em compensação, hoje você vai contar com excelentes estímulos para começar uma atividade nova, e não vai faltar harmonia no amor. Cor: AMARELO Palpites: 18, 27, 21

AQUÁRIO

Você vai segundar com pressa para fazer tudo o que planejou, mas convém ter calma na alma, porque as coisas talvez não aconteçam da forma que espera., A boa notícia é que você vai dar a volta por cima, ainda mais se focar em seus interesses. No amor, tenha mais diplomacia. Cor: MAGENTA Palpites: 21, 30, 12

PEIXES

Os astros alertam que seu comportamento pode ficar mais inquieto e impulsivo, e numa dessa, convém pegar mais leve com as pessoas. Ainda bem que logo os ânimos exaltados esfriam e você deve se entrosar numa boa com seus queridos. Vibes gloriosas no amor. Cor: LILÁS Palpites: 41, 58, 13