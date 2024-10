Resumo das novelas, 30/10: Fafá diz a Gabriel que ele e Pilar se gostam e que seriam um lindo casal, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Jerônimo percebe que o amor que sente por Renata é infinitamente maior do que seu desejo de vingança e não quer perdê-la. Mas, ele não consegue convencê-la a ficar e Renta vai para a capital na companhia de Augusto. Jerônimo acredita que Josefina vai esclarecer o que lhe disse sobre Rafael e Renata vai entender. Matilde finalmente admite a Carlos que o ama. Ezequiel fica sabendo que talvez não seja o pai do filho que sua esposa está esperando e a expulsa de casa. Álvaro continua maltratando Karina e a mantém amordaçada. Regina está desesperada por Renata ter discutido com ela. Na capital, tudo está pronto para o casamento de Roberta e Matias. Os convidados começam a chegar e Gonçalo ainda tenta convencer o filho a desistir do casamento. Renata fica retida em um congestionamento e não consegue chegar à tempo de impedir o casamento. Quando ela chega, Adriana tenta convencê-la a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma Santa. Josefina tenta expulsar Renata, mas Gonçalo chega à tempo de impedi-la e diz que quer ouvir o que Renata tem para dizer. Ela mostra a todos o pingente que Roberta deixou na fazenda e a foto assinada com a letra “R”. Também conta que por causa de suas mentiras ela tem vivido um verdadeiro inferno ao lado de Jerônimo. Ao ouvir tud oque Renata está dizendo, Roberta começa a passar mal e não consegue respirar. Por outro lado, graças aos comentários de Josefina, Constanza está convencida que Branca está esperando um filho de Honório. Quando Renata acusa a irmã, diante de toda a família, de ser “A Bonita”, ter levado Rafael ao suicídio e menciona o coração gravado no troca da árvore com seu nome, Roberta nega tudo e começa a passar mal. Augusto e Selena conversam e ela se insinua sem nenhum recato. Renata continua revelando detalhes que comprometem Roberta e Josefina defende a filha.

(20h45) A Caverna Encantada

Fafá diz a Gabriel que ele e Pilar se gostam e que seriam um lindo casal. No colégio, Sossô Perigosa invade a sala da diretora Norma e alega que quer dar um passeio com ela, já que é fã número um. Dalete ensina a Anna e Moisés que devem pagar o mal com o bem e as crianças dão uma cesta de café para Lavínia. Na rua, Gabriel resgata Norma das mãos de Sossô Perigosa, que fica brava e nocauteia o professor. Por ter salvado sua vida, Norma recontrata Gabriel. Os alunos retornam ao colégio. Norma pede a Elisa que delete o perfil da MC Normaliza nas redes sociais.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Lia se decepciona com as palavras de Jacó. Lia dá à luz Simeão, Levi e Judá. Esaú se entrega à Aolibama. Lúcifer cruza o caminho de Bila. Raquel se assusta com a atitude de Jacó.

REDE GLOBO

(18h05) No Rancho Fundo

Elias revela a Artur que é filho de Ariosto. Esperança confessa a Fé que a morte de Primo Cícero é sua culpa, mas Blandina interrompe a conversa das irmãs. Quintilha arma uma confusão no velório, e todos acabam descobrindo que o caixão de Primo Cícero está vazio. Padre Zezo exige uma explicação dos Leonel sobre a morte de Primo Cícero. Xaviera e Aldenor conseguem desbloquear Romera, que entrega todos os crimes de Sabá Bodó e Nivalda. Primo Cícero se apresenta à família e explica o que lhe aconteceu. Cira dá para Fé um pendrive e pede que a amiga o entregue a Zefa Leonel. Floro Borromeu e Guarda Marconi prendem Jordão Nicácio. Zefa Leonel e Quinota descobrem os mandantes do crime contra Primo Cícero. Zefa Leonel procura Ariosto.

(19h15) Volta Por Cima

Doralice se emociona ao ver o vídeo de Lindomar. Jão e Madalena tentam descobrir com Tereza qual bilhete Lindomar e Jayme compraram. Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Doralice e Madalena procuram o bilhete nos pertences de Lindomar. Jayme mente para Jão sobre o bilhete. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico. Jayme recebe dinheiro de Osmar por mentir para Jão. Madalena vai à casa de Violeta, e Jayme teme encontrar com ela.

(20h30) Mania de Você

Mavi se passa por jornalista para obter informações sobre o passado de Molina e Mércia. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi comenta com Iberê que tem certeza de que a cópia do vídeo está com uma das freiras. Moema pede informações a Nahum sobre o passado de Mércia, com a intenção de conseguir o vídeo que comprova a inocência de Rudá. Iberê conta a Mércia que viu Moema na casa de Nahum. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Viola pergunta a Rudá qual o motivo de o caiçara ter aceitado ajuda de Mavi para fugir do Brasil. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas.