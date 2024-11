Christina Aguilera no Brasil: Confira ingressos para o CarnaUol 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

10ª edição do CarnaUOL será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, e pela primeira vez com artistas internacionais no line-up

A 10ª edição do CarnaUOL será realizada no próximo 8 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo, e pela primeira vez com artistas internacionais no line-up: Christina Aguilera, Sean Paul e Steve Aoki.

Também vão marcar presença na programação importantes nomes nacionais, como Belo, Ana Castela, Tony Salles, DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz.

O evento é conhecido por iniciar a maratona de Carnaval na cidade de São Paulo e será feito em parceria com a 30e, produtora brasileira de entretenimento ao vivo.

Ingressos para o CarnaUol

A venda geral de ingressos para o CarnaUol será aberta nesta quinta-feira (31), no site da Eventim, a partir das 14h.

Clientes PagBank terão 10% de desconto na compra de ingressos e condições especiais de parcelamento em até 3 vezes sem juros.

Assinantes do UOL também poderão adquirir ingressos com 10% de desconto. Para isso, basta acessar o Clube UOL com login e senha, clicar na promoção em destaque e seguir o passo a passo. Confira os preços:

Cadeira Superior - R$ 195,00 (estudante) / R$ 234,00 (social) / R$ 390,00 (inteira)



- R$ 195,00 (estudante) / R$ 234,00 (social) / R$ 390,00 (inteira) Cadeira Inferior - R$ 295,00 (estudante) / R$ 354,00 (social) / R$ 590,00 (inteira)



- R$ 295,00 (estudante) / R$ 354,00 (social) / R$ 590,00 (inteira) Pista - R$ 345,00 (estudante) / R$ 414,00 (social) / R$ 690,00 (inteira)



- R$ 345,00 (estudante) / R$ 414,00 (social) / R$ 690,00 (inteira) Front Stage PagBank - R$ 945,00 (estudante) / R$ 1.014,00 (social) / R$ 1.290,00 (inteira)

Christina Aguilera no Brasil

Com uma série de sucessos e reconhecida por seus vocais incríveis, Christina Aguilera veio ao Brasil apenas para programas de TV e campanhas publicitárias. Este será seu primeiro show aberto no país.

Com mais de 25 anos de sucesso na carreira, espera-se que ela apresente alguns de seus maiores sucessos globais.

Sean Paul e Steve Aoki

O rapper jamaicano Sean Paul, ícone dos anos 2000, também irá apresentar clássicos que marcaram a sua trajetória, a exemplo de "I’m Still in Love With You". Para fechar a lista dos artistas internacionais, também haverá a presença de um dos maiores DJs do mundo, Steve Aoki.

Serviço

Festival CarnaUOL 2025

Quando: 08 de fevereiro de 2025 (sábado)

Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo

Quanto: de R$ 195 a R$ 1290, à venda na Eventim