Agenda cultural: Festival de rock com Fresno e CPM22, festas de halloween e no Forte do Brum no fim de semana

No domingo, Paço do Frevo convida o público para um cortejo especial, com o Coral Edgard Moraes e o maestro Marcos César; veja agenda

Recife oferece uma programação cultural variada neste fim de semana, com atrações para diferentes públicos.

O destaque vai para o Festival Rock'N'Hall, que reunirá nomes do rock nacional, como Fresno, CPM22, Dead Fish e Detonautas, no Classic Hall, neste sábado (2).

Para quem busca celebrar o Halloween, a cidade também oferece eventos temáticos no Club Metrópole, no Estelita e no Armazém 14. A Terça do Vinil ocupa o Forte de São João Batista do Brum.

Para fechar o fim de semana, o Paço do Frevo convida o público para um cortejo especial no domingo (3), com o Coral Edgard Moraes e o maestro Marcos César, celebrando a rica cultura pernambucana.

Confira a programação de shows e festas:

Sexta-feira (1º)

Laís Sena recebe Spok e Flaira Ferro

Horário: 20h30

Onde: Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda)

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Baile da Brota, com Caio Prince (SP), Cia Bregalize e mais

Horário: 22h

Onde: Espaço 219 (antiga Casa Malassombro)

Quanto: R$ 35

Blera lança álbum visual

Horário: 19h

Onde: Cineteatro do Parque

Quanto: R$ 15, à venda no Sympla

Halloween Metrópole, Castelo das Sombras - The Dance Of Dragons, com Vitinho Polêmico

Horário: 22h

Onde: Club Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Boa Vista)

Quanto: R$ 60 e R$ 30 (meia)

HalloBeer

Horário: 23h

Onde: Estelita

Quanto: R$ 60, à venda Sympla

"Sexta Dançante" com The Rossi

Horário: 19h

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande)

Quanto: R$ 25

Sábado (2)

Festival Rock'N'Hall, com Fresno, CPM22, Dead Fish, Detonautas e Di Ferrero

Horário: 20h

Onde: Classic Hall

Quanto: a partir de R$ 80, à venda na bilheteira do Classic Hall e site Acesso Ticket

Terça do Vinil

Horário: 16h a meia-noite

Onde: Forte de São João Batista do Brum, Bairro do Recife

Quanto: R$ 70, R$ 60 (social) e R$ 40, à venda no Sympla

Tarantina Halloween

Horário: 22h

Onde: Armazém 14 (Av. Alfredo Lisboa, s/n, Recife)

Quanto: R$ 90 (lote 6), à venda no Sympla

Halloween Metrópole, com Betina Polaroid e DJ Bruno Moutinho (SP)

Onde: Club Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Boa Vista)

Quanto: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Batalha da Escadaria realiza final do Duelo de MCs Estadual

Horário: 15h

Onde: Livraria do Jardim (Avenida Manoel Borba, nº 292, centro do Recife)

Quanto: Gratuito

Sambinha Chacon, com Davizão

Horário: 17h

Onde: Rua do Chacon, Poço da Panela, Recife

Quanto: R$ 63, à venda na OutGo

Domingo (3)

Cortejo com Coral Edgard Moraes e o maestro Marcos César, no Paço do Frevo

Horário: 15h

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Quanto: Gratuito

Confira a programação de teatro:



Sexta-feira (1º)

Tom Cavalcante

Horário: 21h

Onde: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Quanto: a partir de R$ 40, à venda no Teatro RioMar

Sábado (2)

Detetives do Prédio Azul

Horário: 11h, 15h e 17h30

Onde: Teatro Boa Vista (Rua Dom Bôsco, Boa Vista, Recife)

Quanto: de R$ 90 a R$ 240, à venda no Sympla

Domingo (3)

Detetives do Prédio Azul

Horário: 15h e 17h30

Onde: Teatro Boa Vista (Rua Dom Bôsco, Boa Vista, Recife)

Quanto: de R$ 90 a R$ 240, à venda no Sympla