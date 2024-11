Caixa de Natal de 2024 terá participação de Alceu Valença; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento volta a ocupar as varandas da Caixa Cultural Recife, com coral de crianças e jovens, sob regência de Gilvan Lucas e Bruna Ranata

O espetáculo Caixa de Natal, realizado nas varandas do prédio da Caixa Cultural, no Bairro do Recife, chegará a sua 10ª edição em 2024, com coral de crianças e jovens conduzido pelos regentes Gilvan Lucas e Bruna Ranata. O evento ocorre em 1º de dezembro, um domingo, a partir das 18h.

Neste ano, o evento traz como convidados especiais o instrumentista Hamilton de Holanda e o cantor e compositor Alceu Valença.

Além de clássicos natalinos, o repertório via agregar canções símbolos da cultura nordestina e sucessos consagrados na trajetória dos artistas convidados.

História

O curioso é que a ideia para o projeto nasceu após o show de reencontro de Alceu Valença e Lula Cortez em São Paulo, em 2011. Na ocasião, os produtores Luiz Carlos Filho (Lulinha) e Diogo Leite decidiram unir esforços para criar o espetáculo.

Convidaram então o produtor e arranjador Tovinho para a concepção musical do espetáculo e o guitarrista Paulo Rafael como atração instrumental.

Hoje, o Caixa de Natal costuma reunir uma média de 80 mil pessoas - com um pico de 110 em 2019, de acordo com a assessoria de comunicação do evento.

"O CAIXA de NATAL foi um sonho que se tornou realidade conquistando a capital pernambucana e o pertencimento da cidade em um curto espaço de tempo", diz Lulinha.

"Aqui não teve mágica, mas sim, muito esforço, coragem, determinação, perseverança, resiliência, amor e fé. Todos os anos, abrimos mão de um tempo valioso com nossas famílias para conseguir realizar cada edição."

Viabilização

A produção do evento ocupa todo o edifício, sendo viabilizado principalmente pelo Edital Público de Ocupação dos espaços da CAIXA Cultural. O evento também busca gerar oportunidade para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e abandono.

A preparação começa dez meses antes, com o trabalho de dezenas de profissionais que atuam na pesquisa de repertório, composição dos arranjos, ensaios musicais e de coreografias, desenvolvimento de figurino, divulgação e a apresentação.

Acessbilidade

O CAIXA de NATAL disponibilizará 1000 cadeiras especiais para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, haverá um espaço delimitado para cadeirantes, com equipe capacitada para orientar o deslocamento das pessoas.

O espetáculo contará com um intérprete de libras e com audiodescrição. Ainda haverá um espaço exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e outras síndromes.

SERVIÇO

Espetáculo CAIXA de NATAL

Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Quando: 1º de dezembro (domingo), a partir 18h

Quanto: Entrada gratuita e acessível

Informações: (81) 3425-1915