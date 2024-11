Horóscopo, 5/11: Os astros avisam que você começa o dia com mais impulsividade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Os astros avisam que você começa o dia com mais impulsividade, e pode se meter em confusão se não tiver cuidado. E cuidado para não se distrair com qualquer coisa. À tarde, a Lua entra em Capricórnio e ressalta seu lado ambicioso. No amor, tire vantagem do seu charme. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 53, 08

TOURO

O dia será um pouco tenso e, se não tiver cuidado, pode arrumar briga. Aposte no jogo de cintura para driblar imprevistos! A boa notícia é que a Lua brilha em Capricórnio à tarde e você pode encarar o serviço com bom humor e otimismo. Um astral bem–humorado promete contagiar o amor. Cor: VERDE Palpites: 51, 06, 26

GÊMEOS

Você pode ter dificuldade para lidar com pessoa teimosa ou muito conservadora, mas cuidado pra isso não virar uma briga. À tarde, a Lua brilha em Capricórnio e promete novidades. Mudanças em casa ou no visual podem render elogios. Sua sensualidade fica imbatível no amor! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 58, 32, 41

CÂNCER

Talvez você precise de paciência para lidar com alguns desafios, especialmente se você não conseguir manter a atenção! A Lua entra em Capricórnio e envia good vibes para os relacionamentos, sinal de que você deve se entender melhor com todo mundo. O amor conta com diversão e alto–astral. Cor: MAGENTA Palpites: 57, 12, 36

LEÃO

Você começa o dia com uma dose extra de carisma, mas vai precisar de paciência para não brigar com ninguém. Respire fundo e não pire, porque o astral melhora à tarde e a Lua ajuda você a direcionar boa parte do seu foco para o serviço. Espante a mesmice no amor. Cor: AMARELO Palpites: 59, 15, 60

VIRGEM

Se depender das estrelas, podem rolar discussões, então tente ficar na sua e fugir de polêmicas. A boa notícia é que com a chegada da Lua em seu paraíso astral à tarde, você vai contar com uma dose extra de simpatia e de sorte! Muito romantismo e carinho no amor. Cor: ROXO Palpites: 48, 27, 36

LIBRA

Você vai precisar redobrar a atenção no trabalho, porque a comunicação fica meio estremecida e pode rolar mal–entendido. Explique suas ideias de maneira clara e não se distraia com tanta facilidade. Reserve tempo para curtir o seu canto e relembrar os bons momentos. Boas vibes no amor. Cor: LARANJA Palpites: 01, 03, 21

ESCORPIÃO

Assuntos financeiros podem ocupar a maior parte do seu tempo, mas é melhor controlar o impulso de comprar tudo o que vê pela frente. Ainda bem que a Lua entra em Capricórnio à tarde e o astral fica mais leve. No amor, aposte em diálogos e declarações. Cor: CEREJA Palpites: 52, 36, 09

SAGITÁRIO

Você vai precisar de uma dose extra de paciência para não sair implicando com todo mundo. Pegue leve e não compre briga à toa, porque à tarde o astral melhora com a chegada da Lua em Capricórnio, que sinaliza boas novas envolvendo as finanças. No amor, segure o ciúme. Cor: MARROM Palpites: 51, 08, 44

CAPRICÓRNIO

Vale a pena redobrar a atenção, e não dar ouvidos a fofocas nem se envolver em tretas nas redes sociais. A Lua entra em seu signo à tarde, sinal de que você vai contar com energia de sobra para brigar pelo que deseja. Os astros avisam que tudo corre bem no amor. Cor: CINZA Palpites: 05, 23, 49

AQUÁRIO

A Lua entra em seu inferno astral à tarde, mas promete acalmar os ânimos rapidinho, embora aumente o desejo de se isolar em alguns momentos. No trabalho, confie em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. O amor pede sossego. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 41, 51, 44

PEIXES

Seu lado crítico fica mais aparente, e pode tumultuar a convivência em alguns momentos, especialmente no trabalho. As amizades ganham destaque e será divertido colocar a conversa em dia com o pessoal. Sinal de ótimos momentos no amor. Cor: BEGE Palpites: 53, 15, 44