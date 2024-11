'Luta contra opressão continua', diz Raquel Lyra em sessão de 'Ainda Estou Aqui', filme sobre ditadura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) prestigiou a sessão de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, no Festival Janela de Cinema do Recife, no recém-reaberto Cinema São Luiz, neste domingo (3).

Apesar de não ter feito discurso no evento, Lyra falou com o JC após o filme, que trata sobre o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar.

"Venho aqui mais como uma militante da democracia, tendo um espelho de referências daqueles que nos antecederam", disse.

"Gerações colocaram as suas vidas em risco para permitir que a gente pudesse estar hoje lutando pela democracia. São valores inestimáveis e que permanecem muito necessários e presentes", disse.

Para a governadora, a luta contra a opressão relata no filme continua, "mas com outro formato".

"Garantir a luta pela democracia de verdade é quando o nosso povo tem liberdade para comer, habitar, ter educação de qualidade e moradia. São valores ainda muito presentes aqui."

Revitalizações

Fachada do Cinema São Luiz iluminada na reabertura - JANAÍNA PEPEU/ SECOM

Lyra ressaltou que tem sido "gratificante anunciar a retomada de equipamentos culturais e/ou históricos importantes para o Estado".

Além do São Luiz, o Governo de Pernambuco anunciou projetos de restauros de prédios como o Diario de Pernambuco, o Liceu de Artes e Ofícios e a Fábrica Tacaruna, localizados na região central do Recife.

"Precisamos não apenas recontar as nossas histórias, mas garantir que os equipamentos sejam devolvidos e utilizados pela população do Estado, especialmente do Recife", disse.

Governadora Raquel Lyra em sessão de 'Ainda Estou Aqui', no Cinema São Luiz - Janaína Pepeu/Divulgação

"Pernambuco é feito de cultura e história. São coisas que nos diferenciam de qualquer povo no mundo. Acho que foi muito simbólico começar essas entregas pelo Cinema São Luiz, porque a gente sempre fala que não trata-se apenas de um prédio", comentou.

"Também é incrível ver que o cinema ainda é capaz de fazer a indução de novos movimentos em Pernambuco, no fortalecimento da nossa cultura, através do cinema, formando novos públicos, nova massa crítica com festivais como este e com um filme que fala muito sobre a nossa história."

Números



A reforma do Cinema São Luiz contou com investimentos de R$ 106 mil com recursos do Tesouro estadual e R$ 1,3 milhão da Lei Paulo Gustavo (LPG). A obra abrange a recuperação do forro decorativo, pisos, tetos, portas, luminárias e do icônico letreiro da fachada.