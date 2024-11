Resumo das novelas, 5/11: Beto se encanta com Beatriz, em Garota do Momento

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Matías está muito emocionado com a notícia da perda de seu bebê, já que o jovem depois de ouvir Jerônimo de como estava seguro no momento de solicitar o teste de paternidade. Ezequiel fala com o Padre e lhe diz que não pode perdoar sua esposa, então naquele momento Alzira chega e lhe diz que ela toma a decisão de deixar a cidade e que vai deixar Ponchito com ele porque o filho ficará melhor com o seu pai, do que com ela. Jerônimo deixa Renata em casa e chama Constanza para acompanhar a sobrinha, porque ele a vê muito triste e não quer deixá-la assim. Honório percebe que as demonstrações financeiras não batem e pede a Adriana que as analise junto com Daniel, já que a receita não coincide com as despesas das empresas Monterrubio. Carlos faz uma grande surpresa para Matilde cheia de balões e flores e ela chora de emoção. Depois de uma conversa a dois, o jovem decide pedir em casamento a sua namorada e ela aceita. Por sua vez, Jerônimo procura a médico para saber se há algo que se possa fazer para praticar o teste de DNA e ela diz-lhe que não há nada a fazer, enquanto Josefina tenta convencer Soto a ajudá-la nos seus planos no entanto, ele se recusa completamente, pelo menos até que ela se entregue a ele. Carlos e Matilde comemoram o amor e Lázaro decide falar com o jovem sobre sua preocupação com a diferença de classes sociais, pois não quer que os pais de Carlos de repente não aceitem sua irmã por ela ser uma camponesa.

(20h45) A Caverna Encantada

Elisa e Norma caçam fantasmas no colégio. Anna quer encontrar um outro rádio para se comunicar com Dodô na caverna. Tonico está com saudade da vida do campo, e os alunos, junto a Dalete, preparam uma surpresa. Elisa recolhe os livros da mãe de Anna; revoltada, a garota coloca novamente os livros nas estantes da biblioteca, o que desagrada muito Norma.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Lia se decepciona com as palavras de Jacó. Lia dá à luz Simeão, Levi e Judá. Esaú se entrega à Aolibama. Lúcifer cruza o caminho de Bila. Raquel se assusta com a atitude de Jacó.

REDE GLOBO

(17h50) Garota do Momento

Beto se encanta com Beatriz, que se hospeda na pensão de Iolanda. Juliano e Maristela temem que a verdade sobre Clarice venha à tona. Clarice tenta recuperar sua memória. Bia comenta com Celeste que Beto é louco por ela. Beto confessa a Ulisses que não é apaixonado por Bia, e que está interessado em Beatriz. Ronaldo se incomoda com a opinião de Beto sobre seu comercial. Beatriz conta a Glorinha que veio ao Rio de Janeiro procurar por Clarice. Beto termina com Bia, e Maristela conforta a neta. Beto e Beatriz se reencontram em um baile de Carnaval.



(19h) Volta Por Cima

Um aluno passa mal na academia, e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa. Madalena corta relações com Osmar. Lucas sente-se mal, e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson. Osmar convida Tati para ir à sua casa, e Madalena tenta impedir. Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo. Tati decide procurar Osmar.



(20h40) Mania de Você

Mavi aceita o pedido de Luma. Diana diz que quer confidenciar algo do seu passado para Fátima. Michele retorna ao Rio de Janeiro e agradece a Viola. Viola quer saber se Michele ouviu falar sobre Mavi em Portugal. Tomás se preocupa com a saúde de Evelyn e leva café para ela. Volney chega na casa de Diana e Hugo. Moema visita Nahum e leva um bolo para ele. Michele volta para o restaurante. Todos querem saber de Cristiano. Cida liga para Luma e, muito nervosa, diz que não quer mais ficar com o pendrive. Rudá ouve Luma falando que vai dar um apartamento para recompensar a amiga.