Resumo das novelas, 7/11: Gabriel convence Norma de não jogar fora os livros da biblioteca, em A Caverna Encantada

Isadora consegue projetar o rádio comunicador. Binho desaparece do colégio; os amigos encontram seu relógio com as horas paradas. Confira os capítulos

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Jerônimo registra oficialmente uma queixa contra Augusto Dunant e Roberta Monterrubio por suspeitar que qualquer um deles pode ter tido motivos para assassinar seu irmão. Goncalo chega em sua empresa e no meio do encontro com seus parentes, eles percebem que foi Branca quem fez algumas dessas transferências para contas fantasmas, porque a mulher aproveitou a confiança que Honório lhe havia depositado. Constanza e Cezar desfrutam de um lindo dia de sol enquanto fazem um piquenique com vinho e algumas coisas para comer. E, por outro lado, Renata volta às empresas a pedido do pai, já que ela é a única que pode descobrir os movimentos que Branca fez com o dinheiro da empresa. Após revisar diversos documentos da empresa, Renata percebe que certas informações confidenciais que ela possuía ficam armazenadas no sistema, então ela desconfia de Daniel e quando ela conta para todos, eles decidem que ele não se aproxima na investigação contra Blanca. O doutor Álvaro, Roberta e Augusto são detidos a pedido de Jerônimo, enquanto Adriana pensa em tentar com Matías por sentir que há química entre os dois. Andrezinho está muito mais recuperado da doença e sai do hospital, enquanto Josefina fica muito preocupada ao saber que Jerônimo tem como prova a carta que Roberta supostamente escreveu a Rafael. Josefina ainda está muito chateada e desesperada porque Roberta está presa e como ela sabe que ela é a verdadeira assassina, tem medo de ser descoberta. Então Gonçalo decide voltar para casa com sua esposa. Roberta conta sua história de amor com Rafael para sua irmã Renata e confessa que eles iam fugir, mas que naquele dia o homem desapareceu, então a esposa de Jerônimo pergunta por que se ela o amava tanto e ela deu a ele aquela carta em que ele dizia que não merecia seu amor.

(20h45) A Caverna Encantada

Gabriel convence Norma de não jogar fora os livros da biblioteca, já que pode arrumar problemas com Anna. Isadora consegue projetar o rádio comunicador. Binho desaparece do colégio; os amigos encontram seu relógio com as horas paradas. Norma informa a Anna que ela não vai dormir mais com as outras meninas, mas sim em um quartinho apertado embaixo da escada do saguão. Shirley e Wanda reparam que o relógio suíço delas também parou.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Bila anuncia a gravidez. Esaú apresenta Aolibama como nova esposa. Bila e Zilpa entram em trabalho de parto. Labão e Salma se beijam.

REDE GLOBO

(18h30) Garota do Momento

Bia destrata Beatriz, que se afasta de Beto e acaba perdendo o amuleto que ganhou de sua mãe. Após uma discussão, Bia desmaia. Clarice se desespera e leva a filha para o hospital. Ulisses desconfia que foi Topete quem armou a confusão no baile. Maristela teme pela saúde de Bia. Arlete conta para Beatriz a história de sua filha Valéria. Vera e Sebastião confrontam Topete na frente de Zélia e Orlando. Bia tem alta do hospital. Juliano questiona Beto sobre Bia. Maristela aconselha Juliano a tomar cuidado com Zélia. Vera dá uma informação sobre Clarice para Beatriz. Beto procura Bia.

(19h40) Volta Por Cima

Osmar chega a uma reunião de contraventores e se surpreende com a sua apresentação. Madalena conversa com um advogado. Jô ajuda Osmar na reunião. Doralice pede que Rique preserve o emprego de Tereza. Osmar enfrenta Armando. Moreira arma para Chico. Tati assiste com Jin a um episódio de sua série. Roxelle cai na armação de Moreira. O barracão de bate-bolas pega fogo. Madalena se desespera ao ver Doralice no barracão em chamas e vai a seu socorro com Jão.

(21h20) Mania de Você

Mavi se defende para Viola. Viola decide ajudar Michele a voltar para o Brasil. Rudá desconfia de Luma. Mércia comunica a Mavi que se aliou a Luma e que ela se mudará para a cobertura. Michele chega ao Brasil e é amparada por Viola, que promete achar um advogado para Cristiano. Lorena manipula Gael, Robson e Sirlei. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rudá escuta conversa de Luma e Cida e confronta a namorada.