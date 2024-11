Teatro de mamulengo traz reflexões sobre violência doméstica em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com texto de Ariano Suassuna, 'O Marido Domado' será encenado por Hemerson Moura e Nelma Barros, com direção de Quiercles Santana

O espetáculo "O Marido Domado", encenado pelo ator Hemerson Moura e a atriz Nelma Barros, irá levar reflexões sobre a violência doméstica para os bairros de Curado I (Associação dos Moradores) e de Cajueiro Seco (Quadra do CRAS) nesta quarta (13) e quinta-feira (14), às 16h.

A comédia enaltece a tradição do mamulengo da região, com texto de Ariano Suassuna. De acordo com os artistas, a encenação é também uma homenagem à Geninha da Rosa Borges, que recebeu o texto de presente do autor.

O espetáculo utiliza a linguagem popular e o humor do teatro de mamulengo para retratar e refletir sobre a violência doméstica, no mês em que se celebra o enfrentamento internacional da violência contra a mulher.

Direção

A direção da adaptação é de Quiercles Santana. Os atores Hemerson Moura e Nelma Barros dão vida aos Mamulegueiros Cheiroso e Cheirosa, além dos personagens Marieta e Vicentão.

Os figurinos são assinados por Alcio Soares Lins, inspirados na estética dos Mamulengos e nos vibrantes elementos do imaginário popular.

Já a sonoplastia será executada ao vivo pelo grupo Forrozão Rabecart, em sintonia com ritmos que evocam a arte pernambucana.

Lei Paulo Gustavo

"O Marido Domado" é um projeto contemplado e realizado pela lei Complementar nº 195 de 2022. Lei Paulo Gustavo do município de Jaboatão dos Guararapes.

SERVIÇO

"O Marido Domado"

Onde: Associação dos Moradores do Curado I e Quadra do CRAS em Cajueiro Seco

Quando: nesta quarta-feira (13) e quinta-feira (14), sempre às 16h

Quanto: Gratuito