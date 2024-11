Resumo das novelas, 14/11: Roberta fica muito confusa, em Quando me Apaixono

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Roberta fica muito confusa, pois a jovem nunca escreveu aquela carta e ainda não sabe que quem a escreveu foi sua mãe. Porém, ela não é totalmente sincera, porque quando Renata lhe pede que lhe conte a verdade sobre o verdadeiro pai do filho que ela perdeu, sua irmã lhe diz que Jerônimo era o pai da criança. Aurora visita Augusto na prisão de Ensenada e diz a ele que está feliz por vê-lo ali, porque se ele fosse preso seria um favor para a humanidade porque ele não é uma pessoa boa, então Augusto fica confuso e pede que ele vá embora. Jerônimo está muito triste com a perda da esposa, Regina se preocupa porque não sabe nada sobre Gonçalo e sua amiga Inês diz que não pode desconfiar dele. Ela aceita, pois toma a decisão de manter uma relação proibida com o homem que ama.

Dr. Álvaro está enlouquecendo porque o alcoolismo tira cada vez mais o autocontrole, enquanto Roberta teve que passar a noite na cela pensando na famosa carta que Renata lhe falou. A médica da marinha, que foi a mesma mulher que tratou do aborto de Roberta, liga para o padre Severino, porque ele é tio dela e quer ir vê-lo para comemorar seu aniversário. Enquanto isso, Josefina recebe um telefonema de Gustavo, que era seu amante anos atrás, e a chantageia por alguma prova que mostre que Renata não é sua filha, mas sim de Soberón. Honorio ainda está muito triste com a perda de seu casamento e sua filha o incentiva a deixar o orgulho de lado para ir encontrar sua esposa e conversar. Renata viaja para Ensenada e fala com Jerônimo para lhe contar a confissão da irmã, por isso ele aproveita para lhe e pedir perdão, mas ela não aceita nada que tenha a ver com ele.

(20h45) A Caverna Encantada

O diamante falante ecoa dizendo que deseja retornar à caverna. Lavínia fica preocupada com a intenção de Norma de se aproximar de Anna e ganhar vantagens. Felipe perde o diamante. Pilar descobre que Gabriel estava conversando de maneira íntima com uma mulher na rua. Norma manda Pilar não se intrometer na sua relação com Anna e ameaça tomar uma atitude drástica caso continue se metendo. Betina leva um cachorro para o colégio, e ele acaba comendo o diamante.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Nascimento de José. Isaque se entristece ao falar com Esaú. Jacó se desespera ao perceber a atitude de Labão.

REDE GLOBO

(17h20) Garota do Momento

Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto. Beto diz a Raimundo que ficará com Beatriz. Clarice teme que Maristela prejudique Beatriz. Beto e Beatriz têm uma ideia para quitar a dívida com Bia. Uma parte do telhado do clube cede com a chuva, e todos ajudam Vera e Sebastião. Maristela segue o carro em que Beatriz está. Ronaldo desabafa com Lígia sobre Raimundo e Beto. Guto comenta com Edu sobre Eugênia. Nelson não liga para a conquista de Edu. Maristela oferece dinheiro para Beatriz se afastar de Beto.

(20h10) Volta Por Cima

Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Roxelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona Jayme e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

(21h25) Mania de Você

Rudá fica encurralado. Marcel se assusta quando Viola lhe conta sobre as maldades que Mavi e Luma são capazes de fazer. Michele aceita trabalhar na casa de Daniel. Tomás flagra Sirlei e Leidi no quarto de Berta. Evelyn repreende os pais. Viola é assaltada, e, ao reagir, se machuca e desmaia.