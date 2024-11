Resumo das novelas, 18/11: Jacó tem uma próspera surpresa, em Gênesis

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Depois que Branca ataca Honório, Matías e Adriana decidem ir atrás dela, mas nem tudo vai bem, pois Adriana é atropelada por um carro e fica caída no meio da rua. Gonçalo chega em sua casa ao saber que Josefina não tem nenhuma doença, por isso muito irritado pergunta-lhe sobre o assunto e apesar de ela tentar persuadi-lo, ele não acredita nas suas mentiras e ela acaba por aceitar que não tem tumor. Por sua vez, Renata e Jerônimo estão na fazenda e quando chegam encontram Matilde e Carlos que falam com ela e Matilde pede desculpas por tê-la tratado tão mal, pensando que ela era a bonita. Adriana é apanhada pela ambulância enquanto Gonçalo sai de casa sabendo da verdade e aproveita para avisar que vai mandar os papéis do divórcio e Josefina avisa que nunca vai assinar esses papéis. Renata tem uma dualidade entre ficar ao lado do marido e também ir embora, então suas dúvidas a superam e ela decide voltar ao México, pois não consegue perdoar a traição e o motivo pelo qual ele se casou com ela. Adriana está dividida entre a vida e a morte, porém, o médico dá uma boa notícia de sua recuperação, porém, ele também informa à família que sua coluna tem alguns discos que não estão no lugar e que podem ser desfavoráveis para ela. Renata encontra-se no hospital com Honório e outros familiares, pois todos zelam pela saúde de Adriana, enquanto Jerônimo chega na Cruz do Amor e leva Citana, a égua de sua esposa. Augusto é solto por falta de provas, enquanto Josefina coloca suas joias em uma bolsa para pagar Gustavo e impedi-lo de entregar as provas ao investigador Cantú. Cantú conversa com Antonio e avisa que vai se encontrar com Gustavo, que era amante de Josefina, então eles se encontram depois de fazer os testes e poder conversar com Regina sobre sua filha.

(20h45) A Caverna Encantada

Os meninos e as meninas enfrentam desafios para recuperar o diamante falante perdido no esgoto: de um lado, Felipe e Rui, e do outro, Anna e Manu. Os alunos não sabem que, na verdade, o diamante ficou preso na privada e foi encontrado por Tonico, após desentupir o vaso sanitário. Os Luíses não gostam que Pedro passe o tempo com Isadora, já que ela é uma menina Tonico pergunta para Norma se ela é dona do diamante, e ela, encantada com a joia, mente, alegando ser sua.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sete anos depois, Jacó tem uma próspera surpresa. O ódio de Labão é inflamado por Lúcifer. A caravana de Jacó segue pelo deserto. Labão é enganado por Raque.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Beatriz recusa a proposta de trabalhar para Juliano. Zélia tem uma ideia para que Juliano convença Beatriz a aceitar sua proposta. Alfredo e Teresa conversam sobre Eugênia e Guto. Beatriz chega a Petrópolis, e Carmem comemora a visita da neta. Basílio se incomoda com a presença de Beto. Celeste encontra a carta enviada por Edu. Nelson aborda Alfredo, que o convida para um jantar com sua família. Carlito se desespera ao perder a jaqueta que Topete lhe emprestou. Basílio e Carmem conversam com Beatriz sobre a proposta de Juliano. Vera conta a Beto que Juliano entrou com uma ação contra todos que participaram do protesto contra a Perfumaria Carioca.

(19h40) Volta Por Cima

Cacá se desespera ao descobrir que está grávida. Osmar pede que Jô não ajude mais Joyce a se encontrar com ele. Doralice conta para Jão que Chico procurou Madalena. Tereza decide pedir dinheiro a Osmar. Cacá marca um encontro com Chico. Jão tira satisfações com Chico. Madalena recebe um pedido para fazer uma grande festa. Jin pede demissão da lanchonete. Tereza chantageia Osmar. Violeta invade a casa de Tereza e Jayme. Cacá revela para Chico que está grávida. Osmar procura Madalena na casa de Jão.

(21h20) Mania de Você

Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Dhu. Evelyn e Leidi temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada. Iberê revela o paradeiro de Rudá a Mavi. Moema e Nahum avistam Rudá.