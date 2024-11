Cinema São Luiz recebe festival com filmes dirigidos por mulheres neste final de semana; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar) chega a sua 4ª edição exibindo produções dirigidas por mulheres e pessoas trans desta sexta-feira (29) ao domingo (1º), no Cinema São Luiz, no Recife. A entrada é gratuita.

A curadoria trouxe uma programação com 26 filmes selecionados, sendo 20 curtas, três médias e três longas-metragens. Você confere a programação em lista no final da matéria.

O festival recebeu mais de 300 inscrições, entre curtas, médias e longas-metragens, de várias partes do Brasil e do mundo.

No último dia, haverá uma mostra organizada pelo Fórum Itinerante de Cinema Negro, além de filmes infantis.

Após a exibição no Recife, a programação segue para o Cine São José, em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, no dia 3 de dezembro.

Abertura

Documentário "O Canto das Margaridas" será exibido na abertura do 4º Festival Internacional de Cinema de Realizadoras - STILL

A noite de abertura contará com o documentário "O Canto das Margaridas", sobre a Marcha das Margaridas (2019), produzido pelo Coletivo MAPE (Mulheres no Audiovisual de Pernambuco).

Na sexta-feira, será exibido também o curta-metragem "Fala Sincera", da realizadora indígena Yacewara Pataxó. A obra é uma vídeo-carta feita pela diretora para sua mãe, compartilhando a experiência em sua primeira viagem sozinha.

Ambas as sessões terão debates com as realizadoras/rus, acompanhados por intérpretes de libras.

Selecionados

"A Stone’s Throw" ("Uma Pedra Atirada"), da diretora palestina Razan AlSalah, está na programação do 4º Festival Internacional de Cinema de Realizadoras - STILL

Entre os estrangeiros, um dos destaques é a exibição inédita em Recife do documentário "A Stone’s Throw" (Uma Pedra Atirada), da diretora palestina Razan AlSalah.

Da produção audiovisual brasileira, a programação reúne filmes dos estados do Ceará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Acre.

A curadoria desse ano foi liderada pela idealizadora e diretora do festival, Maria Cardozo, com participação de Bruna Tavares, Ingá Maria Patriota, Luli Pinheiro e Janaína Oliveira.

"A curadoria continua a buscar uma diversidade de olhares e experiências cinematográficas. Entre os filmes selecionados, destacam-se diferentes formas de se posicionar a partir da vulnerabilidade e do risco de se expor", diz Maria Cardoso.

Mostra de cinema negro

Mostra dentro do 4º Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, exibirá dois filmes da cineasta estadunidense Camille Billops - STILL

No domingo (1º), o festival terá ainda uma mostra organizada pelo Ficine (Fórum Itinerante de Cinema Negro), com curadoria de Janaína Oliveira.

Serão exibidos dois filmes da cineasta, artista e arquivista estadunidense Camille Billops: Encontrando Christa (1991) e Suzanne, Suzanne (1982).

Camille é conhecida por seus documentários com investigações cinematográficas ousadas e autobiográficas. Suas obras mergulham profundamente nas relações familiares, e sua trajetória tornou-se referência no campo das artes e do ativismo negro nos Estados Unidos.

Infantil

No domingo, também haverá programação dedicada ao público infantil. A sessão terá a presença das crianças da Ocupação 8 de Março do MTST, de Boa Viagem.

Serão exibidos quatro curtas-metragens, são eles: "Meu nome é Maluum"; "Tom Tom Dente de Leão"; "Aurora - A Rua que queria ser um rio" e "Rua Dinorá".

Confira a programação da 4ª edição do Fincar:

Sexta-feira (29)

19h Abertura do Fincar

Fala sincera (Dir.: Yacewara Pataxó / 9'/ com LSE)

O Canto das Margaridas (Dir.: MAPE / 76' / com LSE) - Filme de Abertura

Sábado (30)

14h30 Os sonhos guiam (Dir.: Natália Tupi / 20')

A Stone's Throw (Dir.: Razan Al Salah / Canadá, Palestina, Líbano / 2024 / 40')

16h Acolher (Dir.: Éthel Ramos de Oliveira / 9')

Pedagogias da Navalha (Dir.: Alma Flora, Colle Christine, Tiana Santos / 15')

Corpo Onírico (Dir.: Marina Mahmood / 17')

ORIXÁS CENTER (Dir.: Mayara Ferrão / 13')

Rami Rami Kirani (Dir.: Lira Mawapãi Huni Kuin e Luciana Tira Huni kuin / 33')

19h Dalva da Rua Sete (Dir.: Gab Lourenzato e Nanda Ferreira / 15' / com LSE)

América, do Sul (Dir.: Maria Clara Bastos / 20' / com LSE)

Entre Vênus e Marte (Dir.: Cris Ventura / 61' / com Libras)

Domingo (1º)

Programação Infantil

11h Meu nome é Maalum (Dir.: Luísa Copetti / 7'53'')

Tom Tom Dente de Leão (Dir.: Ariedhine Carvalho / 3')

Aurora - A Rua que queria ser um rio (Dir.: Radhi Meron / 10')

Rua Dinorá (Dir.: Natália Maia e Samuel Brasileiro / 17')

14h CURADORIA MOSTRA FICINE - CAMILLE BILLOPS

Suzanne, Suzanne (Dir. Camille Billops / EUA / 26')

Finding Christa (Dir. Camille Billops / EUA / 55')

16h Descarrego (Dir.: Joana Claude / 10')

Lilith (Dir.: Nayane Nayse / 15')

Ave Maria (Dir.: Pê Moreira / 15')

O Céu não sabe meu nome (Dir.: Carol AÓ / 20')

Outros nomes pra dignidade (Dir.: Maré de Matos / 22')

19h Onça (Dir.: Keyci Martins / 19')

Parto, mas volto (Dir.: Lui Foito / 5')

Quem é essa mulher? (Dir.: Mariana Jaspe / 71')

SERVIÇO

Fincar - Festival Internacional de Cinema de Realizadoras

Data: de 29 de novembro a 1º de dezembro

Local: Cinema São Luís (Rua da Aurora, 175, Boa Vista)