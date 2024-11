Cinema São Luiz divulga ciclo de programação após reabertura; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após uma reabertura com o Festival Janela de Cinema do Recife, o Cinema São Luiz divulgou o seu ciclo de programação para os próximos meses. A sala abrirá durante sábados e domingos enquanto a última fase da reforma continua.

Neste período inicial, serão realizados três programas:

"Cinema Brasileiro de Todos os Tempos ", nos sábados e domingos, que apresentará diálogos entre filmes de ontem e de hoje, de diferentes durações,



", nos sábados e domingos, que apresentará diálogos entre filmes de ontem e de hoje, de diferentes durações, " Cinema para a Criança ", nos domingos de manhã, que apresentará a sala para as próximas gerações



", nos domingos de manhã, que apresentará a sala para as próximas gerações "Cinema São Luiz Apresenta: Pré-Estreia", nas noites dos sábados e domingos, com filmes aguardados, brasileiros ou estrangeiros, prestes a entrar no circuito comercial.

É importante frisar que os programas não são "fixos"; eles podem variar de acordo com o final de semana e com a articulação do cinema com as distribuidoras.

Fachada do Cinema São Luiz, no Centro do Recife, durante a abertura do Festival Janela Internacional de Cinema 2024 - EDUARDO CUNHA/SECULT-PE FUNDARPE

O novo programador é Luís Fernando Moura, que terá a missão de continuar um trabalho feito pelo saudoso Geraldo Pinho (1951-2021), programador desde os anos 2000.

Filmes

O primeiro final de semana de exibição, neste sábado (16) e domingo (17), irá marcar a estreia do programa "Cinema Brasileiro de Todos os Tempos" com duas faixas.

A primeira é composta pelo emblemático "Tatuagem" (2013), de Hilton Lacerda, que passou um ano em cartaz, atraindo mais de 10 mil pessoas, na década passada.

A exibição será especial, pois terá a cópia em película 35mm do longa, acompanhada pelo curta de "Cenas do Grupo de Teatro Loucas de Pedra Lilás" (1989), que traz imagens recém-descobertas do cotidiano do grupo de teatro Loucas de Pedra Lilás no final dos anos 1980.

Odilon Lopez

A segunda faixa será composta pelo longa "Um é Pouco, Dois é Bom" (1970), em uma cópia recém restaurada em 4K, uma viagem até o cinema de Odilon Lopez, com criativas tramas da década de 1970.

Um é Pouco, Dois é Bom, de Odilon Lopez - REPRODUÇÃO

O filme será acompanhado do curta "Resgate Cultural, o Filme" (2001), produção do coletivo Telephone Colorido que marcou a produção pernambucana na virada do milênio, trazendo a efervescência cultural desse período.

Crianças

Já o programa "Cinema Para a Criança" contará com episódio da série infantil Bia Desenha (2021), de Neco Tabosa e Kalor Pacheco, animação protagonizada pelos primos Bia e Raul, que descobrem o mundo enquanto se divertem na periferia do Recife.

Centro de Referência do Audiovisual

Outra novidade é que o primeiro andar do cinema irá abrigar um Centro de Referência Audiovisual. De acordo com informações preliminares, ele será composto por parte do arquivo do Museu da Imagem do Som (MISPE), que está fechado há 16 anos nesta mesma Rua da Aurora.

"Já estamos digitalizando 400 filmes do acervo da FUNDARPE, que estavam guardados no arquivo. Esses filmes serão disponibilizados tanto para pesquisadores quanto para curiosos, no centro de referência. O projeto também contará um pouco da história dos cinemas de rua, dos principais cineastas e dos filmes pernambucanos mais importantes", disse Renata Borba, presidente da Fundarpe, durante evento no cinema nesta terça-feira (12).

De acordo com Borba, o governo investiu mais de R$ 250 mil para comprar novas peças para o projeto digital, que apresentou falhas antes do período do retorno. "Precisamos abrir o cinema. A cidade demandava isso, o Centro do Recife precisa desse movimento", frisou.

Programador

Durante coletiva no São Luiz, nesta terça-feira (12), Luís Fernando Moura afirmou que o equipamento seguirá "desenvolvendo e desdobrando a sua vocação de dialogar, proativamente, com os mercados de cinema, com as instituições culturais do Brasil e com uma rede diversa do cinema e plural de agentes de cinema, de produtores a distribuidoras, de críticos a programadores".

"A mais valia potencial do Cinema São Luiz abrange o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de repertório e também, concomitantemente, os desenvolvimentos institucional, patrimonial, econômico e político."

Reforma continua

Após a reabertura, outras melhorias seguem em curso no São Luiz. A última fase de obras no cinema iniciou no mês de agosto, com a licitação da requalificação e acessibilidade. A previsão é que tudo esteja finalizado em dez meses.

O serviço inclui a recuperação das marquises externas, a instalação de um sistema de prevenção e combate a incêndios, a requalificação dos banheiros com acessibilidade e a instalação de um elevador para os quatro pavimentos superiores.

Também será realizada a recuperação de danos em pisos, tetos, portas, luminárias e no icônico letreiro da fachada.

* A matéria está sendo atualizada

Confira a programação:

Sábado (16)

13h30: Tatuagem (2013, 110 minutos, 16 anos) + Cenas do Grupo Loucas de Pedra Lilás (1989, 20 minutos)

16h: Um é Pouco, Dois é Bom (1970, 95 minutos, 12 anos) + Resgate Cultural, o Filme (2001, 19 minutos) SESSÃO COM APRESENTAÇÃO E CONVERSA

19h: Tatuagem (2013, 110 minutos, 16 anos) + Cenas do Grupo Loucas de Pedra Lilás (1989, 20 minutos) SESSÃO COM APRESENTAÇÃO E CONVERSA

Domingo (17)

11h - Bia Desenha (2021, 64 minutos, Livre)

14h - Um é Pouco, Dois é Bom (1970, 95 minutos, 12 anos) + Resgate Cultural, o Filme (2001, 19 minutos)

16h15 - Tatuagem (2013, 110 minutos, 16 anos) + Cenas do Grupo Loucas de Pedra Lilás (1989, 20 minutos)

18h45 - Um é Pouco, Dois é Bom (1970, 95 minutos, 12 anos) + Resgate Cultural, o Filme (2001, 19 minutos) SESSÃO COM APRESENTAÇÃO