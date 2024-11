José de Moura celebra 80 anos com exposição de reis e rainhas no Recife; saiba quando visitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Sempre que estou pintando, estou contando histórias. E, quando estou contando histórias, estou pintando", sintetiza o pintor José de Moura, expoente da mesma geração de nomes como João Câmara, Marisa Lacerda, Roberto Lúcio e tantos outros pernambucanos que ajudaram a criar uma identidade para as artes plásticas do Estado.

O artista celebra a marca de 80 anos de vida com a exposição 'Histórias para o Rei e Pinturas para a Rainha' no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), na Zona Norte do Recife, com abertura nesta quinta-feira (28), às 19h, seguindo em cartaz até o dia 31 de dezembro. Na ocasião, também será lançado um livro que complementa a mostra.

Formado na Escola de Belas Artes e inspirado pelo espanhol Pablo Picasso, J.Moura desenvolveu um estilo próprio, com pinceladas precisas e cores intensas que não comprometem a sensibilidade e a sutileza. Suas obras são reconhecidas por temas lúdicos e emocionantes.

Reis e rainhas

A curadoria foi feita pelo próprio artista, que priorizou uma produção que retrata reis e rainhas. Parte do seu interesse nessas figuras vem da história de sua família. De acordo com ele, a sua bisavó veio para o Brasil ainda criança, no período do tráfico negreiro.

Tela do pintor José de Moura presente na exposição 'Histórias para o Rei e Pinturas para a Rainha', no Museu do Estado de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Na África, ela era filha do líder da tribo, portanto, do rei. "São histórias que a minha avó contava para a minha mãe: ela e duas primas vieram em um navio, sofreram muito", conta ao JC.

"Há quatro anos, passei a pintar histórias de reis, comecei a pintar coisas dessa minha avó e também histórias que li em livros. O visitante encontrará histórias verdadeiras, criadas e contadas por terceiros. Porém, é necessário penetrar os quadros para compreendê-las."

Trajetória

Nascido em 21 de agosto de 1944, José Alves de Moura Filho formou-se em Desenho Arquitetônico e Decoração na Escola Técnica Federal de Pernambuco (1962-1965) e continuou sua formação na Escola de Artes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde estudou pintura e escultura e obteve licenciatura em desenho (1967-1969).

Em 1982, realizou uma viagem de estudos à Europa que influenciou profundamente sua arte. Foi também diretor-presidente da Oficina Guaianases de Gravura, em 1981, onde contribuiu para o desenvolvimento da gravura em Pernambuco.

Tela do pintor José de Moura presente na exposição 'Histórias para o Rei e Pinturas para a Rainha', no Museu do Estado de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Weydson Barros Leal, amigo e entusiasta da obra de Moura, descreve a arte do pintor como "um romance que vive, um poema que grita – é gesto". Segundo ele, "na tela, há uma realidade virtual que se descobre – uma visão sagrada e a missão do artista em fazê-la viva. Pintar é escrever com a luz".

No catálogo da exposição, encontram-se depoimentos inspiradores de amigos e admiradores que celebram a magia e a profundidade do trabalho de J. Moura.

MEPE

O diretor do MEPE, Rinaldo Carvalho, ressalta a relação duradoura do museu com o artista: "J. Moura já é de casa; ele já expôs no MEPE e é sempre um prazer tê-lo novamente aqui. Acreditamos que essa nova exposição será um grande sucesso".

Esta exposição, além de celebrar a trajetória de um dos grandes nomes das artes plásticas pernambucanas, será uma oportunidade única para o público conhecer e se encantar com as histórias e a criatividade do mestre J.Moura.

SERVIÇO

Exposição do artista plástico José de Moura

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife)

Abertura: 28 de novembro às 19h

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sádos e domingos, das 14h às 17h