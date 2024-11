Resumo das novelas, 28/11: Israel se abala com a notícia sobre José, em Gênesis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Por outro lado, Matilde se recupera com os cuidados de Dona Sabrina que foi a pessoa que a encontrou e de seu amado Carlos. Josefina manda recado a Regina para que ela pague a confiança da filha e diz que em troca verá sua filha, porém, o que Regina não sabe é que ela faz parte de mais uma armadilha da Josefina em que não vai cumprir.

Roberta convence Ezequiel a ter intimidade e, embora isso aconteça com muita naturalidade entre os dois, ele sente pena do que fez. Marina decide ajudar Jerônimo para que saiba a verdade sobre o bebé que Roberta esperava, por isso, embora saiba que esta notícia pode voltar a aproximar o casal, prefere jogar limpo na relação que pretende construir com Jerônimo.

Renata vai a fazenda ‘a Bonita’ para se despedir de Carina, então Jerônimo ouve a conversa das duas mulheres e decide ir procurar Renata para mostrar o prontuário à jovem. Jerônimo vai para Cruz de Amor e embora a princípio não encontre Renata, quando vai para ‘a Bonita’ entrega os papéis à ex-mulher e esclarece que o bebê que sua irmã esperava era de Rafael, desta forma ela confirma que ele nunca teve relacionamento com Roberta.

Roberta chega na casa da mãe e Josefina conta a verdade sobre Renata, além disso, ela confessa que roubou a irmã desde muito jovem porque era a única forma de elas terem dinheiro e não ficarem na rua. Roberta fica chateada e não consegue acreditar nas tentativas da mãe de prejudicar as pessoas ao seu redor, por sua vez, Honório se desculpa com Constanza por ter desconfiado dela e diz que quer reconstruir seu casamento.

(20h45) A Caverna Encantada

Isadora revela a Pedro que a caverna pertence à família de Anna. Elisa e César estão apaixonados um pelo outro. Jorginho se despede do colégio e diz que precisa ir para a Faria Lima, em São Paulo. Pedro descobre que as meninas entram na caverna por meio de outra passagem. Elisa pede para sair mais cedo do trabalho para Norma, que mais tarde descobre que é um compromisso amoroso, solicitando tarefas e fazendo de tudo para impedir que Elisa saia. Anna pede desculpas a Nina por ter se afastado. Após finalizar os serviços, Elisa é trancada por Norma em uma sala.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Israel se abala com a notícia sobre José. Sheshi recebe um desafio mortal em sua coroação. José faz um pacto com Abumani enquanto um novo destino cruza seus caminhos.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Basílio observa Bia com Clarice na Magnifique. Beatriz desaprova a campanha publicitária da Perfumaria Carioca, e Raimundo e Juliano propõem que Beto integre o time da agência. O médico prescreve repouso absoluto a Jacira, e Teresa se desespera. Celeste escreve para Genoca/Edu, e Ronaldo promete colocar a carta no correio. Juliano pede ajuda a Maristela em relação às chantagens de Zélia. Ronaldo encontra as cartas de Celeste. Topete ofende Eugênia, e Guto a defende. Basílio oferece aliança a Maristela para separar Beatriz de Beto. Beto decide aceitar a proposta de trabalhar na campanha da Perfumaria Carioca.

(19h45) Volta Por Cima

Cacá desiste de contar sobre a gravidez para Jão. Violeta tem uma ideia para afastar Jayme de Osmar. Cacá desabafa com Chico. Lucas conversa com Sidney sobre seu namoro com Cida. Belisa implora que Silvia não revele seu segredo. Rosana manda Rique espionar Nando e Jão. Gerson pensa se manterá a aliança com Violeta. Violeta manda um capanga sabotar o ônibus de Jayme. Edson sorteia os funcionários que irão ao evento em sua casa. Cida é direcionada para dirigir o ônibus de Jayme, e Madalena pega carona com ela.

(21h25) Mania de Você

Viola incentiva a comunidade a resistir à desapropriação. Mavi sente a reação dos seus funcionários que moram na comunidade. Luma conta a Mavi que foi ela quem contou a Viola que o empresário está envolvido na desapropriação dos imóveis. Hugo sofre ao ver Diana entrando na lancha de Jean Pierre. Diana conta a Fátima que Hugo está hostil com ela. Viola enfrenta Grilo, e o expulsa da reunião de moradores da comunidade. Marlete observa Sirlei dando dinheiro para Lorena e descobre que ele tem um filho fora do casamento. Rudá procura Luma.