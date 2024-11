Mudanças climáticas no Nordeste são tema de batalha de rima neste sábado (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ONG reúne jovens e adolescentes de áreas periféricas da Região Metropolitana do Recife para discutir pautas sociais e sobre o clima

O projeto Nordeste pela Resiliência Climática, da ONG Visão Mundial, está promovendo o evento "Batalha Pelo Clima", cuja final de rimas acontece neste sábado, dia 30 de novembro, no Cais do Sertão, localizado no Recife Antigo.

A festividade busca engajar mais de 600 jovens de regiões periféricas em debates sobre justiça climática e resiliência, utilizando batalhas de MCs como ferramenta de conscientização e mobilização social.

Com o objetivo de ampliar o debate sobre a crise climática e fortalecer o papel da juventude na construção de soluções, a campanha incentiva reflexões sobre a importância de ações concretas para garantir a resiliência e a adaptação climática nos territórios.

MC Kong, de 22 anos, já é integrante da Batalha do Trombone, e agora está atuando como organizador na Batalha Pelo Clima. Ele falou sobre a importância de trazer a temática para as periferias:

"Eu sou do bairro de Àgua Fria, e aqui no Recife nós sofremos muito com alagamentos e, muitas vezes, nós não sabemos como pode chegar a ocorrer algum desses desastres. Então qualquer informação que chegue para agregar chegue para somar é importantíssimo".

"Nas mídias há informações sobre mudanças climáticas e previsão do tempo, mas é muito em cima da hora. Acho que é importante abordar o tema no dia a dia de uma maneira não-tradicional", ele disse as informações que chegam sobre o clima na sua comunidade. "Eu acredito que o evento final vai ser algo incrível onde todo mundo vai ter aprendido numa uma troca de conhecimentos".

Finalistas das batalhas de rimas

Ao longo de novembro, foram realizadas quatro seletivas em municípios da Região Metropolitana do Recife:

a Batalha do Trombone, em Recife;

a Batalha dos Camarás, em Camaragibe;

a Batalha da Orla, em Olinda;

a Pontezinha Tem Rap, no Cabo de Santo Agostinho.

Os finalistas dessas etapas irão se enfrentar na Batalha Pelo Clima, em um formato de eliminatórias que abordará temas como meio ambiente, mudanças climáticas, moradia digna, saúde mental, alimentação saudável, saneamento básico, participação social e direito à cidade.

O evento conta com a parceria de coletivos culturais, da Secretaria Estadual da Criança e Juventude e do Baile Charme Recife, que contribuiu para a programação especial em celebração ao Mês da Consciência Negra.

Serviço - Batalha Pelo Clima

Local: Cais de Sertão, bairro do Recife Antigo

Data: 30 de novembro de 2024

Horário: A partir das 15h

Sobre a Visão Mundial

A World Vision, conhecida no Brasil desde 1975 como Visão Mundial, é uma organização humanitária cristã dedicada a trabalhar com crianças, famílias e suas comunidades , combatendo as causas da pobreza e da injustiça social.

A Visão Mundial serve a todas as pessoas, independentemente de religião, raça, etnia ou gênero, priorizando crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade.