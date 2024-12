Oficina gratuita de palhaçaria para mulheres inicia primeira turma em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto A oficina de palhaçaria: experimentando o riso sagrado com as mulheres, realizado pela atriz, arte educadora e palhaça Anny Rafaella Ferli e incentivado pela Lei Paulo Gustavo em Pernambuco, chega em Olinda, na Casa do Farol, nos dias 09 e 11 de dezembro das 19h às 21h e no dia 13 das 18h às 21h.

Com inscrição gratuita, são 25 vagas oferecidas para mulheres cis e trans, a partir dos 18 anos, moradoras da cidade.

A oficina, que já soma 10 edições entre encontros presenciais e online, é constituída por experimentações artísticas, jogos cômicos e movimentações corporais que estimulam a criatividade, leveza e liberdade, com o intuito de despertar a alegria, a autoestima e liberdade femininas.

Segundo Anny Ferli, “a oficina é um convite às mulheres pausarem por algumas horas o ritmo frenético de seu cotidiano e se permitirem rir e reencontrar a energia da brincadeira da sua criança guiadas pela criatividade.

Rirem juntas, fortalecerem vínculos, tanto consigo mesma quanto com as outras, em roda. É dar às boas vindas à palhaça ou ao “ser cômica” que habita em cada uma. É desenvolver a capacidade de rir de si mesma, de sua humanidade, sem se julgar”.

Este projeto aprovado na LPG possui três etapas: Olinda, Caruaru e São Lourenço da Mata. Em cada um serão oferecidas 25 vagas. As etapas de Caruaru e São Lourenço estão agendadas para o primeiro semestre de 2025.

As três cidades são de suma importância para a trajetória artística de Anny Rafaella Ferli. Em Olinda, Anny Rafaella integra o quadro de professora de arte do município. “Trazer a oficina de palhaçaria para Olinda significa fortalecer as mulheres moradoras da cidade, como eu, que ainda vê pouca oferta de atividades artísticas voltadas para o público feminino local”, complementa Anny.

Para maiores informações, acesse @ferliproducoes. Inscrições para etapa Olinda, entrar em contato pelo whatsapp 81 98711-1796. O período de inscrição vai até dia 07 de dezembro. A Casa Farol fica à Rua do Farol 68, Bairro Novo, Olinda.

Serviço

OFICINA DE PALHAÇARIA -EXPERIMENTANDO O RISO SAGRADO COM AS MULHERES.

Com Anny Rafaella Ferli (Palhaça Mariolla da Conceição)