Cinderela e Flávio Andradde fazem show de comédia no Teatro do Parque, no Recife

Dois comediantes de gerações diferentes se unem pela segunda vez, para fazer um show de comédia no Teatro do Parque nesta quarta-feira

Cinderella e Flávio Andrade estão de volta, para show de comédia, ‘Toda Cidade Tem’, no Teatro do Parque, nesta quarta-feira (4), às 20h.

Um espetáculo de humor, unindo duas gerações da comédia em um só show, o comediante Flávio Andradde se junta à personagem Cinderela, para uma noite recheada de esquetes, stand-up comedy e muita interação com a plateia.



Jeison Wallace, além da consagrada Cinderela, revive em cena personagens ícones como Barbosinha, a Atriz de Novela Mexicana, Vovó e Chupyson.

Já Flávio Andradde também vive vários personagens típicos do cotidiano de todos nós, com um toque de Stand-up comedy que fica muito evidente, quando interage com o público.

As peculiaridades e situações do cotidiano que encontramos em qualquer cidade brasileira e até mesmo em seu bairro ou com figuras pitorescas, é a cereja do bolo para que todos caiam nas gargalhadas.

Desde a fofoca de bairro até os personagens que marcam o dia a dia local, Flávio e Cinderela trazem ao palco um humor nordestino e conectam diferentes gerações.

“A sensação de estar no palco com Jeison é muito louco na minha cabeça, então quando surgiu a possibilidade de isso tudo acontecer fiquei muito nervoso. Com muito pouco tempo para resolver tudo em apenas dez dias, a corrida contra o tempo e a honra de dividir o palco com uma pessoa que é ícone do humor Pernambucano foi um mix de emoções.

Foi um encontro de gerações, pois sempre fui fã de Cinderela e consegui participar de seu programa Papeiro da Cinderela por muito tempo e hoje dividir palco com Jeison é algo muito maluco na minha cabeça e quero aproveitar cada segundo deste momento mágico”. Ressalta Flávio Andradde.



Em toda cidade tem, o público é convidado a participar e rir com histórias que poderiam acontecer em qualquer lugar do Brasil.



“Foi com muita alegria e entusiasmo que aceitei esse convite do Flávio Andradde, ele queria unir Teatro com Stand-up, achei a ideia maravilhosa e topei na hora, Botelho como o chamo, é uma pessoa muito generosa. O público comprou a ideia e foi uma reação maravilhosa na primeira peça.

Ver o empenho de toda equipe na hora fazer acontecer na hora, foi a coisa mais linda, vida longa a Toda Cidade Tem, porque a cada peça tem algo novo para surpreender ao público”. Ressalta Jeison Wallace.

Serviço

Imagem de show de comédia feito por Cinderella e Flavio Andrade, no Teatro do Parque - Saturno

Toda Cidade Tem

Dia: 04 de dezembro – quarta-feira

04 de dezembro – quarta-feira Horário: às 20h

às 20h Local: Teatro do Parque

Teatro do Parque Duração: 70 minutos

70 minutos Classificação: 12 anos. Menores de 12 anos precisam, necessariamente, estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

