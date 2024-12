Artista norte-americano, Karl Dixon, faz show gratuito na programação do Natal Musical do RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto Natal Musical do Shopping RioMar Recife traz uma atração internacional na programação da noite desta sexta-feira (6), com acesso gratuito

O cantor norte-americano Karl Dixon se apresenta nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 19h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3. O acesso é gratuito.

Esta é a segunda vez que Karl Dixon se apresenta no RioMar Recife, desta vez embalando a temporada natalina do mall com clássicos da época, com repertório de jazz, blues e gospel. O cantor norte-americano já foi atração do projeto RioMar Jazz Fest em abril deste ano.

O Natal Musical do RioMar Recife conta com uma ampla programação musical para embalar a temporada natalina, com shows para todas as idades e apresentações de corais.

Além do show de Karl Dixon nesta sexta-feira, o final de semana também contará com outras atrações para toda a família no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3.

Carol Levy se apresenta no sábado, dia 7 de dezembro, às 17h, fazendo a alegria das crianças com repertório natalino para lá de animado. Já no domingo, dia 8 de dezembro, às 16h, a Orquestra Matéria Prima faz apresentação especial.

Natal do RioMar

Imagem do cantor Karl Dixon, que será atração internacional que fará show na programação de natal do shopping - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

Para quem deseja vivenciar o clima natalino, o RioMar Recife conta com atrações gratuitas de Natal para toda a família.

Com o tema “Encontros Divertidos de Natal no RioMar Recife”, a diversão e a emoção tomam conta do público neste período em que o mall, de forma descentralizada com ilhas de animação em todos os seus pisos, convida para vivenciar toda a atmosfera natalina.

O projeto exclusivo do Natal do RioMar Recife conta com games, personagens, mega-árvore, entre outras atrações, no cenário principal, localizado no Piso L1.

O espaço do Papai Noel fica no Piso L2, próximo da C&A, e conta também com espaço instagramável para os pets. O tradicional presépio está no Piso L4. Ainda há guirlandas gigantes e espaços para tirar fotos com o esquilo