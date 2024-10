Natal do RioMar terá 'ilhas de animação' em todos os pisos; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema "Encontros Divertidos de Natal", projeto inclui games, tecnologia, personagens, mega-árvore, shows musicais, como o do americano Karl Dixon

O RioMar Recife estreia o seu projeto exclusivo de Natal nesta quarta-feira (30), data de aniversário do mall. Com o tema "Encontros Divertidos de Natal", ele ocupa todos os pisos com ativações que incluem games, tecnologia, personagens, luzes, mega-árvore e shows musicais, como o do norte-americano Karl Dixon, entre outras atrações.

Neste ano, o mall terá espaços de forma descentralizada com ilhas de animação em todos os seus pisos. A cenografia associa clássicos natalinos com interações em espaços instagramáveis, brinquedos, games e ativações tecnológicas inéditas.

Cenários

Na decoração externa, o projeto exclusivo, assinado pela empresa Blachére, utiliza mais de 40 mil pontos de luz em LED, que poderão ser visualizados a grandes distâncias. Haverá também a presença da figura iluminada do Noel, com 6,5 m de altura.

As ativações internas começam no acesso principal, com a Escada Divertida, que passa a contar com degraus iluminados e estrelas aplicadas em toda sua extensão.

A segunda parada é no Pórtico dos Esquilos, na entrada do cenário principal, no Piso L1. Dentro do espaço, o público poderá interagir com esquilos, fontes de água e um balão temático de nozes para fotos.

Cenários interativos

No interior da mega-árvore, haverá dois cenários interativos, e com o Game Nozômetro, com projeção mapeada e que a criançada poderá se divertir em grupo com a missão de acumular nozes.

Na Casa Vida de Esquilo, as crianças entrarão no mundo secreto dos esquilos por meio de tour guiado através de tecnologia de Realidade Virtual (VR). No Parque das Nozes, as crianças percorrerão uma rota de brinquedos, como o Balanço Acessível e o Balanço Vai e Vem dos Esquilos.

O roteiro terminará com o passeio no Gira-Gira das Nozes, que conta com assentos temáticos de nozes em tamanhos diferentes, possibilitando diversão para todas as idades.

Imagem da decoração de Natal do RioMar Recife - Divulgação

Encontros e música

A programação também conta com o Natal Musical. A agenda começa na primeira semana de abertura do Natal, na Praça de Eventos 2, localizada no Piso L1.

No dia 30 de outubro, às 13h, haverá apresentação de quarteto musical com voz Matéria-Prima; às 17h, cortejo natalino; e, às 19h, show inédito da cantora Carol Levy e esquilo.

No dia 31, às 13h, haverá a presença de quarteto musical; e, às 19h, show com o cantor de jazz Arthur Phillipe, trazendo no repertório os principais clássicos de jazz. Em 1º de novembro, das 13h às 17h, haverá uma apresentação itinerante de músicos da Mobile Jazz Band.

Durante o mês de novembro e dezembro, estão programadas apresentações especiais de corais, quartetos musicais, orquestras e presença de duplas de músicos circulando pelos cenários, trazendo repertório especial de clássicos natalinos. As apresentações acontecerão no grande palco no Piso L3.

Um dos destaques deste ano será o show internacional com o norte-americano Karl Dixon, no dia 6 de dezembro, às 19h, com acesso gratuito.

Artesanato de talentos

O Natal também estará presente na loja Artesanato de Talentos, uma iniciativa social que valoriza o empreendedorismo de artesãs e artesãos que residem no entorno do RioMar Recife, no Pina e Brasília Teimosa.

Anualmente, vários produtos natalinos são criados e comercializados em um espaço cedido sem custos para os pequenos empreendedores locais.

A ação é fruto da parceria do Instituto JCPM de Compromisso Social, RioMar Recife e Instituto Fecomércio. Neste ano, o espaço estará localizado perto do Espaço do Noel, no Piso L2.