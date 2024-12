10º Festival Arte na Usina leva programação musical e circense até a Mata Sul; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Arte na Usina, realizado com foco no desenvolvimento socioeconômico do distrito de Santa Terezinha, em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, chega à sua 10ª edição neste final de semana, da sexta-feira (6) ao domingo (8).

A programação reúne mais de 10 shows, atividades circenses, mesa de debate e inauguração de nova obra, em uma programação descentralizada e totalmente gratuita em vários espaços do equipamento cultural com atividades para todas as idades.

Os shows ocorrem pela primeira vez no Pátio da Indústria, em frente às antigas edificações da Usina Santa Terezinha, todas as noites.

Obra "Claro-Escuro", de Alfredo Jaar, na Usina de Arte - ANDRÉA RÊGO BARROS/DIVULGAÇÃO

O line-up reúne atrações como Som na Rural, Samba Delas, Rogério Som, Batista Lima, Wilson Monteiro, Petrúcio Amorim, Geraldinho Lins, Vavá de Aprígio e Banda Blue Times, Marquinhos Maraial e Banda Astros e Banda Labaredas.

Tema

O festival tem como tema central neste ano "Uma Palavra Que Não Seja Esperar", nome de escultura do artista visual Flavio Cerqueira, que traz uma criança negra com uma pilha de livros sobre a cabeça.

No sábado (7), às 10h30, a Biblioteca do equipamento cultural recebe a mesa-redonda “Cultura e Natureza – Explorando as Relações entre os Dois Elementos”, com o artista Camille Kachani e mediação de Marc Pottier.

Mais tarde, às 16h, será inaugurada a obra Árvore-Fósforo, de Camille Kachani, no Canteiro Alto do Jardim Botânico, com a presença do artista.

Polo de Circo

Outra novidade é o Polo de Circo, que envolverá o público com espetáculos vibrantes e atividades interativas no Polo Industrial da Usina de Arte.

Na sexta-feira (6), às 15h, a programação começa com a Tarde de Comédia, repleta de números de palhaços, brincadeiras e o divertido Táxi Maluco.

No sábado (7), também às 15h, haverá uma Oficina de Pintura de Palhaços, apresentações de bonecos e um debate sobre "O Futuro do Circo Itinerante".

Já no domingo (8), às 15h, o público será encantado com um Espetáculo Circense, apresentando uma diversidade de números do universo do circo. O festival convida pessoas de todas as idades a mergulharem nesse universo mágico e criativo.

Descentralização

"Chegar à 10ª edição do Festival Arte na Usina é motivo de imenso orgulho, pois ele é o embrião que gerou o projeto macro da Usina de Arte como a conhecemos hoje, diz Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da Usina de Arte.

"É uma celebração que abraça talentos de todo Pernambuco, com uma programação descentralizada, que alcança todas as idades e inspira a transformação. Essa trajetória só é possível graças à força da nossa comunidade e à riqueza cultural do estado, que nos impulsiona a inovar a cada ano, estimulando a cultural e economia local."

Confira a programação:

Sexta-feira (12)

15h - Tarde de Comédia, palhaços, brincadeiras e Táxi Maluco (Polo Industrial)

Shows (Pátio da Indústria)

19h – Som na Rural

21h – Samba Delas

22h30 – Rogério Som

0h – Batista Lima

Sábado (7)



10h30 - Mesa-Redonda “Cultura e Natureza – Explorando as Relações entre os Dois Elementos” (Biblioteca)

15h - Oficina de Pintura de Palhaços e Mesa - O Futuro do Circo Itinerante (Polo Industrial)

16h - inauguração da obra Árvore-Fósforo, de Camille Kachani

Shows (Pátio da Indústria)

19h – Som na Rural

21h – Wilson Monteiro

22h30 – Petrúcio Amorim

0h – Geraldinho Lins

Domingo (8)

Pátio da Indústria

15h - Espetáculo Circense

Shows

18h – Som na Rural

20h – Vavá de Aprígio e Banda Blue Times

21h30 – Marquinhos Maraial e Banda Astros

23h – Banda Labaredas