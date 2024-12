Resumo das novelas, 9/12 a 14/12: Uma semana de muitas reviravoltas nas novelas

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 109 – segunda, 09 de dezembro

Antes de morrer, Dona Carla tenta dizer à filha que Jôse e Josefina são a mesma pessoa, mas é tarde. Augusto diz a Roberta que precisa ser mais prudente pois Renata esteva a ponto de vê-la saindo do quarto dele. Padre Severino pede a Jerônimo que reúna todos os empregados da fazenda e informa que Álvaro está morto. Roberta conta a Renata que Matias lhe pediu o divórcio e afirma que não pretende se divorciar. Roberta chantageia Augusto e ameaça contar a Renata que eles são amantes. Ezequiel conta a Alzira que Álvaro foi assassinado na prisão e que seu velório será em “A Bonita”. Josefina telefona para Antônio e exige que ele descubra se dona Carla conseguiu contar para Regina o que descobriu. Matias diz ao pai que o banco ampliou o crédito da empresa e agora poderão resolver todos os problemas causados por Branca. Daniel ajuda a polícia a preparar uma armadilha para Branca. Renata aparece no velório de Álvaro. Surpreso com sua presença, Jerônimo diz que ela não é bem-vinda na fazenda.

Capítulo 110 – terça, 10 de dezembro

O clima fica pesado entre Renta e Jerônimo. Renata oferece seu apoio a Karina e deixa a fazenda. Augusto fica furioso ao saber que Renata foi até “A Bonita” e ela se irrita ao perceber o controle que quer exercer sobre ela. Regina comenta com Inês que as últimas palavras de sua mãe forma Jôse e Fina. Marina está cada vez mais próxima de Jerônimo. Augusto força Renata a aceitar seu pedido de casamento, mas ela diz que ainda não está preparada para um novo relacionamento. Constanza pergunta a Regina se tem uma foto de sua filha quando era bebê. Daniel se encontra com Branca, mas ela desconfia dele. Constanza fica perplexa ao ver a foto. Jerônimo descobre que Roberta também está na fazenda Cruz do Amor.

Capítulo 111 – quarta, 11 de dezembro

Roberta está discutindo com Jerônimo e se surpreende ao ver a Dra. Marina. Branca é presa. César conta a Adriana que Branca foi presa e seu pai logo estará em liberdade. Constanza pensa na melhor maneira de descobrir se Jôse e Fina são a mesma pessoa sem que a cunhada desconfie. Marina está disposta a iniciar um romance com Jerônimo mesmo sabendo que ele ainda não deixou de amar a ex-esposa. Roberta procura a médica e exige que não comente nada sobre o aborto com Jerônimo.

Renata sai à noite para cavalgar e encontra Jerônimo na estrada. Jerônimo acusa Renata de ter apressado o divórcio para se envolver com Augusto. Ela, por sua vez, o acusa de estar se relacionando com a médica. Jerônimo tenta convencer Renata de que Augusto não é uma boa pessoa, mas ela não acredita. Antônio comunica a Josefina que está indo embora do país e diz estar arrependido de ter se aliado a ela. Gonçalo pede a Regina que marquem a data do casamento e ela concorda.

Capítulo 112 – quinta, 12 de dezembro

Josefina pede a Roberta que volte imediatamente pois precisa ajudá-la a elaborar um plano. Branca é interrogada e a polícia descobre que ela tem várias identidades e já deu vários golpes. Depois de ser humilhada pelos pais de Carlos, Matilde foge da fazenda. O advogado de Branca alega que a cliente sofre de transtorno de personalidade e pede uma avaliação psiquiátrica. Honório pede perdão a Constanza e uma nova oportunidade. Padre Severino reúne os moradores do povoado para procurar Matilde.

Renata decide ajudar Jerônimo se surpreende ao ver Renata no grupo. Antônio se despede de Regina. Selena descobre que Roberta está na fazenda de Augusto e fica furiosa. Constanza comenta com Honório sobre a semelhança da filha de Regina com sua sobrinha e sobre sua desconfiança que Jôse e Fina sejam a mesma pessoa. Para se vingar de Roberta, Selena telefona para Jerônimo, diz que tem uma revelação importante para fazer e marca um encontro com ele. Jerônimo viaja para a capital para se encontrar com Selena e ela conta que seu irmão, Rafael, era o pai do filho que Roberta esperava.

Capítulo 113 – sexta, 13 de dezembro

Selena conta para Jerônimo que o filho que Roberta perdeu era filho de Rafael e que ela terminou o relacionamento com ele por ordem de Josefina. Jerônimo pede a Marina que reconsidere sua decisão e diga quantos meses de gravidez tinha Roberta quando perdeu o bebê. O juiz determina que Branca seja enviada para o hospital psiquiátrico do sistema penitenciário.

Honório é colocado em liberdade. Gonçalo avisa Renata que já pode voltar para a capital e, conversando com o pai, ela descobre que Augusto está mentindo pois seu pai nunca enviou Roberta para a fazenda. Selena também diz a Jerônimo que é muito provável que Roberta e Augusto sejam amantes. Depois de pensar em tud oque aconteceu, Jerônimo se convence que Josefina é a assassina de Rafael.

A CAVERNA ENCANTADA

A Caverna Encantada, novela da TV Jornal/SBT - Divulgação

SEGUNDA-FEIRA, 09/12

Pensando em se livrar das dívidas, Fafá decide ir embora de Milagres. Além de trabalhar no Pet Shop, Cristina começa a carreira no jornal Notícias Milagrosas. Goma sente falta de Fafá e imagina como seria a vida se ela tivesse ficado em Milagres; ele também fantasia o sucesso de Lolipopus ao lado de Fafá no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Dalete avisa a Elisa que Felipe e Rui estão trancados na casa de Shirley e Wanda fazendo pegadinha; ela se sente culpada. Do lado de fora da casa, Norma, Gabriel, Pilar, Tonico, Isadora e Pedro fazem de tudo para resgatar Shirley e Wanda. Felipe pede a anulação dos deméritos em troca das reféns. Pilar consegue entrar na residência e desamarrar as detetives, mas Felipe e Rui fogem no carrinho elétrico delas.

TERÇA-FEIRA, 10/12

No colégio, Norma decide expulsar Felipe, mas Gabriel a convence de dar mais uma chance ao garoto. Na biblioteca, Gabriel conversa com Felipe; o rapaz chora e diz que não consegue ser comportado igual aos outros meninos. Elisa tenta acalmar Norma depois da situação com Felipe e Rui; Dalete chega e afirma que Deus deu a ela a capacidade de conduzir diferentes personalidades. Fafá volta para Milagres, encontra Goma, e revela que, indo ao seu destino, viu no jornal que Chicleto faliu e que o esquema da Rock N'Bolly era fraudulento. Gabriel leva Felipe até Shirley e Wanda; o garoto pede perdão. Jane dá a ideia de criar um jornal escolar; Lavínia escuta a conversa de Jane com Flora, rouba a ideia e a apresenta para Pilar. Lavínia solicita ser editora-chefe, já que foi ela quem sugeriu o projeto.

QUARTA-FEIRA, 11/12

Shirley e Wanda dão uma chance para Felipe e o ensinam a dobrar roupas. As detetives apresentam o trabalho e itens secretos a Felipe, que fica feliz. O dono da Lolipopus, Goma Behr, oferece a vaga de volta a Betina com aumento salarial, mas ela recusa e diz que está feliz no Pet Shop Pilar pergunta se Gabriel está namorando, e ele nega. César grava Gabriel em um encontro com Bárbara. Norma autoriza o projeto do jornal, mas declara que a editora-chefe será Anna. Lavínia fica incomodada por Anna ter vantagens no colégio. Pilar chama Gabriel para sair, mas ele recusa.

QUINTA-FEIRA, 12/12

Felipe comenta com Anna que Safira dá medo nele; Anna diz que o que ele fez com Shirley e Wanda foi por hipnose de Safira, e manda ele ficar longe da caverna. Gabriel revela a Tonico que saiu e beijou Bárbara. As meninas decidem convidar Moisés, André e Pedro para formar a redação jornalística. Gabriel visita o projeto de Pilar e fica encantado. Binho e Lucas reclamam que foram excluídos do projeto, mas Felipe e Rui têm planos em mente. Lavínia diz a Flora que sente falta dela, e as duas fazem as pazes. Tonico dá entrevista para Moisés falando da má administração dos recursos financeiros do colégio. Anna afirma a Moisés que eles não podem ter medo de publicar a verdade. Jane fecha acordo com Felipe, Rui, Binho e Lucas para serem seguranças do jornal. Betina descobre que Gabriel está saindo com Bárbara e deseja contar para Pilar; Fafá tenta impedir.

SEXTA-FEIRA, 13/12

Pilar acaba escutando que Gabriel está com Bárbara e diz a Betina e Fafá que ele é um homem livre, mas, no fundo, ela fica chateada. Lavínia informa Nora do plano de expô-la no jornal, e a diretora fica inconformada com a atitude da filha. As crianças fecham a edição do jornal. César comemora que Pilar descobriu o segredo de Gabriel e se questiona se gosta de Elisa. Norma avisa aos jornalistas mirins que estão difamando o colégio, o mesmo que dá recursos para o jornal, e exige que eles publiquem uma matéria sobre a excelente gestão dela. Seu Chicleto se disfarça de sargento e dá voz de prisão a Shirley e Wanda.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Igor Rickli vive Lúcifer na novela "Gênesis" - BLAD MENEGHEL E VINICIUS MUHAMMAD/RECORD TV

Capítulo 209 – segunda, 09 de dezembro

José recebe um castigo severo. A conversa com Kamesha frustra Sheshi. Shetep faz uma importante constatação no palácio. José é surpreendido e vê uma nova oportunidade. Jacó sofre com a mentira contada pelos filhos.

Capítulo 210 – terça, 10 de dezembro

Israel se abala com a notícia sobre José. Sheshi recebe um desafio mortal em sua coroação. José faz um pacto com Abumani enquanto um novo destino cruza seus caminhos.

Capítulo 211 – quarta, 11 de dezembro

Sheshi é ovacionado depois de encarar uma verdadeira fera, mas um ataque surpreende a todos.

Capítulo 212 – quinta, 12 de dezembro

Rúben se choca com o pedido de Israel e José se aproxima de seu novo destino.

Capítulo 213 – sexta, 13 de dezembro

José é obrigado a mudar de visual. Asenate revela a verdade para Selemina. Israel se surpreende com o pedido de Judá enquanto uma invenção de José prospera.

REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO

Capítulo 30 – Segunda-feira

Clarice fala sobre sua relação com Zélia para Beatriz, que fica atordoada com a informação. Jacira pede demissão, mas Eugênia recusa. Alfredo tem uma ideia para reaproximar Jacira e Teresa. Celeste desabafa com Vera sobre sua decepção com Mauro. Ulisses ajuda Beto a criar a campanha da Perfumaria Carioca para Beatriz. Heloísa vai à casa de Anita, e Nelson se desespera. Anita apoia Guto. Ana Maria falsifica a assinatura de Iolanda e se matricula nas aulas de capoeira com Ulisses. Nelson negocia com um agiota, e Edu vê. Beatriz acredita que Clarice e Zélia se uniram para dar um golpe na família Alencar.



Capítulo 31 – Terça-feira

Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice. Edu flagra Nelson com Heloísa, e exige que o pai pare de maltratar Anita em troca de guardar seu segredo. Mauro é rude com Celeste, e Eugênia percebe. Beatriz planeja dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Durante uma ligação misteriosa, Zélia revela que descobriu mais um segredo de Maristela e Juliano. Maristela seduz Basílio. Guto sofre com suas dúvidas sobre Eugênia. Beatriz avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Iolanda alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria. Ronaldo copia as anotações de Beto para a campanha da Perfumaria Carioca. A fim de se reaproximar de Beto, Bia pede para estagiar na agência de Raimundo.



Capítulo 32 – Quarta-feira

Raimundo permite que Bia seja estagiária na agência. Iolanda exige que Ulisses se afaste de Ana Maria. Beatriz visita Carmem e conta a avó sobre Zélia e Clarice. Eugênia e Alfredo apoiam Jacira, que se prepara para se apresentar no concurso do programa do patrão. Maristela ignora Basílio. Clarice se angustia ao lembrar de uma canção de ninar. Mauro é agressivo com Celeste ao vê-la conversando com Topete. Ronaldo estranha o comportamento de Celeste. Zélia descobre o nome original de Clarice. Ronaldo é humilhado durante a reunião com Juliano. Beto apresenta sua ideia para a campanha, e Beatriz se emociona.



Capítulo 33 – Quinta-feira

Todos comemoram o acerto da campanha, exceto Bia. Beto tenta se aproximar de Beatriz, que afirma que nada mudou entre eles. Raimundo repreende a atitude de Ronaldo e o afasta da conta da Perfumaria Carioca. Bia não gosta de ser estagiária de Ronaldo. Zélia garante a seu cúmplice misterioso que descobrirá todo o passado de Clarice. Mauro pede perdão a Celeste, e Vera e Sebastião se preocupam com a menina. Alguém invade o camarim de Alfredo. Nelson é ameaçado. Lígia aconselha Ronaldo. Marlene produz uma receita de sabão para a Perfumaria Carioca. Bia anuncia que é a nova estagiária de Beto na agência. Zélia procura uma antiga secretária da perfumaria.



Capítulo 34 – Sexta-feira

Zélia investiga sobre o passado de Juliano. Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha. Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Zélia descobre o nome de Valéria em antigos papéis de Juliano. Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela. Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa. Clarice procura Beatriz. Valdete invade o camarim de Alfredo. Nelson é agredido pelo agiota. Bia sabota as fotos de Beto.



Capítulo 35 – Sábado

Bia destrói as fotos tiradas por Beto para a campanha. Edu defende Nelson do agiota e promete ajudar o pai. Vera se incomoda com o controle de Mauro sobre Celeste e alerta Lígia. Clarice desabafa com Teresa sobre sua preocupação com Beatriz. Maristela e Basílio ficam juntos mais uma vez. Beto se desespera ao descobrir o estado de suas fotos. Celeste expulsa Lígia de sua casa. Jacira sofre com seu desempenho no concurso, e Eugênia promete ajuda-la. Juliano diz que Beatriz deve alisar o cabelo.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 61 – Segunda-feira

Madalena confirma sua vitória no concurso de decoração de festa. Jin confessa para Tati sua identidade. Gerson convoca uma reunião com todos os contraventores. Gigi convence Chico de que é namorado de Roxelle. Violeta descobre que Osmar desafiou Gerson. Jão se aconselha com Sidney. Doralice convida Osmar para a premiação de Madalena. Madalena fica decepcionada quando Jão avisa que não comparecerá a sua premiação por causa de Cacá. Violeta se surpreende quando Marco chega para dar um recado de Gerson para Osmar. Jão conta para Cacá que Chico é ex-noivo de Madalena. Madalena hostiliza Osmar.



Capítulo 62 – Terça-feira

Madalena disfarça a irritação com Osmar na frente de Doralice. Jão afirma para Cacá que ninguém irá separá-lo de Madalena. Edson decide investigar a sabotagem ao ônibus de Jayme. Cacá se alia a Chico contra Jão e Madalena. Jin decide convocar uma coletiva de imprensa e deixa a casa de Neuza. Gigi pede permissão a Silvia para ler o diário de sua avó. Jão convida Madalena para jantar em sua casa, e Chico alerta Cacá. Lucas e Miranda convencem Cida a sair de casa. Osmar aparece na reunião com os contraventores, sem avisar a Violeta, e encara Gerson. Jão se surpreende ao encontrar Cacá em sua casa. Chico faz intriga de Jão para Madalena.



Capítulo 63 – Quarta-feira

Madalena fica abalada com os comentários de Chico. Jão pede a ajuda de Neuza. Osmar faz uma proposta para Gerson, e Violeta teme pela vida do amado. Cida conta para Sidney como foi sua primeira consulta com o psicólogo. Osmar liga para Joyce. Nando se revolta por ser obrigado a trabalhar na Viação Formosa. Osmar e Joyce ficam juntos. Madalena se anima com os conselhos que recebe de sua orientadora. Belisa se preocupa ao saber que Joyce está se envolvendo novamente com Osmar. Yuki se esconde de Marco. Tati decide procurar Jin. Cacá volta ao trabalho. Marco leva a resposta de Gerson para Osmar. Madalena diz a Doralice que pedirá apoio financeiro para o patrocinador do Dragão Suburbano.



Capítulo 64 – Quinta-feira

Madalena se aconselha com Rique sobre sua vontade de falar com o patrocinador do Dragão Suburbano. Violeta discute com Osmar. Jô questiona Cacá sobre sua suposta doença. Jin desiste de se declarar para Tati. Yuki pede a ajuda de Rosana. Gerson se surpreende ao ter notícias de Yuki. Tati encontra os produtos de Nando. Gigi se insinua para Chico. Rosana, Edson e Yuki estranham o comportamento de Nando. Jô descobre sobre a gravidez de Cacá e a questiona. Chega o dia da festa do Dragão Suburbano. Doralice, Tati, Madalena e Jão se surpreendem quando Rique anuncia Osmar como o patrocinador do Dragão Suburbano.



Capítulo 65 – Sexta-feira

Madalena reclama com Jão, sem que Doralice ouça. Violeta confessa a Madalena que não quer que ela e a família morem em sua casa. Doralice se orgulha de Osmar. Jão exige a Rique que Osmar deixe de ser o patrocinador do Dragão Suburbano. Cacá pede que Jô a ajude a esconder sua gravidez de Violeta. Joyce afirma a Belisa que não se preocupa com Violeta. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Gerson encontra o endereço de Yuki. Osmar e Joyce passam a noite juntos.. Osmar enfrenta Violeta. Jão vê um menino ser abordado injustamente por um policial. Madalena devolve o dinheiro de Osmar.



Capítulo 66 – Sábado

Madalena exige que Osmar devolva todo o dinheiro que roubou de sua família. Jão e Sidney convencem o policial a liberar o menino abordado. Cida ouve Tati falar com Miranda sobre Nando, e exige que a prima pare de dar produtos para o rapaz. Ana Lúcia conta para Edson que Jão será pai. Jayme descobre que a empresa está investigando a sabotagem do ônibus e avisa a Osmar. Edson parabeniza Neuza pelo neto. Cida alerta Madalena sobre Cacá querer usar a gravidez para separá-la de Jão. Cacá mostra o áudio de seu filho para Neuza, que fica emocionada. Jayme teme não conseguir sair do esquema de Violeta e Osmar. Neuza faz uma revelação para Jão.

MANIA DE VOCÊ

Capítulo 79 – Segunda-feira

Mavi cede ao pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.



Capítulo 80 – Terça-feira

Viola aceita o acordo com Luma. Rudá afirma que Luma mudou, e Viola reclama da proximidade dos dois. Mavi descobre que Luma contratou um advogado. Mércia descobre o paradeiro de Rudá. Daniel se insinua para Michele, que reafirma seu compromisso com Cristiano. Viola acredita que Rodhes está apaixonado por Luma. Iberê faz uma revelação a Rudá e Moema. Volney confronta Mavi. Viola vê Luma se insinuando para Rudá.



Capítulo 81 – Quarta-feira

Viola expulsa Luma da comunidade. Mavi exige que Volney se afaste do resort e da vida de Mércia. Rudá afirma a Viola que a comunidade precisa do dinheiro de Luma. Cristiano é agredido na prisão. Rodhes acolhe Luma. Hugo desabafa com Robson sobre seu casamento. Fátima rejeita as investidas de Gael. Leidi tem acesso ao celular de Marlete. Luma volta para casa.



Capítulo 82 – Quinta-feira

Luma pede que Mavi deixe Rudá e Viola em paz. Rodhes defende Luma para Viola. Mavi ordena que a estrada atravesse a comunidade. Michele elogia Daniel. Dhu e Fátima trocam confidências sobre o amor. Hugo se surpreende com atitude de Diana. Leidi afirma a Ísis e Sirlei que sabe o que fazer com Marlete. Mércia tenta fazer Mavi desistir de sua ideia. Viola tenta impedir os planos de Mavi.



Capítulo 83 – Sexta-feira

Gael registra atitude de Viola. Luma assiste ao vídeo de Gael e alerta Mavi sobre o perigo que Viola corre. Daniel apresenta uma ordem judicial e Mavi se enfurece. Viola e Bela notam o clima entre Michele e Daniel. Hugo confessa para Diana que imaginou que ela o estivesse traindo. Mércia vai ao encontro de Volney. Rudá confronta Iberê. Mavi afirma a Luma que sabe como impedir a união de Viola e Rudá.



Capítulo 84 – Sábado

Mavi não revela seu plano a Luma. Volney tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Evelyn fica horrorizada com o apartamento alugado por Tomás. Leidi insinua que Berta e Sirlei podem formar um casal. Diana exige que Hugo repense suas atitudes com ela. Edmilson atrapalha o romance entre Dhu e Wagner. Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort. Mavi mostra a Luma a foto de Filipa, e afirma que a moça está grávida de Leon/Rudá.