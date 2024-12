Horóscopo, 9/12: Você começa a semana com pique

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Áries, você começa a semana com vontade de ficar no seu canto e diminuir o ritmo. Ouça sua intuição, porque você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus sonhos! Vai sobrar jogo de cintura para se entender melhor com os outros, especialmente nas amizades. Ótimas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 14, 33

TOURO

Aproveite para unir forças com pessoas que têm os mesmos objetivos, pois terá facilidade para interagir com os outros. A chegada da Lua em seu inferno astral sinaliza que não é hora de compartilhar seus sonhos com qualquer um nem de fazer planos mirabolantes. No amor, ouça sua intuição. Cor: PRATA Palpites: 56, 11, 36

GÊMEOS

Você começa a segundona com um foco de dar inveja, Gêmeos! Aproveite para traçar planos mais ambiciosos e mostrar seu lado responsável. A Lua entra em Áries ainda pela manhã e facilita na hora de sair da sua zona de conforto. O companheirismo e o carinho animam os momentos no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 02, 52

CÂNCER

O trabalho vai concentrar boa parte da sua energia, Câncer. Seu otimismo promete contagiar os colegas, e a Lua estimula suas ambições. A boa notícia é que isso deve se refletir diretamente no seu bolso, mesmo que seja mais tarde. Reforce os laços no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 15, 24, 51

LEÃO

Você começa a semana com pique para fazer algumas mudanças profundas. Mas o astral muda e o seu espírito de equipe tem tudo para contagiar os outros. À noite, aposte no seu carisma para driblar as diferenças com quem não pensa da mesma maneira. Saia da rotina no amor. Cor: CINZA Palpites: 02, 36, 11

VIRGEM

Tudo o que envolva cooperação e trabalho em equipe corre melhor. E a chegada da Lua em Áries avisa que mudanças e surpresas estão a caminho! Sua intuição continua em destaque e você vai chegar mais longe se prestar atenção aos seus instintos. No amor, vai sobrar paixão para curtir momentos intensos. Cor: ROSA Palpites: 02, 38, 47

LIBRA

A chegada da Lua em Áries promete as melhores vibes para as relações! Faça o possível para deixar a solidão bem longe, inclusive no trabalho. A tarde será perfeita para juntar forças com quem pensa como você, e valorize as pessoas que estão ao seu lado. O amor conta com uma dose extra de romantismo. Cor: LILÁS Palpites: 05, 14, 35

ESCORPIÃO

Você começa a semana com uma dose extra de sorte! Mas a Lua entra em Áries e avisa que o trabalho será o grande destaque de hoje. Para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, talvez você tenha que fazer algum sacrifício, inclusive em casa. Não deixe a rotina atrapalhar o amor! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 40, 05, 31

SAGITÁRIO

O dia será ideal para resolver qualquer assunto que envolva família ou casa. Depois, com a Lua firme em seu paraíso astral, você vai dar um show de simpatia e alto–astral. A sorte vai sorrir para o seu lado e há chance de se dar bem em jogo ou sorteio. As estrelas mandam boas energias pro amor. Cor: PRETO Palpites: 52, 10, 36

CAPRICÓRNIO

Sua habilidade de comunicação dá as caras logo cedo e fica mais fácil adiantar contatos profissionais, mandar e–mails e fazer contatos. Com foco e muita disciplina, você tem boas chances de se destacar no serviço e conquistar uma grana extra. Seja flexível e controle o ciúme no amor. Cor: GOIABA Palpites: 21, 03, 37

AQUÁRIO

Tem notícias pra lá de positivas para as suas finanças! E a Lua se muda pra Áries, e sua habilidade para se comunicar ganha destaque, inclusive no trabalho. Além da facilidade para se expressar, você pode formar parcerias sem fazer muito esforço. Altos papos e muito carinho temperam o amor. Cor: BRANCO Palpites: 29, 45, 27

PEIXES

Você começa a semana com pique pra correr atrás dos seus interesses, e assuntos que envolvem dinheiro passam a ganhar destaque. Mas você precisa fazer a sua parte, botar os pés no chão e se esforçar! Aproveite o astral favorável para investir mais na sua saúde. Tudo ok no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 15, 42, 17