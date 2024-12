Horóscopo, 11/12: É melhor abrir os olhos na hora de mexer com dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Você começa o dia com muito pique, mas cuidado para não atropelar as pessoas. Aproveite essa energia para colocar o serviço em dia. E com assuntos envolvendo dinheiro em alta, há chance de receber uma grana que não esperava. Cautela com ciúme no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 25, 07, 16

TOURO

Respeitar o seu ritmo, meditar e agir discretamente pode ser uma boa pedida para cuidar das suas obrigações sem estresse. Ainda bem que a Lua se muda para o seu signo à tarde e você ganha uma injeção de ânimo! Os astros prometem momentos animados no amor. Cor: CINZA Palpites: 05, 14, 32

GÊMEOS

Você começa esta quarta com pique para se aventurar em um novo trabalho, tentar algo diferente na carreira ou na vida pessoal. Mas com a Lua infernizando o seu astral, vale esconder seus objetivos para afastar os invejosos e facilitar o seu caminho. Mantenha o bom humor no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 09, 46, 10

CÂNCER

A carreira conta com a proteção das estrelas, então mostre do que você é capaz e coloque todo o seu foco no serviço. Depois, a Lua entra em Touro e o astral fica mais descontraído, meu cristalzinho. No amor, valorize os pontos em comum e não arrume confusão à toa. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 20, 47

LEÃO

O jeito é redobrar a atenção para mergulhar nas tarefas e causar uma boa impressão. Mantenha o bom humor e tudo vai se ajeitar. Talvez não seja tão fácil se entender com os outros, mas se pegar leve nas críticas, tudo se ajeita. Tente manter a paz no amor. Cor: AMARELO Palpites: 41, 32, 59

VIRGEM

O dia começa um pouco movimentado, Virgem, e você pode aproveitar pra cuidar de tarefas que exigem foco redobrado. Ouça sua intuição na hora de tomar decisões importantes. Ainda bem que o astral fica descontraído à tarde. Bom humor e animação são o segredo para se divertir no amor. Cor: ROSA Palpites: 18, 47, 36

LIBRA

Os relacionamentos seguem em destaque, e fica mais fácil cuidar de tarefas que envolvem a participação de outras pessoas. A Lua em Touro avisa que a sua intuição ganha um reforço das estrelas, por isso, preste atenção se o seu sexto sentido mandar um aviso, tá? Não pressione demais no amor. Cor: CEREJA Palpites: 16, 10, 43

ESCORPIÃO

Se depender da Lua, você vai mergulhar de cabeça no trabalho, mas também é preciso manter a concentração. Com a mudança da Lua para Touro à tarde, as coisas correm com mais tranquilidade. Mas podem rolar algumas cenas de ciúmes no amor. Cor: VERDE Palpites: 59, 33, 15

SAGITÁRIO

Você começa esta quarta esbanjando carisma, e a sorte também deve sorrir para o seu lado! Mas o astral muda com a entrada da Lua em Touro à tarde, sinal de que você vai colocar os pés no chão, mas precisa ter cautela com informações. No amor, talvez tenha que se dedicar um pouco mais. Cor: MAGENTA Palpites: 39, 27, 03

CAPRICÓRNIO

As estrelas pedem atenção com assuntos de rotina ou de casa. Mas a Lua entra em seu paraíso astral, e tudo vai correr às mil maravilhas! No trabalho, use e abuse do seu charme para se entender melhor com todos, mas não exagere na hora de gastar seu dinheiro. Clima romântico no amor. Cor: CREME Palpites: 05, 15, 51

AQUÁRIO

Sua habilidade para se expressar será o seu maior trunfo! Mas depois do almoço, o astral muda com a chegada da Lua em Touro. Aproveite para resolver algumas coisas em casa, mas sem deixar que a convivência com a família fique complicada. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: VERMELHO Palpites: 37, 01, 19

PEIXES

É melhor abrir os olhos na hora de mexer com dinheiro, porque os astros avisam que há boas oportunidades de engordar o seu bolso. Mais tarde, a Lua se muda para Touro à tarde e o astral fica bem mais leve, Peixes! Astral animado no amor, mas cuidado com as palavras. Cor: ROXO Palpites: 27, 45, 57