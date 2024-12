Resumo das Novelas, 17/12: Branca é presa no hospital psiquiátrico, em Quando me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O juiz determina que Branca seja enviada para um hospital psiquiátrico do sistema penitenciário enquanto Honório é colocado em liberdade

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Selena conta para Jerônimo que o filho que Roberta perdeu era filho de Rafael e que ela terminou o relacionamento com ele por ordem de Josefina. Jerônimo pede a Marina que reconsidere sua decisão e diga quantos meses de gravidez tinha Roberta quando perdeu o bebê.

O juiz determina que Branca seja enviada para o hospital psiquiátrico do sistema penitenciário. Honório é colocado em liberdade. Gonçalo avisa Renata que já pode voltar para a capital e, conversando com o pai, ela descobre que Augusto está mentindo pois seu pai nunca enviou Roberta para a fazenda.

Selena também diz a Jerônimo que é muito provável que Roberta e Augusto sejam amantes. Depois de pensar em tud oque aconteceu, Jerônimo se convence que Josefina é a assassina de Rafael.

A Caverna Encantada (20h45)

Além de Cristina, Shirley e Wanda dão aulas de investigação aos alunos do colégio César se veste e se porta igual ao professor Gabriel. Binho, Lucas e Benjamin aprontam pegadinha para chamar atenção dos outros meninos.

Em conversa com Jane, Flora revela que Lavínia informou a Norma sobre a matéria de má gestão do colégio. Felipe encontra o carimbo nas coisas de Tonico e leva Lavínia até a biblioteca. Na biblioteca, Lavínia é hipnotizada por Safira.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José sofre com a lembrança dos irmãos. Amarilis se incomoda com Kamesha. Zilpa aconselha Israel e ele autoriza Judá a seguir um novo caminho. José e Asenate se encontram.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Beatriz desmaia no palco durante o programa de Alfredo, e Beto e Clarice se desesperam. Beatriz é levada para o hospital. Ronaldo desconfia de que Bia tenha sabotado Beatriz. Basílio descobre que Beatriz passou mal e se preocupa.

O médico avisa que Beatriz teve uma forte reação alérgica a algo usado em seu cabelo. Alfredo e Teresa aprovam a retomada do namoro entre Eugênia e Guto. Edu aconselha Guto a terminar com Eugênia. Vera conforta Beto, que sofre pelo estado de Beatriz.

Clarice visita Beatriz no hospital, e a menina se emociona. Ronaldo confronta Mauro por conta de Celeste. Orlando comenta com Zélia que Juliano está se aproximando de Marlene. Glorinha afirma a Beatriz que descobrirá quem sabotou seu penteado. Ronaldo questiona Bia sobre o ocorrido com Beatriz.

Volta Por Cima (19h40)

Jão se emociona ao encontrar Edson. Madalena discute com Ana Lúcia. Osmar convence Violeta a aceitar Tereza e Jayme como hóspedes. Neuza não conta para Jão que Madalena e Ana Lúcia discutiram.

Jin se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson recebe um relatório sobre a rotina de Tati. O contraventor descobre como reencontrar Yuki.

Silvia pensa em contratar a roda de samba de Jão para sua festa. Nando sente-se mal durante seu treino e comenta com Miranda.

Madalena se surpreende ao receber a visita de uma celebridade em sua loja. Violeta observa Osmar e Joyce conversando. Nando desmaia no vestiário da academia. Jão dá um ultimato em Neuza.

Mania de Você (21h20)

Mavi garante a Filipa que a levará até Leon. Iberê diz a Volney que Santiago pode ter provas contra Mavi. Viola comunica a todos que a estrada nova não passará na comunidade. Daniel deduz que Mavi o prejudicou no trabalho, e Michele o apoia.

Luma alerta Filipa sobre Mavi. Santiago despista Volney. Leidi nota a mudança de Sirlei. Fátima não gosta quando Diana fala sobre Gael. Volney defende Fátima de Robson. Mavi fica sabendo por Santiago que alguém procurou o pescador em seu nome. Filipa chega ao abrigo.