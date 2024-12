Paço do Frevo une natal e carnaval em evento gratuito no Recife Antigo neste fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Natal do Paço" tem direção do maestro Marco César, com orquestra de 14 músicos, Coral Edgard Moraes e encenação do Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

O Paço do Frevo abre portas e janelas para o "Natal do Paço" nesta sexta-feira (20) e sábado (21), às 18h.

O espetáculo gratuito que encena o nascimento de Jesus, unindo personagens do imaginário natalino (anjo, estrela, pastoras, reis magos) e carnavalesco (flabelista, passistas, Pierrot e Colombina).

A trilha sonora, com direção musical do maestro Marco César, revela a influência da música do Pastoril na origem dos frevos de blocos, presenteia o público com arranjos autorais e releituras de clássicos do Frevo.

Orquestra e coral

A Orquestra de Câmara é formada por 14 músicos, com bandolins, bandolas, cavaquinhos, violões, baixo, acordeon, flauta, clarinete, sax e percussão, instrumentos de pau e corda característicos do gênero.

A frente do Paço do Frevo será tomada pelas vozes do Coral Edgard Moraes, composto pelas filhas, sobrinhas, netas e bisnetas do consagrado compositor.

Dirigido por Valéria Moraes, que também assina a direção artística do espetáculo, o coral terá a participação de nove coralistas entoando versos de canções como Risos de Mandarim, Recife Manhã de Sol, Ave Maria, Noite Feliz, Regresso de Aurora.

Cenas

O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico irá compor cenas que remetem ao Recife, evocando a memória da cidade, representando a linguagem frevo de bloco.

O espetáculo, conduzido por Cid Cavalcanti e Leila Nascimento, conta ainda com as participações especiais da cantora Paz Brandão e do Embaixador do Frevo PcD, Matheus Pimentel

SERVIÇO

Natal do Paço

Onde: em frente ao Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Quando: 20 e 21 de dezembro, às 18h

Quanto: Acesso gratuito

Paço do Frevo

Horários de visitação: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h.

Entrada no museu: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.