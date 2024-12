Resumo das novelas, 23/12: Lavínia fica brava com Flora, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Honório se encontra com César e ele afirma que nunca houve nada entre ele e Constanza. A Dra. Marina pede que lhe enviem o prontuário de Roberta Monterrúbio.

Ela comenta com Jerônimo que Roberta já havia abortado quanto caiu da escada e foi levada para o hospital e que ela ficou estéril por ter demorado a procurar um médico quando perdeu o bebê.

Jerônimo quer contar o que descobriu a Renata, mas a médica o aconselha a ter as provas em mãos antes de falar com ela. Durante a festa de aniversário do padre Severino, Jerônimo acusa Augusto de ser amante de Roberta. Carlos e Lázaro finalmente encontram Matilde na casa de uma curandeira da região. Carlos promete a Matilde que vai se casar com ela, mesmo contrariando sua família.

Josefina envia uma carta anônima a Regina pedindo metade da herança que Roberto deixou para sua filha e em troca diz que lhe devolverá sua filha, mas na realidade ela está decidida a matar Gonçalo e Regina no dia do casamento.

(21h05) A Caverna Encantada

Em conversa com Anna, Lavínia diz que, se a matéria sobre ela ser repetente for publicada no jornal escolar, ela vai contar para Norma sobre a passagem secreta na biblioteca. Lavínia fica brava com Flora por revelar seu segredo e afirma que nunca mais quer ser amiga dela.

Depois de uma competição de Cross Training, Wanda fica toda enfaixada. Felipe tenta agradar os outros meninos para garantir um espaço na Toca dos Luíses.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Rúben se choca com o pedido de Israel e José se aproxima de seu novo destino.

REDE GLOBO

(18h20) Garota do Momento

Ronaldo e Bia vão embora do clube. Maristela fica sabendo do incêndio no Clube Serenata. Vera sugere que a festa de lançamento do sabonete da Perfumaria Carioca seja no Clube Gente Fina, e Juliano aceita. Juliano pega a réplica da joia furtada de Maristela, e Basílio acompanha seus movimentos.

Lígia se incomoda por Celeste não revelar a Raimundo o que Mauro lhe fez. Anita e Iolanda se juntam para ajudar na organização da festa. Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem saber que se trata de Bia. Juliano manipula Marlene para que ela não reivindique seus direitos pela fórmula do sabonete.

A festa de lançamento do novo sabonete é um sucesso. Edu e Celeste se encantam um pelo outro. Beto se declara para Beatriz, sob o olhar furioso de Bia.

(19h45) Volta Por Cima

Rosana fica transtornada com a revelação de Edson. Gerson recaptura Tati. Madalena enfrenta Violeta. Roxelle vai com Gigi, Joyce e Belisa para a festa de Silvinha.

Rosana expulsa Edson de casa. Madalena desabafa com Cida. Osmar vai à casa de Gerson, e Violeta implora a Marco pela vida do amante. Neuza conforta Jão. Gerson negocia a liberdade de Tati com Osmar.

Roxelle flagra Sidney se insinuando para Joyce. Edson revela para Nando que ele tem um irmão. Rosana procura Neuza. Aquiles impede Jão e Madalena de irem à delegacia. Marco liberta Tati, que vai ao encontro de Osmar.

(21h25) Mania de Você

Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Dhu e Wagner percebem o clima entre Michele e Daniel. Rudá enfrenta Mavi, e acaba rendido por seguranças. Daniel fica abalado com o constrangimento de Michele. Berta comenta com Sirlei que admira a coragem de Tomás.

Berta flagra Sirlei e Ísis. Lorena não permite que Gael faça um teste de DNA para assumir Luquinha. Dhu estranha o interesse de Robson na saúde do seu neto. Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá. Mavi destrata Mércia, que reage.