Artistas lamentam morte do ator Ney Latorraca

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta-feira (26), aos 80 anos. O dramaturgo estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por conta de um câncer de próstata, e morreu devido a uma sepse pulmonar. As informações são da GloboNews.

Ney Latorraca estreou na TV Globo em 1975 na novela “Escalada” e se destacou em trabalhos na novela “Vamp”, em 1991, “TV Pirata”, de 1988 a 1992.

Tony Ramos

O ator Tony Ramos concedeu uma entrevista ao GloboNews lamentando a morte de Ney Latorraca e destacando que ele tinha “uma grande trajetória” e era um “grande companheiro”.

“Um talento que nós atores sempre soubemos e conhecemos. É muito triste e só posso estender ao espectador a dimensão dele, falando como ele era grande, gigante entre nós. Eu quero ficar na lembrança com os jantares em nossas casas, aniversários, reunião da sala da dona Guta, nossa diretora de elenco”, afirmou.

Marcelo Médici

O ator Marcelo Médici também lamentou a morte de Latorraca. Através de suas redes sociais, escreveu: “acho que Ney foi a pessoa mais engraçada que já conheci”.



Miguel Falabella

"Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente", disse o ator em publicação nas redes sociais.

Ana Maria Braga

"Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas", lamentou a apresentadora.

Marcelo Serrado

"Quando se vai um artista como Ney se vai um pouco de todos nós! Um dia triste porém o céu vai se encher de alegria!", disse Marcelo Serrado em post.

Walcyr Carrasco

"Meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Descanse em paz, Ney!", lamentou o escritor.

Matheus Nachtergaele

"Ney, meu amor, se pudesse, e talvez possa, mudava o rumo do tempo e voltava a tempo de passar um tempo sem contratempos contigo", disse o ator.

Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura expressou pesar pelo falecimento do dramaturgo e destacou alguns de seus trabalhos no teatro e na televisão. O texto ressalta papéis memoráveis do ator e assinala: "nos solidarizamos com a família e os admiradores desse grande artista".

Confira:

"O Ministério da Cultura (MinC) expressa profundo pesar pelo falecimento do ator e diretor Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos na manhã desta quinta-feira (26).

Ney Latorraca nasceu em Santos, no litoral sul de São Paulo, em 25 de julho de 1944, e construiu uma trajetória de sucesso no teatro e na televisão.

Estreou como ator aos 6 anos. Aos 19 anos, passou em seu primeiro teste e participou da peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. A experiência o motivou a apostar na carreira de ator, levando a se mudar para São Paulo.

Na capital paulista, foi aprovado em um teste com o diretor Plínio Marcos, no Teatro Arena, para a peça Reportagem de um Tempo Mau, escrita pelo próprio Plínio. No entanto, a peça foi censurada pelo governo militar, e os atores presos.

De volta a Santos, Ney matriculou se na Escola de Arte Dramática e atuou em diversas peças antes de ingressar na TV Tupi, onde realizou figurações e pequenos papéis.

O ator também passou pela TV Cultura e pela TV Record, onde trabalhou por cinco anos. Sua estreia na Rede Globo, em 1975, aconteceu na novela Escalada, onde alcançou reconhecimento nacional.

Ney se destacou em papéis memoráveis, como o Volpone, de Um Sonho a Mais (1985); o vampiro Vlad, de Vamp (1991); e o Barbosa, do humorístico TV Pirata (1988).

Neste momento de luto, nos solidarizamos com a família e os admiradores desse grande artista."



