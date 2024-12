Sepse pulmonar: entenda causa da morte do ator Ney Latorraca, aos 80 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator foi diagnosticado com câncer em 2019 e passou por uma cirurgia para retirada da próstata, mas a doença voltou com metástase

Morreu na manhã, desta quinta-feira (26), o ator brasileiro Ney Latorraca, aos 80 anos. Ney lutava contra um câncer de próstata desde 2019 e faleceu em decorrência de uma sepse pulmonar.

Na época, Ney Latorraca foi operado e retirou a próstata. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase.

O que seria uma Sepse Pulmonar?

Em nota, a Clínica São Vicente informou que o ator foi acometido por uma "sepse pulmonar".

De acordo com o Ministério da Saúde, a sepse, também chamada de infecção generalizada, é uma enfermidade que se não tratada de forma precoce e imediata, se espalha rapidamente pelo corpo e afeta o sistema imunológico, dificultando o funcionamento dos órgãos.

Em resposta, o organismo provoca mudanças na temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, contagem de células brancas do sangue e respiração. Sem o tratamento adequado, pode haver parada cardíaca e falência múltipla dos órgãos levando ao óbito.

A infecção pode ser bacteriana, fúngica, viral, parasitária ou por protozoários, mas os focos mais comumente relacionados à sepse são a pneumonia, a infecção urinária e a infecção abdominal.

Sintomas da sepse

Entre os sintomas, as organizações de saúde destacam:

Febre;

Hipotermia;

Tonturas;

Vômitos;

Fraqueza extrema;

Diminuição na função do coração e dos rins;

Taquicardia;

Calafrios;

Falta de ar;

Queda na pressão arterial;

Confusão mental;

Sonolência excessiva;

Queda na produção de urina;

Queda na produção de plaquetas;

Mudanças na coagulação sanguínea;

Agitação e ansiedade.

Sinais e sintomas do câncer de próstata

Dificuldade de urinar;

Demora em começar e terminar de urinar;

Sangue na urina;

Diminuição do jato de urina;

Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Com base em dados do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), informou que a doença matou 17 mil homens no Brasil em 2023, uma média de 47 por dia.

A revista científica internacional Lancet, texto publicado no primeiro semestre, prevê que o número de novos casos de câncer de próstata deve aumentar nos próximos anos.