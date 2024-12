Horóscopo, 28/12: O ciúme pode virar um problema

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Vênus e Urano trocam farpas logo cedo e avisam que pode ter prejuízo se misturar dinheiro e amizade, Áries. Você pode suspirar por um contatinho que mora longe e nem a distância será um problema. O alto–astral também contagia os momentos a dois. Cor: PRETO - Palpites: 44, 06, 08.

TOURO

Sabadou, bebê! Algumas mudanças prometem animar a manhã e você pode aproveitar para fazer ajustes na rotina. A conquista pode emplacar e a sensualidade será a chave para o sucesso. Quem tem compromisso pode se preparar para momentos deliciosos na intimidade. Se joga! Cor: VIOLETA - Palpites: 39, 54, 09.

GÊMEOS

A manhã começa agitada e talvez seja complicado manter o foco no que precisa ser feito, bebê. Seu jeito mais animado garante bons momentos com as pessoas queridas. No romance, aposte na ousadia para afastar a rotina e dê seus pulos se quiser surpreender o par. Cor: CEREJA - Palpites: 52, 19, 16.

CÂNCER

Sabadou, bebê, mas com Vênus e Urano se desentendendo nesta madrugada, é melhor agir com calma para não arrumar treta à toa.Há chance de se envolver com uma pessoa que conheceu através de um colega. A rotina pode dar as caras no romance, mas não desanime. Cor: AZUL - Palpites: 03, 36, 18.

LEÃO

Há sinal de tensão em alguns relacionamentos, então seja mais flexível para se entender com as pessoas queridas. Será difícil alguém resistir aos seus encantos e você tem tudo pra se dar bem na conquista. O romance segue às mil maravilhas, mas pode pintar uma briga à noite se for impulsiva. Cor: BEGE - Palpites: 33, 44, 23.

VIRGEM

Sabadou e as estrelas avisam que o astral será mais favorável para cuidar das tarefas domésticas ou de assuntos do dia a dia. No amor, se já tem compromisso, controle o ciúme à noite e capriche nas demonstrações de carinho para derreter o par. Cor: AMARELO - Palpites: 16, 46, 34.

LIBRA

Você começa o final de semana sonhando em conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida. Com o amor, sua habilidade para se expressar será seu maior trunfo na paquera! Você terá facilidade para flertar e fazer novos contatos. Cor: AMARELO - Palpites: 39, 01, 19.

ESCORPIÃO

Você vai precisar de paciência para fugir de torta de climão em casa logo cedo. O ciúme pode virar um problema com o mozão, mas se você agir com calma, tudo entra nos eixos. Tá na pista? Controle a possessividade para não assustar o seu alvo. Cor: BRANCO Palpites: 51, 05, 08.

SAGITÁRIO

Sabadou, bebê, e você começa o fim de semana com muito otimismo e disposição. À noite, talvez tenha que fazer um esforço para manter a harmonia em casa. Você pode se surpreender na paquera se topar com alguém interessante: um amor à primeira vista não está descartado. Cor: MAGENTA Palpites: 10, 54, 25.

CAPRICÓRNIO

Com Vênus e Urano trocando farpas, as finanças vão precisar de cautela porque há risco de gastar demais. Clima de mistério agita o seu coração e há chance de cair de amores por um crush misterioso. Já o romance pede cautela com a possessividade. Cor: AZUL-CLARO - Palpites: 59, 22, 23.

AQUÁRIO

Seu lado mais sociável e animado segue em alta e o desejo de se divertir na companhia das pessoas próximas promete animar seu coração. Mas há sinal de tensão em casa. Ainda assim, a galera pode animar o romance ou ajudar aquela paquera a engrenar de vez. Cor: AZUL-ESVERDEADO -Palpites: 31, 14, 05

PEIXES

Sabadou, bebê, e as estrelas pedem cautela extra com as comunicações e com gente traiçoeira. Nos assuntos do coração, talvez as coisas andem mais paradas do que estava esperando, minha consagrada, mas não jogue a toalha. Cor: AZUL - Palpites:07, 25, 61.