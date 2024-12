Réveillon do Recife: veja como foi segunda noite de shows e atrações deste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Virada Recife 2025 contará com quatro dias de shows na orla do Pina e em polos descentralizados, como o Ibura, Morro da Conceição e Lagoa do Araçá

Neste sábado (28), as celebrações pelo ano que se aproxima continuaram com seu segundo dia na cidade do Recife. A orla do Pina, que abriga o principal polo das festividades, recebeu cerca de 230 mil pessoas na ocasião.

A segunda noite de espetáculos foi marcada pela presença de nomes como Claudia Leitte, Pablo, Priscila Senna e Raphaella Santos, além de PV Calado. A Virada Recife 2025 ainda conta com mais três dias de shows até a virada do ano.

Orla do Pina recebeu mais de 230 mil pessoas no último sábado (28) - Edson Holanda/PCR

Segunda noite de shows agita a orla do Pina

Raphaela Santos fez seu primeiro grande show no Recife após integrar a Camarote Promoções, escritório de Wesley Safadão. Ao final da apresentação, anunciou a gravação do primeiro DVD desta nova fase, também no Recife, com participações de Safadão e Joelma.

Pablo, apesar da troca de dia — originalmente programado para o domingo (29) —, foi uma das atrações mais aguardadas. O público lotou a grade, gravou vídeos e cantou em coro seus sucessos de arrocha.

Priscila Senna homenageou o brega "das antigas" ao convidar Carina Lins, que relembrou sucessos da Banda Carícias. A "Musa" também reservou um momento para reviver hits do início de sua carreira, pilares do brega pernambucano.

Claudia Leitte encerrou a noite com o projeto "Soul de Rua", voltado para o Carnaval 2025. O show percorreu desde clássicos da época do Babado Novo até sua nova aposta para a folia, "Eu, Fevereiro e Você".

Durante "Caranguejo (Cata Caranguejo)", Claudia alterou novamente a letra, substituindo Yemanjá por Rei Yeshua (Jesus, em hebraico), gesto que gerou polêmica neste mês de dezembro. Apesar da controvérsia, a musa do axé encerrou a noite com alto astral.

Programação completa do domingo (29)

Para este domingo (29), o evento contará com shows de Jorge e Mateus, Henry Freitas, Xand Avião, Alceu Valença, Guilherme Ferri e Letícia Bastos.

Nesta mesma data, também se iniciam as festividades nos polos descentralizados do Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição.

No Ibura, a partir das 17h, haverá shows de Ed Carlos, Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva, Carina Lins, Alex Júnior, Conde do Brega e Os Neiffs.

Na Lagoa do Araçá, a festa inicia às 18h, com Myllena Dantas, Beto Ortiz, Clara Sobral, Marron Brasileiro e Sem Razão.

E no Morro da Conceição, os shows do domingo começam às 17h, com Orquestra Malassombro, Clube do Samba, Gerlane Lops, Martins, Nando Cordel e Tayara Andrezza.

Para quem planeja fazer parte da festa nos próximos dias, a recomendação é chegar através do transporte público, táxis, aplicativos de mobilidade ou do Expresso Réveillon, que funciona nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna. O valor da pulseira de ida e volta é de R$ 15.



*Com informações de Emannuel Bento