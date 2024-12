Roberto Carlos leva 200 mil à abertura do réveillon do Recife, em show com clássicos e 'bronca'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para quem cresceu ouvindo as melodias que embalaram amores, sonhos e saudades, ver Roberto Carlos em cena pela primeira vez é como mergulhar em uma coleção de memórias musicais.

Essa foi a experiência vivida por milhares de recifenses na Praia do Pina, na Zona Sul, que marcaram presença na abertura do réveillon da capital, o "Virada na Praia". O "Rei" da música popular brasileira conduziu a plateia em uma viagem memorável por décadas de sucessos.

Público

De acordo com a comunicação do evento, que é uma parceria público-privada viabilizada pela Prefeitura, 200 mil pessoas compareceram ao local.

Desde cedo, a atmosfera já era especial. Camisetas temáticas e cadeiras de praia (excepcionalmente permitidas neste dia) se espalharam pela arena principal. Os portões se abriram às 17h, e, já por volta das 19h, a Avenida Antônio de Goés fervilhava.

Por volta das 20h30, a reportagem adentrou na pista gratuita e era possível chegar, com facilidade, até a torre de iluminação/som que fica de frente pro palco. Não foram registrados tumultos.

Espetáculo

Show de Roberto Carlos abre o Réveillon do Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM Show de Roberto Carlos abre o Réveillon do Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM Vencedor de flores em show de Roberto Carlos, que abriu o Réveillon do Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM Entrada do show de Roberto Carlos na abertura do Réveillon do Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM Roberto Carlos entrega flores ao final de show que abriu o Réveillon do Recife - RENATO RAMOS/JC IMAGEM Roberto Carlos joga flores para público da abertura do réveillon do Recife - RENATO RAMOS/JC

O show teve início às 21h17, com uma introdução instrumental da orquestra que acompanha Roberto, sob a regência do maestro Eduardo Lages.

O público foi brindado com um pot-pourri de clássicos. Houve uma mudança de última hora no cronograma, que inicialmente previa a apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife - para a maior parte do público, isso não diminuiu o impacto do momento.

"Eu preciso falar uma coisa para vocês”, disse Roberto, antes de entoar o clássico "Emoções".

Com sua fala serena, agradeceu ao público e alertou com bom humor: "Tomem cuidado na hora das rosas, com quem está aqui na frente." A noite começou com uma tríade que incluiu ainda "Como Vai Você" e "Além do Horizonte".

Reclamação

Antes de interpretar a inesquecível "Detalhes", de 1971, o "Rei" se sentou, criando uma atmosfera de intimidade. Ainda na primeira metade da sua apresentação, a calmaria foi interrompida com uma ameaça de parar o show.

Roberto ficou bastante irritado com um fotógrafo que estava próximo ao palco registrando imagens. O combinado da produção era que só seriam feitas fotos na primeira e na última música. Após a reclamação, o show seguiu.

Nos últimos anos, o cantor tem acumulado um histórico de reclamações durante apresentações - uma delas, para um homem que cantava muito alto próximo do palco, até viralizou.

Sucessos



O repertório ainda contou com "Outra Vez", "Olha", "Nossa Senhora", "Calhambeque" (que contou com uma introdução grande, que serviu como pausa), "O Cadillac", "Lady Laura", "Nossa Senhora" e "Cavalgada".

O encerramento veio com a emocionante "Como é Grande o Meu Amor por Você", seguida pela tradicional distribuição de rosas, coroando uma noite em que o Recife celebrou o passado, o presente e a música - essa que tem o poder de unir gerações.

O Réveillon do Recife segue com shows nos dias 28, 29 e 31 de dezembro.