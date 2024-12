Réveillon no Grande Recife tem Alok, Claudia Leitte, Silva, Dennis DJ e mais; confira roteiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife e a região metropolitana oferecem opções para todos os gostos neste Réveillon.

No Pina, Alok e Nattan prometem agitar a multidão, enquanto Nena Queiroga e Romero Ferro garantem animação na Lagoa do Araçá. No Ibura, destaque para Amigas do Brega, e no Morro da Conceição, Michelle Melo e MC Troia comandam o clima de festa.

Jaboatão dos Guararapes traz Claudia Leitte e Mano Walter como atrações principais em Candeias, e Priscila Senna anima o público no centro da cidade.

Para quem busca uma vibe alternativa na capital, o Reveião Golarrolê e o Réveillon Metrópole são as escolhas.

Em Maracaípe, no Litoral Sul, Silva e Otto comandam a festa à beira-mar. Já Dennis DJ toca na festa Amoré.

Virada Recife

Nattan - ALEX WOLOCH/DIVULGAÇÃO

A partir das 18h30

Polo Pina

Patusco, Almir Rouche, Matheus Moraes, Alok, Nattan e Juciê.

Quanto: Gratuito ou R$ 570 (camarote), à venda no Ticket Simples.

Polo Lagoa do Araçá

Nena Queiroga, Romero Ferro, André, Geraldinho Lins, Banda The Rossi, Banda The Rossi, DJ Incidental nos intervalos

Quanto: Gratuito

Polo Ibura

Gustavo Travassos, Alan di Boa Valquiria Santana, Amigas do Brega, Manoel Netto e Dj Jhon Jhonis nos intervalos.

Quanto: Gratuito

Polo Morro da Conceição

Lucas dos Prazeres, missa, Banda de Pau e Corda, MC Elvis, MC Troia, Michelle Melo, Joaão do Morro e Dj Vibra nos intervalos

Quanto: Gratuito

Réveillon Recife Marina 2025 - Volare

Recife ganhou novos equipamentos que fomentam o setor - Divulgação

Gipsy Kings, Maestro Spok, Letícia Bastos e Bateria da Mangueira.

Quanto: R$ 850 (individual), R$ 2100 (mesa setor azul, obrigatório selecionar 4 ingressos), R$ 1250 (mesa setor amarelo, obrigatório selecionar 4 ingresso).

Jaboatão dos Guararapes

Claudia Leitte - João Miguel Júnior/TV Globo/Reprodução

A partir das 19h

Polo Candeias

Orquestra 90 graus, Forró do Loirão, Mano Walter, DJ 7K, Claudia Leitte

Quanto: Gratuito

Polo Jaboatão Centro

Orquestra Evocações, Rogério Som e Priscila Senna

Quanto: Gratuito

Reveião Golarrolê



A partir das 22h

Eliza Mell, Escola de Samba Preto Velho, Wealstarcks (França), Clementuam b2b IDLibra, Cabra Guaraná, Frimes, Allana Marques, Vands, Tara Crew e Iury Andrew.

Quanto: R$ 280, à venda no Sympla

Réveillon Metrópole

Club Metrópole fica localizado no Boa Vista - DIVULGAÇÃO

A partir das 22h30

DJs Ale, Josafá, Bllon e Ary Z

Quanto: R$ 80, R$ 60 (social), R$ 40 (meia) e R$ 180 (open bar) à venda no Sympla

Réveillon Maracaípe

Cantor Silva - Divulgação

A partir das 21h

Silva, Sedutora, Djiabo Louro convida Otto, Sambarrasta e DJs Serju, Infa Vermelho e Miguela

Quanto: R$ 420, à venda na Bilheteria Digital

Réveillon Amoré

A patir das 18h

Dennis, Henry Freitas, Cat Dealers, Rafa Mesquita, Kelner e Korossy

Quanto: Esgotado