Padre Fábio de Melo vai gravar seu novo DVD no Marco Zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Anúncio foi feito durante apresentação do líder religioso, na Igreja Madre de Deus, no Centro do Recife, no último domingo. Data já está definida

O Padre Fábio de Melo vai gravar o seu próximo DVD em Recife. A data já está definida: será no Marco Zero, na quinta-feira (6), depois do Carnaval. A revelação foi feita por Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, durante a apresentação do líder religioso, domingo à noite, na Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo. “É muito importante para a cidade um evento gratuito religioso dessa magnitude”, destacou Gilberto Barbosa.

O anúncio foi recebido com muito entusiasmo pelo público presente na Igreja Madre de Deus. O templo religioso foi palco de uma emocionante apresentação do Padre Fábio de Melo no domingo à noite. O evento, intitulado “Voz e Piano”, reuniu cerca de 500 pessoas e foi promovido pela Rádio Olinda em parceria com a Comunidade Obra de Maria, como parte da confraternização dos associados do Clube do Ouvinte.



ESPIRITUALIDADE E REFLEXÃO



A apresentação do Padre Fábio de Melo ficará marcada na memória dos presentes. Música, fé e reflexão se uniram, fortalecendo os laços espirituais e emocionais entre os participantes. Ele começou a apresentação às 18h40, agradecendo a oportunidade de fazer a apresentação especial. “Liguei para meu amigo Gilberto em cima da hora, quinta-feira no final da tarde, e pedi para fazer esse show”, disse ele, destacando que ele e o seu pianista Rafael Maia precisavam dessa conexão de fé com o público.

Durante cerca de duas horas, o líder religioso emocionou o público com uma combinação de músicas e reflexões. Cada uma das 12 canções escolhidas por ele para o show foi cuidadosamente escolhida para conduzir os participantes a momentos profundos de espiritualidade e conexão com Deus. Nas últimas quatro músicas, padre Fábio interagiu com a platéia, cumprimentando cada um. A apresentação foi encerrada com a música Tudo é do Pai, arrancando muitos aplausos dos presentes.

AUTORIDADES

O evento contou com a presença de autoridades, como a vice-governadora do Estado, Priscila Krause, o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, o Padre Luciano Brito, Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), e o vereador do Recife Felipe Alecrim. A mãe do prefeito João Campos, Renata Campos, também esteve presente.Diversas lideranças religiosas e comunitárias prestigiaram o evento.

A noite foi conduzida pelo diretor executivo da Rádio Olinda Ivanildo Silva, que guiou cada momento do evento. Os comunicadores da emissora oficial da Arquidiocese de Olinda e Recife também marcaram presença, interagindo com o público e celebrando o sucesso da noite.

AGRADECIMENTO

Ao final da apresentação, Padre Fábio de Melo agradeceu a calorosa recepção do público e confirmou seu retorno a Pernambuco no início de 2025, quando participará do evento comemorativo dos 35 anos da Obra de Maria, no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco. A expectativa é que esse próximo encontro reforce ainda mais os laços de fé e solidariedade.