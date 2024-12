Réveillon de Jaboatão tem noite com Dilsinho e Victor Fernandes nesta segunda-feira (30)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saiba as atrações desta segunda-feira (30) e na virada do ano, com shows de grandes artistas, segurança reforçada e espaços acessíveis para todos

Nesta segunda-feira (30), a orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, terá atrações de samba, pagode e piseiro. O terceiro dia de programação do réveillon começa a partir das 18h, ao som do Grupo Sem Razão.

Depois se apresentarão Sambagagem, Allan Carlos e Clara Sobral. O esperado pagode romântico de Dilsinho e o piseiro de Victor Fernandes vêm em seguida.

No último dia do ano, nesta terça-feira (31), na orla de Candeias, a festa da virada começará às 19h, com a Orquestra 90 graus e convidados: Jeanny Cris, Fabinha Nunes, Grupo Samba Que Eu Gosto, Rafa Pesadão e a Companhia de Dança Valdeck Farias. Em seguida, a festa continua com Forró do Loirão; Mano Walter; o DJ 7K; e nas primeiras horas de 2025, quem vai a cantora Cláudia Leitte sobe ao palco.

Para as crianças haverá um polo infantil com brinquedos para na orla de Candeias, a partir das 17h, desta terça-feira (31).

No Jaboatão Centro, no dia 31, a partir das 19h, Tio Bruninho começa a festa do público infantil, em seguida, terá a Orquestra Evocações e convidados: Alisson Príncipe, Rucca e banda, Antônio Alberto, Condinho, Léo Hall. Depois quem sobe ao palco é Rogério Som e a cantora Priscila Senna encerrará a programação.

Foram instalados postos fixos com equipes médicas e ambulância, na orla de Candeias, no Jaboatão Centro e no Parque da Cidade, em Prazeres. Serão disponibilizados também preservativos para a população nos postos fixos.

Para a festa

Imagem do Réveillon de Jaboatão dos Guararapes 2025 que terá Dilsonho, no show da virada - Chico Bezerra/PMJG

Segurança

Cerca de 1.800 profissionais estarão envolvidos no esquema de segurança organizado pela Prefeitura, em parceria com a SDS.

Mais de 800 Policiais Militares farão a segurança nos quatro dias de festa no município, com apoio da Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito e de Transporte, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além da segurança privada.

Totens com 150 câmeras de alta performance - três câmeras em cada totem - foram instalados ao longo do trecho da orla. Também será utilizado um drone de última geração, permitindo maior cobertura.

Acessibilidade

As pessoas com deficiência (PCD’s) e autismo terão espaço acessível para curtir o Réveillon nos dois polos do Jaboatão dos Guararapes. Além de tradutores de Libras durante as apresentações e equipe de apoio nos dois polos do Réveillon.

Na orla de Candeias, o equipamento terá capacidade máxima para 60 pessoas, incluindo os acompanhantes. Já o espaço acessível que será montado em frente à Casa da Cultura, no Jaboatão Centro, terá limite de 30 pessoas, respeitando as recomendações e regras estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

Objetos que não podem ser levados

Serão proibidas a instalação de toldos e colocação de mesas e cadeiras no trecho do evento da orla, vasilhames de vidro e material perfurocortante também estão proibidos.

Programação

Orla de Candeias - 30/12

Grupo Sem Razão - 18h

Sambagagem - 19h

Allan Carlos - 20h20

Clara Sobral - 21h30

Dilsinho - 22h50

Victor Fernandes - 00h30

31/12

Orquestra 90 Graus+convidados (Jeanny Cris, Fabinha Nunes, Grupo Samba que eu Gosto, Rafa Pesadão e Cia Valdeck Farias - 19h

Forró do Loirão - 21h

Mano Walter - 22h40

00h10 às 01:00

DJ 7K - 00h10

Cláudia Leite - 01h10

Jaboatão Centro - 31/12

Tio Bruninho - 19h

Orquestra Evocações + convidados: Alisson Príncipe, Rucca e banda, Antônio Alberto, Condinho e Léo Hall - 20h30

Rogério Som - 22h30

Priscila Senna - 00h30

Trânsito e mobilidade

Orla

A avenida Bernardo Vieira de Melo, no trecho da rua Aníbal Varejão, em Candeias, será interditada nesta segunda-feira e terça-feira, a partir das 17h, além das ruas do Jangadeiro e João Fragoso de Medeiros, em Candeias, num trecho entre as avenidas Presidente Kennedy e Bernardo Vieira de Melo.

O trânsito será desviado para a rua Aníbal Varejão (altura do Posto Shell), seguindo pela avenida Presidente Kennedy até a rua Aniceto Varejão, retornando à avenida Bernardo Vieira de Melo.

Jaboatão Centro

O acesso de veículos ao estacionamento da Casa da Cultura, no Jaboatão Centro, será proibido a partir das 0h desta terça-feira (31) até às 5h do dia 1º de janeiro. Já a interdição da avenida Barão de Lucena acontecerá nesta terça, a partir das 17h, até às 5h do dia 1º de janeiro.

Neste dia, haverá operação de trânsito na rua Visconde do Rio Branco, para garantir o acesso do público aos shows em frente à Casa da Cultura. Agentes de trânsito estarão no cruzamento da avenida Barão de Lucena com as ruas Duque de Caxias, Bernardo Vieira de Melo e Visconde do Rio Branco, para garantir a fluidez do tráfego.



Programação Réveillon Virada Recife

Polo Praia do Pina

Na Praia do Pina, o show começa a partir das 18h; confira a escalação:

Nattan

Alok

Almir Rouche

Patusco

Juciê e Matheus Moraes

Polo Ibura

No Ibura, a festa começa às 17h30 e oferece uma programação diversificada para todos os gostos. Nos intervalos, o DJ Jhon Jhonis sobe ao palco. Entre as atrações estão:

Gustavo Travassos

Allan Dibôa

Barbarize

Valquiria Santana

Amigas do Brega

Manoel Netto

Polo Lagoa do Araçá

Na Lagoa do Araçá, a festa tem início às 19h e conta com uma programação eclética com

Nena Queiroga

Romero Ferro

André Rio

Geraldinho Lins

Banda The Rossi

DJ Incidental: Fazendo a ponte entre as apresentações.

Polo Morro da Conceição

No Morro da Conceição, a celebração começa às 17h; as atrações incluem: