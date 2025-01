Márcia Sensitiva faz palestra no Recife com dicas para prosperar e se proteger em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma das médiuns mais famosas do Brasil, Márcia Sensitiva, estará em Recife no dia 25 de janeiro para uma palestra exclusiva sobre como prosperar e se proteger em 2025. Com o título "Acordar pra Vida! - Dicas especiais para 2025", o evento acontecerá no Teatro Boa Vista, a partir das 17h.

Segundo o site da Sympla, durante a palestra, Márcia abordará temas como espiritualidade, astrologia, numerologia e a importância do autoconhecimento para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o novo ano traz. Além de compartilhar suas famosas "broncas do bem", a sensitiva também fará previsões sobre o que esperar de 2025, oferecendo orientações para os participantes.

Ao final da palestra, os participantes poderão vivenciar uma energização coletiva, conduzida pela corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, potencializando a experiência espiritual. Para quem deseja intensificar a conexão com as energias do evento, Márcia sugere a prática do jejum espiritual, com dois dias de preparação sem álcool, cigarro, carne vermelha e sexo, para criar um ambiente propício à transformação interior.

Quem é Márcia Sensitiva?

Márcia Sensitiva é uma das personalidades mais famosas no universo espiritual brasileiro. Acompanhando sua avó em comunicações mediúnicas, Márcia atua no ramo espiritual e esotérico desde muito jovem, além de aprender com seu pai sobre os ensinamentos Kardecistas.

Imagem de Márcia Sensitiva - Divulgação

Apesar de ter se consolidado através de seu trabalho no rádio, ela também marca presença em emissoras de TV, e conquistou uma enorme base de seguidores nas redes sociais, com um jeito único e carismático de compartilhar conhecimentos sobre espiritualidade.

Para não ficar de fora desse evento, você pode comprar o seu ingresso através do Sympla.