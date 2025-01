Prévia do Carnaval 2025 no RioMar Recife conta com shows gratuitos de Marron Brasileiro, André Rio e Sambadeiras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O RioMar se prepara para a folia com apresentações no Piso L3 do shopping, celebrando a cultura pernambucana com programação gratuita

O Carnaval está se aproximando, e nesse período se inicia uma grande expectativa para a festa. Pensando nisso, o RioMar Recife terá uma programação de prévias carnavalescas para os foliões apaixonados pela Folia de Momo.

Entre os dias 9 e 11 deste mês, as prévias do RioMar de Folia contarão com shows com acesso gratuito no palco montado no Piso L3, com uma agenda que contempla grandes artistas da cultura pernambucana: Marron Brasileiro, André Rio e Sambadeiras.

Prévias no RioMar

Imagem de artistas nas prévias carnavalescas do Shopping RioMar Recife que têm início nesta semana, entre os dias 9 e 11 de janeiro, no RioMar Recife. A programação conta com shows gratuitos de Marron Brasileiro, André Rio e Sambadeiras. - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

A abertura do RioMar de Folia fica por conta de Marron Brasileiro, um dos homenageados do Carnaval 2025, nesta quinta-feira (9), às 19h. O cantor e compositor traz músicas tradicionais do Carnaval para as festas carnavalescas, como “A Vida Inteira te Amar”, “Galera do Brasil”, “É Tanto Amor”, entre outras.

No segundo dia, na sexta-feira (10), às 19h, será a vez de André Rio se apresentar ao público, com suas composições e músicas carnavalescas que compõem um repertório bastante animado. Entre elas, “Sou teu amor”, “Chuva de Sombrinhas” e “Voltei Recife”.

Já no sábado (11), às 18h, quem sobe ao palco do RioMar de Folia é o grupo Sambadeiras, formado pela primeira bateria feminina de samba de Olinda, com mais de 15 anos de história e mais de 200 mulheres em sua composição total.

No repertório, canções de grandes compositores brasileiros tocadas em ritmo de samba, além de releituras de sambas já consagrados.

O acesso aos shows é gratuito e, para acessar a área de eventos no Piso L3, o mesmo da Praça de Alimentação, basta apresentar o App do RioMar Recife.

Programação das prévias do RioMar de Folia

09/01 – 19h – Marron Brasileiro

10/01 – 19h – André Rio

11/01 – 18h – Sambadeiras

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento do mall pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.

Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.