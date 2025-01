The Last of Us ganha previsão para segunda temporada; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A série "The Last of Us", sucesso inspirado no jogo de mesmo nome, ganhou previsão de estreia de sua segunda temporada.

Em coletiva de imprensa da Sony no Consumer Electronics Show, o cocriador, roteirista e produtor executivo Neil Druckmann anunciou que a segunda temporada da série dramática original da HBO e vencedora do Emmy estreará em abril de 2025.

Após cinco anos dos eventos da primeira temporada, o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito entre ambos e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram.

Elenco de The Last of Us 2

O elenco que retorna para essa segunda temporada conta com Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria.

A série terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

"The Last of Us" é escrita e produzida executivamente por Craig Mazin e Neil Druckmann.

A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells.