Fora do SAG Awards, é possível que Fernanda Torres não concorra ao Oscar

Diferente do que muitos acreditavam, a lista do SAG Awards, divulgada nesta quarta-feira(8), não incluiu Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, como indicada. O prêmio é concedido pelo Screen Actors Guild (SAG), o sindicato dos atores, e considerado um dos principais indicadores das categorias de atuação no Oscar, pois existe uma semelhança entre os votantes nas duas premiações.

Nomes como Cynthia Erivo (Wicked), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância) e Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), estão presentes e concorrem na categoria. A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pela Netflix no dia 23 de fevereiro.

Lista de indicados ao SAG Awards

Cinema:

Melhor Elenco



Um Completo Desconhecido



Conclave



Anora



Emilia Perez



Wicked



Melhor performance de um ator em papel principal em filme



Adrien Brody, O Brutalista



Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido



Daniel Craig, Queer



Colman Domingo, Sing Sing



Ralph Fiennes, Conclave



Melhor performance de uma atriz em papel principal em filme



Pamela Anderson, The Last Showgirl



Cynthia Erivo, Wicked



Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez



Mikey Madison, Anora



Demi Moore, A Substância



Melhor performance de um ator em papel coadjuvante em filme



Jonathan Bailey, Wicked



Kieran Culkin, A Verdadeira Dor



Jeremy Strong, O Aprendiz



Yura Borisov, Anora



Edward Norton, Um Completo Desconhecido



Melhor performance de uma atriz em papel coadjuvante em filme



Selena Gomez, Emilia Pérez



Ariana Grande, Wicked



Danielle Deadwyler, The Piano Lesson



Zoe Saldaña, Emilia Pérez



Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido



Melhor performance de elenco de dublês em filme



Deadpool & Wolverine



Dune: Parte 2



O Dublê



Gladiador II



Wicked



Televisão/Streaming:



Melhor Elenco de Série de Drama



O Dia do Chacal



A Diplomata



Bridgerton



Xógum: A Gloriosa Saga do Japão



Slow Horses



Melhor Performance de Ator em Série de Drama



Gary Oldman, Slow Horses



Eddie Redmayne, O Dia Do Chacal



Hiroyuki Sanada, Xógum



Jeff Bridges, The Old Man



Tadanobu Asano, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão



Melhor Performance de Atriz em Série de Drama



Kathy Bates, Matlock



Keri Russell, A Diplomata



Allison Janney, A Diplomata



Anna Sawai, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão



Nicola Coughlan, Bridgerton



Melhor Elenco de Série de Comédia



Abbott Elementary



O Urso



Hacks



Falando a Real



Only Murders in the Building



Melhor Performance de Ator em Série de Comédia



Adam Brody, Ninguém Quer



Ted Danson, Um Espião Infiltrado



Harrison Ford, Falando a Real



Martin Short, Only Murders in the Building



Jeremy Allen White, O Urso



Melhor Performance de Atriz em Série de Comédia

Kristen Bell, Ninguém Quer



Quinta Brunson, Abbott Elementary



Ayo Edebiri, O Urso



Liza Colóns-Zayas, O Urso



Jean Smart, Hacks



Melhor Performance de Ator em Minissérie ou Telefilme



Colin Farrell, Pinguim



Richard Gadd, Bebê Rena



Kevin Kline, Disclaimer



Javier Bardem, Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos de Pais



Andrew Scott, Ripley



Melhor Performance de Atriz em Minissérie ou Telefilme



Cate Blanchett, Disclaimer



Jodie Foster, True Detective: Night Country



Jessica Gunning, Bebê Rena



Cristin Milioti, Pinguim



Kathy Bates, The Great Lillian Hall



Lily Gladston, Under the Bridge



Melhor performance de elenco de dublês em série de televisão



The Boys



Fall Out



Xógum



A Casa do Dragão



Pinguim

A indicação e a premiação no SAG Awards são indicadores muito importantes do que pode ocorrer no Oscar. Isso acontece porque nos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, são os membros representantes de cada categoria que votam nos indicados. Por exemplo, são os atores membros da Academia que escolhem os vencedores nas categorias de atuação.

Com cerca de 1.300 integrantes, atores e atrizes compõem o maior corpo votante da Academia.

Contudo, é preciso levar em consideração que a votação que decide os indicados ao SAG encerrou-se no domingo(5), antes de Fernanda Torres ser anunciada como vencedora no Globo de Ouro, o que poderia trazer muito mais visibilidade a seu trabalho. Vale ressaltar também que os membros do sindicato são majoritariamente americanos, aumentando as chances de indicações e premiações para atores e atrizes dos EUA.

Além disso, no Oscar de 2024, por exemplo, 25% dos membros da Academia não eram americanos e a alemã Sandra Hüller, de Anatomia de uma Queda, conseguiu uma indicação ao prêmio, mesmo ficando de fora do SAG.

Devido aos incêndios que assolam a cidade de Los Angeles, o anúncio dos indicados ocorreu de maneira remota. Ademais, uma sessão especial de Ainda Estou Aqui também teve que ser cancelada por conta dos focos de incêndio. O evento, que contaria com a presença do elenco e a mediação do cineasta Guillermo Del Toro, era consideravelmente importante na campanha que busca a indicação do filme e da atriz Fernanda Torres para o Oscar.