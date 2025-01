Resumo das novelas, 10/01: Augusto diz a Jerônimo que Renata agora é sua mulher, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Augusto culpa Jerônimo por ter perdido sua produção de vinho e provoca o rival dizendo que Renata agora é sua mulher e nunca voltará para ele.

Ao ver a irritação de Jerônimo, Marina percebe que ele nunca esquecerá Renata. Gonçalo se sente mal ao ver que Regina não permite que ele a ajude a procurar sua filha e também está muito preocupado por que sente que ela corre perigo.

Josefina troca as escovas de cabelo de Renata e Roberta e entrega a Regina. Regina vai ao laboratório para fazer o teste de DNA.

Adriana está com ciúmes de Julieta e decidida a dizer a César que não pode ficar com ele por que ama Matias, mas César tem uma forte dor de cabeça e cancela o encontro. Honório pede a Constanza que, por sinais, lhe conte o que estava tentando dizer a Gonçalo.

Finalmente fica provado que Josefina a atacou e que também foi ela quem roubou a filha de Regina quando a menina tinha um ano. A polícia procura Josefina.

Roberta fica sabendo e avisa a mãe. Jerônimo liga para Renata e pede para que se encontrem no restaurante.

Renata se emociona ao pensar que Jerônimo quer vê-la para uma reconciliação, mas ele está vindo à capital para dizer que já tem o certificado do grafologista que confirma que foi Josefina quem escreveu a carta e que tudo indica que ela é a assassina de seu irmão.

A Caverna Encantada (21h05)

Norma não autoriza Gabriel e Pilar a viajarem a Minas Gerais em busca de Paulo. Com mala e tudo, Anna foge do colégio.

Norma diz a Elisa que não ter Anna por perto é um alívio. A cidade inteira procura Anna, enquanto ela se esconde na casa das detetives Shirley e Wanda

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

Muriel e Judá se aproximam ainda mais. Neferíades se surpreende com as palavras de José e tem um sonho com ele. Shareder e Atarum executam suas tarefas no palácio.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Zélia instiga Clarice a mostrar seus desenhos para Juliano. Beto afirma a Beatriz que Basílio não é quem ela pensa. Raimundo se recusa a dar o desquite para Lígia.

Maristela pressiona Juliano sobre a situação de Alípio. Juliano e Maristela se desesperam ao ver os desenhos de Clarice. Clarice pede para Juliano levá-la a Petrópolis. Guto encontra o microfone de Alfredo escondido no sofá e confronta Nelson.

Maristela e Juliano conseguem novas medicações para sabotar a memória de Clarice. Sérgio flagra Nelson devolvendo o microfone de Alfredo. Juliano tenta despertar Clarice, que está apagada com os novos remédios. Beatriz descobre a farsa de Basílio. Zélia chega a Petrópolis.

Volta Por Cima (18h25)

Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar.

Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki. Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson.

Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Rosana afirma a Rique que Yuki está na casa de Gerson. Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce.

Mania de Você (21h20)

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.