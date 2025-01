Estrelado por Fernanda Montenegro, filme 'Vitória' divulga fotos e cartaz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O filme Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro, ganhou novas imagens e um cartaz oficial nesta terça-feira (14). Dirigido por Andrucha Waddington, o longa conta a história de uma mulher do Rio de Janeiro que, cansada da violência na cidade, decide denunciar o crime organizado.

A personagem, moradora de um apartamento, começa a filmar o tráfico de drogas da região e recebe a ajuda do jornalista Flávio Godoy, interpretado por Alan Rocha, para levar o caso à mídia. Com estreia marcada para o dia 13 de março no Brasil, o filme também conta com Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas no elenco.

A identidade da mulher só foi revelada em 2023, após sua morte, embora ela tenha permanecido em sigilo por 17 anos, quando as filmagens já estavam finalizadas.

Imagem do Pôster do filme Vitória - Divulgação/Sony Pictures

Filme baseado em fatos reais

A história é baseada na vida de Joana da Paz, uma aposentada que desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos na Ladeira das Tabajaras, na Zona Sul do Rio, em 2004. Depois das denúncias, ela foi incluída no Programa de Proteção à Testemunha e recebeu o nome fictício de "Vitória". Fernanda Montenegro, que interpreta Joana, descreve sua personagem como "uma mulher que nos comove por sua coragem e amor".

O filme é baseado no livro Dona Vitória da Paz, de Fábio Gusmão, o jornalista que acompanhou e noticiou o caso. Produzido pela Conspiração e pela MyMama Entertainment, Vitória é uma produção original do Globoplay.