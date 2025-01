Resumo das novelas 16/01: Regina se vê obrigada a contar que está sendo chantageada por Jôse, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No capítulo desta quinta-feira (16), Marina diz a Jerônimo que vai pedir afastamento do hospital na capital para exercer a medicina no povoado

Com reviravoltas emocionantes e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta quinta-feira (16) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Constanza recebe alta, mas o médico avisa que sua reabilitação pode demorar muito tempo. Regina se oferece para fazer fisioterapia motriz e de linguagem.

Diante da insistência de Inês, Regina se vê obrigada a contar que está sendo chantageada por Jôse, que exige uma grande quantia em dinheiro para dizer onde está sua filha. Marina diz a Jerônimo que vai pedir afastamento do hospital na capital para exercer a medicina no povoado.

(21h05) A Caverna Encantada



Norma manda Dalete fazer a sobremesa favorita de Anna e servir a todos os alunos, exceto Anna. Dalete se recusa a negar a sobremesa a Anna. A garota come o doce.

Norma coloca Anna na detenção e demite Dalete, que implora pelo cargo. Rui entra oficialmente para os Luíses, mas Felipe não gosta.

RECORD

(21h45) Gênesis



Muriel e Judá se aproximam ainda mais. Neferíades se surpreende com as palavras de José e tem um sonho com ele. Shareder e Atarum executam suas tarefas no palácio.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Zélia faz um acordo com Maristela e Juliano. Carmem repreende as atitudes de Basílio. Anita, Guto e Edu se apoiam contra Nelson. Teresa pede que Raimundo a deixe conversar com Celeste. Clarice desperta da nova sedação e Juliano e Maristela pedem que o médico a mantenha nesse estado.

Bia se assusta com o estado de Clarice. Teresa pede ajuda a Lígia. Ulisses contrata Vinícius. Guto termina o namoro com Eugênia. Carmem e Beatriz vão até a casa dos Alencar. Zélia revela a Juliano e Maristela que Beatriz é a filha biológica de Clarice.



(19h40) Volta Por Cima



Jão garante a Madalena que não cederá à chantagem de Cacá. Violeta suspende Cacá de seus serviços. Rosana consegue que Yuki seja sua assessora pessoal. Nando reclama da monitoração que Edson faz a Rosana. Belisa questiona Rodolfo sobre Yuki. Rosana consegue conversar com Yuki.

Jão pede para falar com Ana Lúcia. Jin confessa para Madalena sua paixão por Tati. Sidney pede que Lucas não atrapalhe o encontro de Cida e Alberto. Violeta reclama de Cacá para Jô. Belisa atrapalha um clima de romance entre Sebastian e Joyce.

Rosana tem uma conversa séria com Edson. Jão revela a Ana Lúcia a profissão de Cacá. Madalena questiona Cacá sobre o ataque contra Jão.

(21h20) Mania de Você



Luma se emociona ao ver Viola usando uma bengala. Viola finge ter perdoado Luma e ter esquecido Rudá. Mavi comenta com Iberê que continua apaixonado por Viola. Mércia pede a Volney para o marido checar se Viola está viva.

Tomás avisa a Ísis que descobrirá o motivo pelo qual Leidi chantageia a mãe. Diana estranha o clima entre Volney e Bruna. Evelyn e Iarlei sentem que estão perdendo seus cônjuges. Bela sente ciúmes de Sumiu ao vê-lo ensinando malabarismo a Lorena.

Dhu diz a Iarlei que sente orgulho do filho. Volney avisa a Viola que Mavi vai para Paraty. Mércia descobre que Mavi está em Paraty e vê Viola conversando com o filho. Mércia confronta Viola.