Resumo das Novelas, 19/01: Jerônimo diz que Álvaro precisa cumprir condição imposta por Lázaro, em Quando me Apaixono

Esta semana garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 135 – segunda, 20 de janeiro

Karina fica desconcertada com o pedido do padre para que adie o casamento por um ano e também estranha o comportamento de Lázaro, que procura não passar muito tempo com ela. Jerônimo discute com Álvaro e diz que ele precisa cumprir a única condição imposta por Lázaro para que ninguém saiba que está vivo: não pode ter nenhum contato com Karina e mudar de identidade.

Álvaro não gosta da proposta, mas acaba aceitando porque sabe que Augusto mandaria matá-lo se soubesse que está vivo. Honório diz a Adriana que embora prefira Matias, aceitará sua decisão e receberá César de braços abertos. Agora que está divorciado, Julieta tenta conquistar Matias, mas seu coração pertence a Adriana. Augusto envia a Renata um colar de esmeraldas. Ao descobrir que Roberta tem problema no coração igual seu pai, Regina se convence de que ela é sua filha e não Renata.

Capítulo 136 – terça, 21 de janeiro

Quando Renata diz que Roberta nasceu com um problema no coração, Regina já não tem dúvida que ela é sua filha. Josefina leva o dinheiro ao banco para que Luciana abra uma conta e se surpreende ao reconhecer a pasta onde Renata levou o dinheiro que Jerônimo lhe emprestou. Ezequiel informa Jerônimo que Augusto ordenou que roubasse um broto da videira da fazenda “A Bonita”. Jerônimo entrega a Ezequiel uma muda normal e não da uva especial que ele quer. Regina pega uma escova de Roberta para mandar fazer um teste de DNA. Roberta percebe e avisa a mãe, que fica contente com a notícia.

A investigação do chefe de polícia conclui que a pessoa que atacou Constanza não é um ladrão comum e costuma frequentar sua casa. Ao perceber que o vinho não deu certo, Augusto culpa Jerônimo. O grafologista informa a Jerônimo que Josefina escreveu a carta e agora sim pode afirmar que foi ela quem matou Rafael. Carlos aconselha o amigo a reunir provas antes de denunciar Josefina às autoridades e não se esqueça que ela é a mãe de Renata.

Capítulo 137 – quarta, 22 de janeiro

Augusto culpa Jerônimo por ter perdido sua produção de vinho e provoca o rival dizendo que Renata agora é sua mulher e nunca voltará para ele. Ao ver a irritação de Jerônimo, Marina percebe que ele nunca esquecerá Renata. Gonçalo se sente mal ao ver que Regina não permite que ele a ajude a procurar sua filha e também está muito preocupado por que sente que ela corre perigo.

Josefina troca as escovas de cabelo de Renata e Roberta e entrega a Regina. Regina vai ao laboratório para fazer o teste de DNA. Adriana está com ciúmes de Julieta e decidida a dizer a César que não pode ficar com ele por que ama Matias, mas César tem uma forte dor de cabeça e cancela o encontro.

Capítulo 138 – quinta, 23 de janeiro

Honório pede a Constanza que, por sinais, lhe conte o que estava tentando dizer a Gonçalo. Finalmente fica provado que Josefina a atacou e que também foi ela quem roubou a filha de Regina quando a menina tinha um ano. A polícia procura Josefina. Roberta fica sabendo e avisa a mãe. Jerônimo liga para Renata e pede para que se encontrem no restaurante.

Renata se emociona ao pensar que Jerônimo quer vê-la para uma reconciliação, mas ele está vindo à capital para dizer que já tem o certificado do grafologista que confirma que foi Josefina quem escreveu a carta e que tudo indica que ela é a assassina de seu irmão.

Capítulo 139 – sexta, 24 de janeiro

Jerônimo se vê com a incumbência de contar a Renata que foi Josefina quem escreveu a carta onde Roberta colocava um ponto final no relacionamento e que também foi ela quem matou Rafael. Renata lamenta o mal que sua mãe causou a tantas pessoas e decide reunir a família para informá-los sobre o que acaba de saber. Gonçalo conta que Josefina e Jôse são a mesma pessoa e que foi ela que roubou a filha de Regina. Ela suplica a Gonçalo que não denuncie a ex-mulher por que ela poderia fazer mal a sua filha.

Ezequiel entrega a Augusto a muda da videira que Carlos lhe deu e ele, acreditando que tem em mãos algo valioso jura que agora vai destruir Jerônimo. Gonçalo também conta para a família que Josefina tentou matar Constanza. Renata e Jerônimo revelam que Josefina era contra o namoro de Roberta e Rafael e, por isso o matou. Ao saber o que sua mãe foi capaz de fazer Roberta sofre um infarto.

A CAVERNA ENCANTADA

Segunda-feira, 20/01

Gabriel e Pilar avisam Norma que Moisés tem direito de permanecer no colégio. Após a saída de Dalete, Betina e Cristina participam de uma espécie de reality culinário, intitulado "Nova Dalete", e quem ganhar ficará com a vaga de cozinheira no colégio.

Nas matas de Minas Gerais, Shirley e Wanda encontram um homem parecido com Paulo. Norma declara a Gabriel e Pilar que, se continuarem se metendo na gestão dela, serão demitidos. Dalete se abriga na casa de Shirley e Wanda.

Terça-feira, 21/01

Shirley e Wanda falam com Lavínia por telefone, com sinal ruim, e a garota entende que Paulo está morto. Lavínia diz a Anna que Paulo está de fato morto. Sem mais pistas, Shirley e Wanda decidem voltar para casa. Goma é contratado como novo cozinheiro.

Moisés fica com muita febre e gripe após a saída da mãe. Norma acredita que Moisés esteja encenando a doença e proíbe Dalete de vê-lo.

Quarta-feira, 22/01

Norma informa a Pilar que, se ela sair do colégio para falar com Dalete sobre Moisés, será demitida; Pilar vai atrás de Dalete. Goma prepara um almoço com doces e as crianças passam mal com tanto açúcar; Goma é demitido.

Namorando Thomas, Betina evita contato com Cristina, já que a amiga tem interesse por Thomas. Elisa alerta Norma que Moisés sumiu do colégio.

Quinta-feira, 23/01

Dalete leva Moisés para passar um dia com ela. Shirley e Wanda retornam à Cidade de Milagres e afirmam a Anna que Paulo não está morto, apenas não foi encontrado. Dalete aceita trabalhar na Tenditudo com Fafá.

Elisa entrevista um candidato a cozinheiro profissional; Felipe apronta com o candidato. Lavínia desmaia por não se alimentar, e Norma joga a culpa da negligência em Pilar. O número de clientes na Tenditudo cresce com as vendas de comida de Dalete.

Sexta-feira, 24/01

Os pais de Lavínia enviam uma equipe médica para cuidar da filha no colégio. Gabriel e Pilar percebem que Thomas e Betina estão em um caso romântico. Norma pede para Dalete trabalhar apenas no dia da inspeção, e ela aceita.

Com falta de cozinheiro no colégio, Felipe e Rui aprontam na cozinha tentando preparar alguma comida. Para evitar a fúria de Norma, Gabriel e Pilar entram na dispensa; apertados e com pouca luz, eles trocam olhares quentes.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 239 – segunda, 20 de janeiro

José finalmente fica sozinho com Asenate. Judá sente o impacto das palavras de Muriel. Sheshi afoga as mágoas na bebida.

Capítulo 240 – terça, 21 de janeiro

Judá reencontra Israel. Shetep ampara o faraó. Anos depois, Neferíades observa José na piscina do palácio.

Capítulo 241 – quarta, 22 de janeiro

José se surpreende ao rever Asenate. Shareder se desentende com Herit. Meritre faz um triste pedido a Pentephres.

Capítulo 242 – quinta, 23 de janeiro

Neferíades se insinua para José. Muriel se irrita com a atitude de Judá. O faraó fica chocado com uma mensagem.

Capítulo 243 – sexta, 24 de janeiro

José tenta sair da armadilha de Neferíades. O faraó Sheshi anuncia uma guerra. Asenate se assusta com a postura de Adurrá.

REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO

Capítulo 66 – Segunda-feira

Basílio e Beatriz sofrem um acidente. Clarice desperta chamando por Beatriz. Basílio diz a Beatriz que ninguém pode saber que os dois estão vivos. Lígia conversa com Celeste sobre sua separação. Guto e Edu repreendem Nelson.

Vinícius convida Guto para ir ao cinema. Beto questiona Juliano e Maristela. Jacira confessa a Alfredo que envia cartas para Eugênia como se fosse um admirador secreto. Renê causa uma boa impressão em Iolanda. Clarice e Beto se desesperam com o anúncio da suposta morte de Beatriz. Basílio e Beatriz pedem abrigo a Carmem.



Capítulo 67 – Terça-feira

Carmem acolhe Beatriz e Basílio. Maristela e Juliano comemoram o sucesso de seu plano. Beto procura Glorinha e acusa Juliano pela morte de Beatriz. Zélia pressiona Maristela por sua sociedade na empresa. Marlene indica Anita para ser vendedora na Perfumaria Carioca.

Eugênia pensa em como voltar com Guto. Sérgio tem uma nova ideia para o programa de Alfredo. Glorinha e Beto chegam em Petrópolis, e Beatriz se mostra para os dois. Carlito alerta Iolanda sobre Renê. Eugênia decide dar aulas particulares. Guto aceita sair com Vinícius. Juliano e Maristela procuram Carmem.



Capítulo 68 – Quarta-feira

Carmem finge culpar Clarice pela morte de Beatriz. Raimundo confronta Celeste. Alfredo sonha com Anita. Nelson maltrata Anita, e Guto e Edu ajudam a mãe. Clarice desperta. Eugênio e Violeta visitam Raimundo. Eugênia dá aulas particulares a Topete. Carlito confirma suas desconfianças sobre Renê. Guto se diverte com Vinícius. Beatriz elabora um plano para se apresentar para Clarice.



Capítulo 69 – Quinta-feira

Basílio teme o plano de Beatriz. Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar. Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia.

Nelson furta o salário de Edu. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda. Celeste apoia Lígia. Carlito desmascara Renê. Bia sente ciúmes de Alice com Ronaldo. Beatriz flagra um dossiê sobre Juliano entre os pertences de Basílio.



Capítulo 70 – Sexta-feira

Basílio explica o conteúdo do dossiê contra Juliano. Ana Maria e Carlito aplicam uma lição em Renê. Alfredo e Anita sofrem. Violeta acredita que Eugênio a esteja traindo. Topete se anima com o resultado das aulas particulares com Eugênia.

Zélia firma sua sociedade com Juliano e Maristela. Jacira arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto. Lígia promete ajudar Celeste a desfilar. Anita se recusa a jantar com Nelson. Beatriz se prepara para encontrar Clarice.



Capítulo 71 – Sábado

Beatriz chega ao camarim do desfile. Arlete vê Bia nos corredores da TV. Eugênio não compreende a raiva de Violeta em relação a ele. Tem início o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Guto convida Vinícius para sair novamente.

Anita reclama de Nelson com Marlene. Eugênio tenta surpreender Violeta com a ajuda de Verinha. Nelson tira a coleira de Laika. Orlando se surpreende ao ver Ana Maria e Iolanda no desfile.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 97 – Segunda-feira

Ana Lúcia comemora a decisão de Madalena sobre Jão. Yuki e os capangas são levados à delegacia. Gerson culpa Rique pela denúncia anônima. Rique afirma a Edson que Rosana não desistirá de desfilar no Carnaval. Jão diz a Sidney que não cederá à chantagem de Cacá. Osmar comenta com Violeta sobre a paternidade do filho de Cacá. Rafa e Miranda ficam juntos.

Lucas atrapalha uma conversa entre Cida e Alberto. Madalena pensa em Jão. Osmar vibra por sua denúncia contra Gerson ter dado certo. Violeta exige que Cacá faça a sua segurança pessoal. Gerson invade a casa de Rique. Madalena toma uma decisão.



Capítulo 98 – Terça-feira

Jão lamenta a decisão de Madalena. Gerson e seus capangas ameaçam Rique. Doralice e Tati confortam Madalena. Violeta comenta com Osmar que levará Cacá para fazer um exame. Belisa afirma a Sebastian que nunca revelará seu segredo.

Gerson vai à delegacia prestar depoimento. Jayme descobre que Osmar mentiu sobre seu atentado. Jô tira satisfações com Sebastian sobre a herança que recebeu. Jão exige que Cacá faça um teste de DNA. Roxelle surpreende Madalena ao falar sobre Chico. Doralice ouve Jayme dizer para Tereza que ela é enganada por Osmar.



Capítulo 99 – Quarta-feira

Jayme confirma a Doralice que Osmar roubou o prêmio de Lindomar. Cacá confronta Jão, após sua exigência. Jô e Sebastian fazem as pazes. Rafa garante a Silvia que descobrirá se Miranda estimula o uso de anabolizantes para seus alunos. Doralice sente-se mal na casa de Jayme e Tereza. Sidney se recusa a sair com Beth.

Violeta questiona Cacá sobre seu relacionamento com Jão. Madalena procura Chico. Joyce vê Belisa com Rodolfo e pede para ser apresentada a ele. Chico confronta Roxelle, e Gigi tenta proteger a amiga. Doralice questiona Osmar.



Capítulo 100 – Quinta-feira

Osmar confirma sua traição para Doralice. Chico não consegue intimidar Roxelle e Gigi. Joyce tenta descobrir algo sobre Belisa e Rodolfo. Tereza e Jayme avisam a Cida sobre Doralice. Madalena e Tati se preocupam com a mãe. Doralice desmaia nos braços de Osmar, e é levada para o hospital. Belisa queima as páginas do diário de Mariazinha que revelam o seu segredo.

Rosana é apresentada como Rainha de Bateria. Chico diz para Cacá que quer mudar de vida e pede ajuda para Cacá. Gerson se encanta por Roxelle. Os médicos se preocupam com a piora no quadro de Doralice. Madalena se enfurece quando Osmar surge no hospital.



Capítulo 101 – Sexta-feira

Madalena discute com Osmar. Doralice tem uma parada cardíaca, e tem uma visão com Lindomar. Gerson questiona Miranda sobre Roxelle. Os médicos estabilizam o quadro de Doralice, mas avisam à família que ela precisará de um procedimento de alto custo. Chico implora que Cacá dê uma chance para se tornar um capanga. Gerson se aproxima de Roxelle.

Violeta exige que Cacá vá com ela a um médico. Madalena afirma a Cida que fará de tudo para não precisar da ajuda de Osmar. Osmar pede para Jão convencer Madalena a perdoá-lo. Belisa exige que Gigi não se aproxime de Gerson. Gerson procura Roxelle na lanchonete. Doralice acorda e afirma às filhas que tomará um medida contra Osmar.



Capítulo 102 – Sábado

Tati tenta defender Osmar para Doralice. Jão expulsa Osmar de sua casa. Jayme sugere que Osmar tente conseguir o dinheiro para devolver para Doralice. Violeta comenta com Cacá que quer encontrar outra pessoa para trabalhar com ela. Violeta se emociona durante a consulta de Cacá. Jão conta para Madalena sobre seu encontro com Osmar.

Roxelle recebe flores de Gerson. Madalena se preocupa com a quantidade de remédios que terá que comprar para Doralice. Alberto conversa com Sidney sobre Cida. Osmar vai ao hospital falar com Doralice. Cacá apresenta Chico para Violeta. Belisa não gosta de ver Gigi e Rodolfo juntos. Jão pede que Edson ajude Madalena, e Rosana o hostiliza. Madalena e Tati tem uma séria discussão.

MANIA DE VOCÊ

Capítulo 115 – Segunda-feira

Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar. Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort.

Edmilson usa, no bar, o cartão que Wagner deixou para Iarlei pagar a faculdade. Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

Capítulo 116 – Terça-feira

Mércia observa a inauguração do restaurante Voilà Violeta. Volney avisa a Viola que Mércia já percebeu a armação dos dois. Mavi expulsa Mércia ao vê-la destratando Viola. Daniel convida Berta e Sirlei para jantar em sua casa, e Ísis se insinua para o arquiteto. Tomás avisa à família que Evelyn saiu de casa. Viola visita os amigos do centro comunitário e diz que resolveu perdoar Mavi, mas Nahum desconfia.

Viola comenta com Rodhes que precisa descobrir como Mércia soube de seu plano. Tomás deixa Berta inconsolável ao comunicar que voltará a morar na comunidade com Evelyn e o filho. Fátima passa mal durante visita a Evelyn. Viola pede a Volney que invada o computador de Mércia. Mércia flagra Viola conversando com Volney em sua casa.



Capítulo 117 – Quarta-feira

Viola diz a Mércia que está em busca de um acordo de paz. Mércia expulsa Viola de sua casa. Mavi revela a Iberê que não consegue parar de pensar em Viola. Mércia descobre a sala secreta de Volney, com as câmeras monitorando a empresa de Mavi. Fátima faz um teste de gravidez. Daniel cobra de Michele a resposta para sua proposta.

Michele se assusta ao ver Ísis na casa de Daniel. Diana fala para Gael não desistir de Fátima. Michele percebe o interesse de Ísis por Daniel. Orientado por Viola, Rodhes sabota as bebidas de Mavi e Luma. Mércia descobre que Volney está de armação com Viola. Luma sente muito sono. Mavi vai até a praia encontrar Viola.

Capítulo 118 – Quinta-feira

Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Berta observa de longe Isis assediando Sirlei. Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner.

Berta deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre o passado da nora. Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.



Capítulo 119 – Sexta-feira

Luma vê Mavi e Viola. Mavi revela a Luma que ama Viola. Viola se assusta com a reação de Rodhes. Mércia não consegue convencer Mavi de que ele está sendo vítima do plano de vingança de Viola. Hugo aconselha Iarlei a oferecer um projeto de vida para Bruna. Cristiano avisa a Michele que o julgamento foi antecipado. Berta procura Michele para conversar sobre Ísis e descobre o parentesco entre a funcionária de Daniel e a nora.

Michele se culpa por estar enganando Cristiano. Fátima sugere a Berta ir à polícia para se certificar se existe algo contra Ísis. Iarlei e Bruna se reconciliam. Mércia pede ajuda a Luma para convencer Mavi a não assinar nenhum contrato. Luma procura Rodhes. Viola confronta Luma.

Capítulo 120 – Sábado

Luma decide passar o restaurante a Viola. Viola tenta disfarçar a repulsa que sente por Mavi. Mércia aconselha Luma a voltar a trabalhar no restaurante. Fátima comunica a Robson que está grávida e pede ao ex-marido para assinar o divórcio. Sirlei avisa a Ísis que Berta descobriu que o tipo sanguíneo de Tomás não é compatível com os de sua família.

Mércia observa Volney conversando com Viola. Volney conta a Viola que a mãe de Filipa veio ao Brasil logo depois que a portuguesa desapareceu. Luma retorna ao restaurante. Mércia ameaça Mavi para impedi-lo de assinar o contrato com o suposto grupo canadense.

