Norma ameaça demitir Gabriel e Pilar caso continuem se metendo na gestão dela, em A Caverna Encantada

Esta segunda-feira (20) começa com acontecimentos inesperados, ameaças e novidades em relacionamentos amorosos nas novelas da TV aberta. Confira o resumo das novelas:



SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Karina fica desconcertada com o pedido do padre para que adie o casamento por um ano e também estranha o comportamento de Lázaro, que procura não passar muito tempo com ela. Jerônimo discute com Álvaro e diz que ele precisa cumprir a única condição imposta por Lázaro para que ninguém saiba que está vivo: não pode ter nenhum contato com Karina e mudar de identidade.

Álvaro não gosta da proposta, mas acaba aceitando porque sabe que Augusto mandaria matá-lo se soubesse que está vivo. Honório diz a Adriana que embora prefira Matias, aceitará sua decisão e receberá César de braços abertos.

Agora que está divorciado, Julieta tenta conquistar Matias, mas seu coração pertence a Adriana. Augusto envia a Renata um colar de esmeraldas. Ao descobrir que Roberta tem problema no coração igual seu pai, Regina se convence de que ela é sua filha e não Renata.

A Caverna Encantada (21h05)

Gabriel e Pilar avisam Norma que Moisés tem direito de permanecer no colégio. Após a saída de Dalete, Betina e Cristina participam de uma espécie de reality culinário, intitulado "Nova Dalete", e quem ganhar ficará com a vaga de cozinheira no colégio.

Nas matas de Minas Gerais, Shirley e Wanda encontram um homem parecido com Paulo. Norma declara a Gabriel e Pilar que, se continuarem se metendo na gestão dela, serão demitidos. Dalete se abriga na casa de Shirley e Wanda.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José finalmente fica sozinho com Asenate. Judá sente o impacto das palavras de Muriel. Sheshi afoga as mágoas na bebida.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Basílio e Beatriz sofrem um acidente. Clarice desperta chamando por Beatriz. Basílio diz a Beatriz que ninguém pode saber que os dois estão vivos. Lígia conversa com Celeste sobre sua separação. Guto e Edu repreendem Nelson. Vinícius convida Guto para ir ao cinema.

Beto questiona Juliano e Maristela. Jacira confessa a Alfredo que envia cartas para Eugênia como se fosse um admirador secreto. Renê causa uma boa impressão em Iolanda. Clarice e Beto se desesperam com o anúncio da suposta morte de Beatriz. Basílio e Beatriz pedem abrigo a Carmem.

Volta Por Cima (19h40)

Ana Lúcia comemora a decisão de Madalena sobre Jão. Yuki e os capangas são levados à delegacia. Gerson culpa Rique pela denúncia anônima. Rique afirma a Edson que Rosana não desistirá de desfilar no Carnaval. Jão diz a Sidney que não cederá à chantagem de Cacá.

Osmar comenta com Violeta sobre a paternidade do filho de Cacá. Rafa e Miranda ficam juntos. Lucas atrapalha uma conversa entre Cida e Alberto. Madalena pensa em Jão. Osmar vibra por sua denúncia contra Gerson ter dado certo. Violeta exige que Cacá faça a sua segurança pessoal. Gerson invade a casa de Rique. Madalena toma uma decisão.

Mania de Você (21h20)

Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar. Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort.

Edmilson usa, no bar, o cartão que Wagner deixou para Iarlei pagar a faculdade. Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

